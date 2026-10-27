¿Tienes perritos o gatitos negros o blancos? La SSC de CDMX pide extremar precauciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México pidió a la ciudadanía mantenerse alerta durante octubre y noviembre, ante el riesgo de que perros, gatos, gallos, gallinas y cabras de color negro o blanco sean víctimas de agresiones.

En esta época las mascotas reciben ataques relacionados con supersticiones o prácticas esotéricas, de acuerdo con la SSC.

La autoridad dijo que los animales de compañía forman parte de la familia y que su protección es una responsabilidad permanente, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas para salvaguardar su integridad durante esta temporada.