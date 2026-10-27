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México

¿Tienes perritos o gatitos negros o blancos? La SSC de CDMX pide extremar precauciones

Autoridades pidieron evitar que animales negros o blancos permanezcan sin supervisión en calles, parques u otros espacios públicos durante octubre y noviembre.
mar 27 octubre 2026 06:35 PM
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En la imagen se ve un perrito blanco con ojos negros cargado por su dueña.
Autoridades pidieron estar alertas ante ataques de desconocidos. (Foto: Cuartoscuro )

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México pidió a la ciudadanía mantenerse alerta durante octubre y noviembre, ante el riesgo de que perros, gatos, gallos, gallinas y cabras de color negro o blanco sean víctimas de agresiones.

En esta época las mascotas reciben ataques relacionados con supersticiones o prácticas esotéricas, de acuerdo con la SSC.

La autoridad dijo que los animales de compañía forman parte de la familia y que su protección es una responsabilidad permanente, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas para salvaguardar su integridad durante esta temporada.

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Día Nacional del Maíz
Perritos negros son víctimas de agresiones durante octubre y noviembre. (Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro )


¿Qué medidas tomar para evitar ataques contra mi mascota?

En caso de tener animales de estos colores, la autoridad recomendó tomar en cuenta las siguientes medidas:

  • Evita que permanezcan sin supervisión en calles, parques u otros espacios públicos.
  • Procura que estén resguardados en casa y en condiciones adecuadas, así como mantener puertas y ventanas cerradas.
  • Si los vas a dar en adopción, no lo hagas en estas fechas y si lo haces, conoce a la persona interesada, verifica su identidad y referencias, pregunta dónde vivirá y quién estará a cargo de sus cuidados.
  • Nunca entregues a un peludito a desconocidos ni a personas de quienes no tengas información suficiente.
  • Revisa que los datos de los adoptantes estén vigentes para así facilitar su localización en caso de extravío.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió también que ante posibles casos de maltrato animal, venta ilegal o extracción y traslado sospechoso de perros y gatos, reportar a través de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), en el teléfono 55 5208 9898, así como en las cuentas oficiales de redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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