¿Te toca la Pensión Bienestar esta semana? Revisa qué día depositan según tu apellido

Esta semana continúa la dispersión de los pagos de la Pensión Bienestar a adultos mayores así como a otros beneficiarios de los distintos programas que mantiene el Gobierno federal. Los depósitos se realizan con base a la letra del primer apellido, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada para planear sacar su dinero, realizar pagos u otras acciones que deseen.

Estas son las letras que se toman en cuenta para los pagos del lunes 9 al viernes 13 de noviembre.