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México

¿Te toca la Pensión Bienestar esta semana? Revisa qué día depositan según tu apellido

La Secretaría de Bienestar dio a conocer a finales de octubre el calendario de la dispersión del último bimestre de 2026.
lun 09 noviembre 2026 08:09 AM
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Un adulto mayor sostiene una tarjeta del Banco del Bienestar. Está en medio de un pasillo de supermercado con diversos productos .jpg
Los adultos mayores reciben su pago en la tarjeta del Banco del Bienestar cada dos meses como parte de los programas federales. (Foto: Facebook Víctor Lamoyi )

Esta semana continúa la dispersión de los pagos de la Pensión Bienestar a adultos mayores así como a otros beneficiarios de los distintos programas que mantiene el Gobierno federal. Los depósitos se realizan con base a la letra del primer apellido, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada para planear sacar su dinero, realizar pagos u otras acciones que deseen.

Estas son las letras que se toman en cuenta para los pagos del lunes 9 al viernes 13 de noviembre.

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Pagos de la Pensión Bienestar del 9 al 13 de noviembre

El calendario de basa con la letra del primer apellido del beneficiario, por lo que queda de la siguiente manera:

Día / Letra

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre no hay depósitos

Lunes 9 de noviembre D,E,F

Martes 10 de noviembre G

Miércoles 11 de noviembre G

Jueves 12 de noviembre H,I,J,K

Viernes 13 de noviembre L

Sábado 14 y domingo 15 de noviembre no hay depósitos.

¿El 16 de noviembre hay pago?

El lunes 16 de noviembre tampoco hay depósitos por ser día feriado; los pagos se reanudan el martes 17.

Martes 17 de noviembre M

Miércoles 18 de noviembre M

Jueves 19 de noviembre N,Ñ,O

Viernes 20 de noviembre P,Q

Sábado 21 y domingo 22 de noviembre no hay pagos.

Lunes 23 de noviembre R

Martes 24 de noviembre R

Miércoles 25 de noviembre S

Jueves 26 de noviembre T,U,V

Viernes 27 de noviembre W,X,Y,Z

¿Cuánto reciben de Pensión Bienestar?

Los adultos mayores recibirán 6,400 pesos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre y que corresponde al último de este 2026.

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Foto con fechas de noviembre y letras del último apellido que se tomará en cuenta para el pago pension bienestar.png
Los pagos comenzarán a partir del martes 3 de noviembre. (Foto: Captura de pantalla de video en YouTube del Gobierno de la CDMX)

Leer más:

Una mujer y un hombre, ambos adultos mayores, abrazados de lado y sosteniendo una tarjeta del banco Bienestar.
México

Calendario de pagos de la pensión Bienestar: los adultos mayores reciben 6,400 pesos en estos días

Pensión Mujeres con Bienestar

Pensión Mujeres con Bienestar; el apoyo es de 3,100 pesos y está destinado a mujeres de 60 a 64 años.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; el apoyo es de 3,100 pesos bimestrales para los beneficiarios del programa.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras; el apoyo va de los 1,650 hasta los 3,720 dependiendo de las condiciones de salud, la edad y la modalidad del beneficiario.

El pago para los beneficiarios del programa Sembrando Vida se realizará el miércoles 11 de noviembre y recibirán 6,450 pesos.

La Secretaría de Bienestar recuerda que los pagos se realizan directamente mediante el Banco del Bienestar, como parte del esquema de entrega directa de los Programas para el Bienestar.

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“Nosotros seguimos trabajando para que los recursos lleguen de manera directa sin intermediarios, directo a su Tarjeta de Bienestar para quienes tienen el derecho a recibirlos, están ejerciendo un derecho”, puntualizó Leticia Ramírez en la Mañanera del Pueblo del 29 de octubre.

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