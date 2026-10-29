¿Vives en Agrícola Pantitlán? RTP prueba nueva conexión con Metro Mixiuhca; conoce el recorrido y costo

¿Cuánto dura la prueba piloto?
La ampliación de la Ruta 169 se implementará durante 60 días, periodo en el que se pondrá a prueba la conexión entre Agrícola Pantitlán y el Metro Mixiuhca.
La medida fue anunciada por la Semovi, a través de RTP, como parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para ampliar las alternativas de transporte público y facilitar la conexión entre distintos sistemas de movilidad.
Durante la prueba piloto, el servicio busca atender la demanda de traslados de la población de Iztacalco y Venustiano Carranza, con una opción de transporte expreso y una tarifa de cuatro pesos por viaje.
Durante el gobierno de Clara Brugada, la RTP también ha puesto en marcha otras rutas piloto y ampliaciones para mejorar la conexión de zonas periféricas con estaciones del Metro y otros sistemas de transporte.
Entre ellas están la Ruta 115-A, de San Bartolo Ameyalco a Metro Chapultepec; la 9-D, de Santa Fe a San Bartolo Ameyalco, y la 162-E, que conecta San Francisco Apolocalco con Metro Tláhuac.
En 2026, el organismo también inició nuevas conexiones, como la ruta 40-A, entre el CCH Sur y la estación Perisur del Metrobús, y puso en operación tres recorridos en San Bartolomé Xicomulco, Milpa Alta, para enlazar comunidades con Xochimilco y el Tren Ligero.