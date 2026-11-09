¿Te toca la Pensión Bienestar esta semana? Revisa qué día depositan según tu apellido

Pagos de la Pensión Bienestar del 9 al 13 de noviembre
El calendario de basa con la letra del primer apellido del beneficiario, por lo que queda de la siguiente manera:
Día / Letra
Sábado 7 y domingo 8 de noviembre no hay depósitos
Lunes 9 de noviembre D,E,F
Martes 10 de noviembre G
Miércoles 11 de noviembre G
Jueves 12 de noviembre H,I,J,K
Viernes 13 de noviembre L
Sábado 14 y domingo 15 de noviembre no hay depósitos.
¿El 16 de noviembre hay pago?
El lunes 16 de noviembre tampoco hay depósitos por ser día feriado; los pagos se reanudan el martes 17.
Martes 17 de noviembre M
Miércoles 18 de noviembre M
Jueves 19 de noviembre N,Ñ,O
Viernes 20 de noviembre P,Q
Sábado 21 y domingo 22 de noviembre no hay pagos.
Lunes 23 de noviembre R
Martes 24 de noviembre R
Miércoles 25 de noviembre S
Jueves 26 de noviembre T,U,V
Viernes 27 de noviembre W,X,Y,Z
¿Cuánto reciben de Pensión Bienestar?
Los adultos mayores recibirán 6,400 pesos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre y que corresponde al último de este 2026.