Alerta en la Condesa, la Fiscalía de la CDMX investiga envenenamiento de perros en Parque España

Los hechos han alertado a los dueños que perros que suelen pasear a sus mascotas en el Parque España, así como a autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y de seguridad de la Ciudad de México.



La tarde de este martes, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega alertó a través de redes sociales de estos hechos, detalló además que solicitó la intervención de las autoridades para hacer una revisión de las cámaras y dar con los responsables de estos hechos.



No me cabe en la cabeza lo que está pasando en el Parque España 💔💔💔 pic.twitter.com/lvtjVuXJ5w — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 27, 2026

Más tarde, en una recorrido que la alcadesa realizó por el parque, informó que fueron localizados trozos de carne con píldoras azules, por lo que dijo, varias zonas fueron cercadas.

En tanto, de acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la Fiscalía capitalina confirmó que desde la mañana del martes policías de la SSC atendieron el reporte de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, donde varios perros recibían atención médica tras presentar malestares durante sus paseos por el parque.

Durante un recorrido por la zona, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul. La Fiscalía señaló que el posible vínculo de este alimento con los casos reportados será materia de investigación.

Por su parte, la SSC informó que policías de sector y elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con autoridades de la alcaldía, se trasladaron al lugar para supervisar el entorno, realizar recorridos preventivos y orientar a los ciudadanos sobre medidas para proteger a sus mascotas.