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¿Vives en Agrícola Pantitlán? RTP prueba nueva conexión con Metro Mixiuhca; conoce el recorrido y costo

La nueva ruta de transporte público comenzó a operar este jueves 29 de octubre, en una prueba piloto de 60 días. El servicio expreso cuesta cuatro pesos y conecta con el Metro, Metrobús y Trolebús.
jue 29 octubre 2026 06:47 PM
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Unidades verdes de transporte público de la Ciudad de México circulan por una avenida.
RTP amplió la Ruta 169 en una prueba piloto de 60 días para conectar la colonia Agrícola Pantitlán con el Metro Mixiuhca, a partir del 29 de octubre. (Foto:)

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) amplió desde este jueves el recorrido de la Ruta 169 para conectar la colonia Agrícola Pantitlán con e l Metro Mixiuhca , en ambos sentidos. El servicio, según se dio a conocer, operará durante 60 días como parte de una prueba piloto en la Ciudad de México.

La ampliación busca facilitar los traslados de habitantes de las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, principalmente estudiantes y personas trabajadoras que utilizan el transporte público diariamente.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), se estima que el nuevo tramo registre más de 69,000 viajes mensuales.

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¿Cuánto cuesta el servicio de la Ruta 169 de RTP?

La Ruta 169 opera bajo la modalidad de servicio expreso, con una tarifa de cuatro pesos por viaje. Para utilizarla, las personas usuarias deben pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

El servicio es gratuito para personas con discapacidad, personas adultas mayores y niñas y niños menores de cinco años.

¿Cuál es el recorrido de la Ruta 169?

Con la ampliación, el recorrido de la Ruta 169 pasó de nueve a más de 17 kilómetros en total. La conexión entre Agrícola Pantitlán y el Metro Mixiuhca permitirá a las personas usuarias enlazar con otros sistemas de transporte público.

Entre las conexiones están:

  • Metro: Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
  • Metrobús: Línea 5.
  • Trolebús: Línea 2 del Servicio de Transportes Eléctricos (STE).
  • UTOPÍA Mixiuhca: facilitará el acceso a este espacio público.

La ampliación busca mejorar las opciones de traslado para quienes viven o trabajan en esta zona del oriente de la capital.

Horarios de la Ruta 169 de RTP

El servicio tiene diferentes horarios según el día de la semana:

Lunes a viernes: de 05:00 a 22:00 horas.
Sábados: de 06:00 a 22:00 horas.

Domingos y días festivos: de 07:00 a 22:00 horas.

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¿Cuánto dura la prueba piloto?

La ampliación de la Ruta 169 se implementará durante 60 días, periodo en el que se pondrá a prueba la conexión entre Agrícola Pantitlán y el Metro Mixiuhca.

La medida fue anunciada por la Semovi, a través de RTP, como parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para ampliar las alternativas de transporte público y facilitar la conexión entre distintos sistemas de movilidad.

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Durante la prueba piloto, el servicio busca atender la demanda de traslados de la población de Iztacalco y Venustiano Carranza, con una opción de transporte expreso y una tarifa de cuatro pesos por viaje.

Durante el gobierno de Clara Brugada, la RTP también ha puesto en marcha otras rutas piloto y ampliaciones para mejorar la conexión de zonas periféricas con estaciones del Metro y otros sistemas de transporte.

Entre ellas están la Ruta 115-A, de San Bartolo Ameyalco a Metro Chapultepec; la 9-D, de Santa Fe a San Bartolo Ameyalco, y la 162-E, que conecta San Francisco Apolocalco con Metro Tláhuac.

En 2026, el organismo también inició nuevas conexiones, como la ruta 40-A, entre el CCH Sur y la estación Perisur del Metrobús, y puso en operación tres recorridos en San Bartolomé Xicomulco, Milpa Alta, para enlazar comunidades con Xochimilco y el Tren Ligero.

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Ciudad de México movilidad Transporte

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