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CDMX

Alerta en la Condesa, la Fiscalía de la CDMX investiga envenenamiento de perros en Parque España

La Fiscalía de CDMX abrió una investigación por posible maltrato animal tras la muerte de dos perros en la colonia Condesa. Autoridades revisan ocho puntos donde se encontró carne y analizan cámaras de vigilancia.
mié 28 octubre 2026 12:10 PM
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Autoridades de la Ciudad de México investigan reportes de posible envenenamiento de perros en el Parque España, colonia Condesa.
Autoridades de la CDMX investigan el presunto envenenamiento de perros en el Parque España, en la colonia Condesa, donde localizaron trozos de carne y una píldora azul. (Foto: Tomada de Facebook/ Gallardo Maggy)

Un paseo por el Parque España, en la colonia Condesa, terminó en tragedia para los dueños de dos perros que murieron tras presentar síntomas de intoxicación.

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga si los animales ingirieron alimento contaminado con una sustancia tóxica, luego de que policías localizaron trozos de carne y una píldora azul en la zona.

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Los hechos han alertado a los dueños que perros que suelen pasear a sus mascotas en el Parque España, así como a autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y de seguridad de la Ciudad de México.

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La tarde de este martes, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega alertó a través de redes sociales de estos hechos, detalló además que solicitó la intervención de las autoridades para hacer una revisión de las cámaras y dar con los responsables de estos hechos.

Más tarde, en una recorrido que la alcadesa realizó por el parque, informó que fueron localizados trozos de carne con píldoras azules, por lo que dijo, varias zonas fueron cercadas.

En tanto, de acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la Fiscalía capitalina confirmó que desde la mañana del martes policías de la SSC atendieron el reporte de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, donde varios perros recibían atención médica tras presentar malestares durante sus paseos por el parque.

Durante un recorrido por la zona, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul. La Fiscalía señaló que el posible vínculo de este alimento con los casos reportados será materia de investigación.

Por su parte, la SSC informó que policías de sector y elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con autoridades de la alcaldía, se trasladaron al lugar para supervisar el entorno, realizar recorridos preventivos y orientar a los ciudadanos sobre medidas para proteger a sus mascotas.

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La dependencia también confirmó que policías analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para contribuir a las investigaciones e identificar posibles conductas sospechosas.

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La FGJCDMX informó que personal ministerial recabó las declaraciones de los propietarios de los perros, mientras agentes de la PDI y personal pericial realizaron diligencias en el lugar. También solicitó la intervención de especialistas en medicina veterinaria.

La Fiscalía, la SSC y la PAOT mantienen coordinación para esclarecer lo ocurrido, identificar a quienes pudieran estar involucrados y prevenir nuevas afectaciones a los animales.

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¿Dónde reportar alimentos sospechosos en el Parque España?

La SSC ha pedido a la ciudadanía reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los animales o alguna conducta sospechosa a través de la Unidad de Contacto del Secretario, en el teléfono 55 5208 9898, así como en las cuentas oficiales de redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Mientras avanzan las investigaciones, se recomienda a los propietarios de mascotas evitar que sus animales ingieran alimentos u objetos encontrados en el suelo y acudir de inmediato a una clínica veterinaria si presentan síntomas de una posible intoxicación.

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Condesa Ciudad de México Perro

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