¿Vives en Agrícola Pantitlán? RTP prueba nueva conexión con Metro Mixiuhca; conoce el recorrido y costo

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), se estima que el nuevo tramo registre más de 69,000 viajes mensuales.

¿Cuánto cuesta el servicio de la Ruta 169 de RTP?

La Ruta 169 opera bajo la modalidad de servicio expreso, con una tarifa de cuatro pesos por viaje. Para utilizarla, las personas usuarias deben pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

El servicio es gratuito para personas con discapacidad, personas adultas mayores y niñas y niños menores de cinco años.

¿Cuál es el recorrido de la Ruta 169?

Con la ampliación, el recorrido de la Ruta 169 pasó de nueve a más de 17 kilómetros en total. La conexión entre Agrícola Pantitlán y el Metro Mixiuhca permitirá a las personas usuarias enlazar con otros sistemas de transporte público.

Entre las conexiones están:

Metro: Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Metrobús: Línea 5.

Trolebús: Línea 2 del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

UTOPÍA Mixiuhca: facilitará el acceso a este espacio público.

La ampliación busca mejorar las opciones de traslado para quienes viven o trabajan en esta zona del oriente de la capital.

Horarios de la Ruta 169 de RTP

El servicio tiene diferentes horarios según el día de la semana:

Lunes a viernes: de 05:00 a 22:00 horas.

Sábados: de 06:00 a 22:00 horas.



Domingos y días festivos: de 07:00 a 22:00 horas.