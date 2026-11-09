Hoy No Circula lunes 9 de noviembre de 2026: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

¿Qué autos no circulan hoy?

Los autos que no pueden salir son:

Engomado amarillo; Holograma 1 y 2; Terminación de placas 5 y 6.

Los hologramas 0 y 00 están exentos de restricciones, así como:

- Taxistas.- Motocicletas.- Transporte público.- Transporte de carga.- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).



Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

Estas restricciones fueron establecidas en los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex.





¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa aplican de las 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)