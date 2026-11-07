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CDMX

Fiscalía CDMX vincula a proceso a hombre por fraude con pinturas atribuidas a Frida Kahlo y Siqueiros

El imputado obtuvo dos obras atribuidas a los artistas mediante un engaño y ofreciendo como garantía de pago dos inmuebles que no eran de su propiedad.
sáb 07 noviembre 2026 07:39 PM
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Composición ilustrativa del caso de fraude por dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros. Muestra al imputado con los ojos cubiertos, dos obras de arte, documentos notariales y un mazo judicial.
La Fiscalía CDMX vinculó a proceso a Ricardo “N” por su probable participación en un fraude relacionado con la compraventa de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, valuadas en 25 millones de pesos. (Imagen generada con IA)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Ricardo “N”, señalado por su probable participación en un fraude relacionado con la compraventa de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, por las que habría acordado pagar 25 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el imputado consiguió las obras mediante un engaño, al entregar como garantía de pago documentos notariales que supuestamente acreditaban la propiedad de dos inmuebles que en realidad no le pertenecían.

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De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2020, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando la víctima entregó ambas pinturas a Ricardo “N”, conforme a lo establecido en un contrato de compraventa por 25 millones de pesos.

Como garantía de que cumpliría con el pago, el hombre proponcionó escrituras de dos propiedades. Sin embargo, una vez vencido el plazo acordado, la víctima no recibió el dinero ni recuperó las obras.

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Al reclamar el cumplimiento del contrato, la persona afectada recibió insultos y amenazas de represalias si denunciaba lo ocurrido.

Ante las irregularidades, la víctima acudió con un notario de Celaya, Guanajuato, cuyos datos aparecían en los documentos entregados como garantía. El fedatario le informó que las escrituras no fueron expedidas por él, por lo que la persona afectada presentó una denuncia ante la Fiscalía CDMX en septiembre de 2022.


Fiscalía CDMX detecta irregularidades en las escrituras

Como parte de la investigación, el Ministerio Público analizó el contrato de compraventa, recabó las declaraciones de la víctima y de dos testigos, y solicitó información al notario señalado en los documentos.

La verificación permitió establecer que los números de las escrituras proporcionadas por el imputado correspondían a otros trámites notariales: uno relacionado con una asamblea y otro con la cancelación de un crédito del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

Estos documentos, por tanto, no acreditaban la propiedad de los inmuebles ofrecidos como garantía de pago.

Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía capitalina solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ricardo “N”.

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Detienen al imputado en Aguascalientes

Ricardo “N” fue localizado y detenido el 31 de octubre de 2026 en Aguascalientes, mediante un operativo de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de esa entidad.

Posteriormente, durante una audiencia celebrada el 3 de noviembre, un juez determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el delito de fraude.

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Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a las personas involucradas y garantizar el acceso a la justicia de la víctima.

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Ciudad de México Fiscalía General de Justicia de la CDMX arte

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