Congreso de CDMX propone hasta 36 horas de arresto a quien pasee a su perro sin correa

CDMX propone incrementar multa y arresto por pasear a perros sin correa

De acuerdo con el artículo 28, fracción I de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se considera un infracción contra la seguridad ciudadana:

“Permitir a la persona propietaria o poseedora de un animal que este transite libremente o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o no contenerlo”.

Actualmente, la ley contempla este acto como una infracción de tipo B, que es sancionada con una multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida (UMA), arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

Durante la Sesión Ordinaria del 3 de marzo, la diputada del PAN, Olivia Garza, presentó una iniciativa que busca reclasificlar su grado de infracción a tipo C. Es decir, que podrá castigarse con:

Multa de 21 a 30 UMA (2,463.5 a 3,636.6 pesos en 2026).

Arresto de 25 a 36 horas; o

Trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

🏛️🦮📜La diputada @oligarza3 (PAN) expuso una iniciativa para elevar las sanciones aplicables a la conducción de animales de compañía sin medidas de seguridad. pic.twitter.com/3Diq9jGLXt — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 3, 2026

El argumento de la diputada es que las actuales sanciones no son suficientes para disuadir esta conducta que pone en riesgo la seguridad tanto de otras personas, como de los mismos animales.

“Aunque en términos máximos, la multa tipo B puede parecer mayor, el cambio que proponemos eleva el mínimo sancionado, y sobre todo, incrementa el tiempo de arresto y el trabajo para la comunidad. Porque lo que verdaderamente disuade no es solamente el dinero, lo que verdaderamente genera conciencia es el tiempo, el esfuerzo y la consecuencia directa de incumplir la norma”, apuntó la diputada del PAN.