Fiscalía CDMX vincula a proceso a hombre por fraude con pinturas atribuidas a Frida Kahlo y Siqueiros

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2020, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando la víctima entregó ambas pinturas a Ricardo “N”, conforme a lo establecido en un contrato de compraventa por 25 millones de pesos.

Como garantía de que cumpliría con el pago, el hombre proponcionó escrituras de dos propiedades. Sin embargo, una vez vencido el plazo acordado, la víctima no recibió el dinero ni recuperó las obras.





Al reclamar el cumplimiento del contrato, la persona afectada recibió insultos y amenazas de represalias si denunciaba lo ocurrido.

Ante las irregularidades, la víctima acudió con un notario de Celaya, Guanajuato, cuyos datos aparecían en los documentos entregados como garantía. El fedatario le informó que las escrituras no fueron expedidas por él, por lo que la persona afectada presentó una denuncia ante la Fiscalía CDMX en septiembre de 2022.



La #FiscalíaCDMX obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo “N”, por su probable participación en un fraude relacionado con la compraventa de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, en la alcaldía Cuauhtémoc. La víctima entregó las obras por un precio… pic.twitter.com/MtAnxznefb — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 8, 2026





Fiscalía CDMX detecta irregularidades en las escrituras

Como parte de la investigación, el Ministerio Público analizó el contrato de compraventa, recabó las declaraciones de la víctima y de dos testigos, y solicitó información al notario señalado en los documentos.

La verificación permitió establecer que los números de las escrituras proporcionadas por el imputado correspondían a otros trámites notariales: uno relacionado con una asamblea y otro con la cancelación de un crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

Estos documentos, por tanto, no acreditaban la propiedad de los inmuebles ofrecidos como garantía de pago.

Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía capitalina solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ricardo “N”.