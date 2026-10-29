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CDMX

Marcha contra la represión colapsará Insurgentes y Chapultepec este 29 de octubre: horarios y zonas afectadas

Para este jueves 29 de octubre, la Secretaria de Seguridad Ciudadana prevé que se lleven a cabo 2 manifestaciones y hasta 7 concentraciones en distintos puntos de la capital mexicana.
jue 29 octubre 2026 08:20 AM
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Manifestación Trabajadores IMSS
Para este jueves se esperan 2 manifestaciones y hasta 7 concentraciones en distintos putos de la CDMX. (Karen Castañeda Virgen )

Este 29 de octubre la zona centro de la Ciudad de México se verá afectada por una manifestación masiva, la cual se llevará a cabo en dos de las principales avenidas de la capital, esto de acuerdo a la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además, al sur de la CDMX, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM también llevarán a cabo una manifestación que podría afectar la movilización y las actividades académicas al interior del circuito universitario.

Ante esta situación, la recomendación es anticipar los tiempos de traslado y mantenerse al tanto de la situación vial a través de los canales oficiales de comunicación de la SSC.

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Marcha en contra de la represión

Esta será la movilización principal del día y tendrá como punto de encuentro la Glorieta de los Insurgentes en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

El contingente, liderado por la Asamblea por el Común y Contra la Guerra, reunirá a cerca de 250 personas, las cuales saldrán en punto de las 11:00 de la mañana con rumbo a la Secretaría de Gobernación ubicada en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc. Además, las autoridades no descartan que se sumen otras organizaciones sociales, como la comunidad estudiantil y las familias buscadoras.

Debido a ello, se esperan afectaciones viales importantes sobre la Av. de los Insurgentes con dirección a Paseo de la Reforma, Av. Chapultepec y las calles General Prim y Abraham Gonzáles.

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¿Qué se exige en la marcha?

De acuerdo a la agenda compartida por la SSC, el objetivo de la manifestación, denominada como “¡Alto a la represión!”, es expresar el rechazo al uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones masivas y la represión ejercida por las autoridades del Estado y la policía durante las manifestaciones y marchas realizadas en el país; así como contra la criminalización de la lucha social, la militarización y por la libertad de todos los presos políticos.

La movilización es apoyada por diversas organizaciones, tales como Furia No Binarie de Acción Revolucionaria, Justicia Histórica Trans, Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y Medio Libre de Comunicación Comunitaria Autogestionado “Radio Zapote”.

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Marcha en la UNAM por la justicia en el deporte

Por otro lado, dentro de las inmediaciones de Ciudad Universitaria, al sur de la capital, se llevará a cabo una manifestación por parte de la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias de la UNAM , la cual exige la renuncia y destitución inmediata del Director General del Deporte Universitario debido a inconformidades con su gestión, así como que se realice una auditoría completa de su administración.

La comunidad también busca que se otorguen uniformes, material de entrenamiento adecuado y apoyo económico directo para las diferentes disciplinas y equipos representativos, además de la contratación de entrenadores calificados que cuenten con una remuneración económica justa.

El punto de encuentro será en la escultura “El Prometeo-Quetzalcóatl”, al interior de la Facultad de Ciencias en punto de las 12:00 del día, recorriendo distintas zonas del circuito universitario hasta llegar a la Dirección General del Deporte Universitario y la Torre de Rectoría.

Grupo de jóvenes de espaldas frente a unas rejas amarillas de un plantel de la UNAM.jpg
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM se manifestarán este jueves al interior de Ciudad Universitaria. (Foto: Facebook )

Otras manifestaciones en CDMX para el jueves

Además de las dos movilizaciones programadas, la SSC también tiene contempladas hasta 7 concentraciones que, en menor medida, podrían generar afectaciones viales.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
  • Demanda: Exigen la libertad del dirigente indígena náhuatl, líder campesino y defensor de derechos humanos, miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, condenado a 20 años de prisión por un homicidio ocurrido en 2008.
  • Aforo: 90 personas.

Aquelarre Violetas

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
  • Demanda: Llevarán a cabo una mercadita feminista, olla comunitaria, , mega ofrenda y presentación de diversas bandas y artistas a fin de recuperar espacios y fomentar la organización estudiantil
  • Aforo: 40 personas

Direct Action Everywhere México

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Comité Ejecutivo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Liverpool No. 3, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
  • Demanda: Exigen al Congreso que discuta y vote el dictamen pendiente de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la cual fue aprobada previamente por el Senado, pero ha enfrentado retrasos y falta de quórum en la Cámara de Diputados, con el fin de blindar los avances en la defensa de los derechos de los animales
  • Aforo: 40 personas

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00
  • Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
  • Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
  • Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
  • Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica
  • Aforo: 45 personas.

Colectiva “Micelias”

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Estación “Constitución de 1917”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa
  • Demanda: Recaudación de víveres para las mujeres mazatecas que se encuentran en un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiendo la pronta cancelación de las órdenes de aprehensión contra sus compañeros mazatecos exiliados por defender el río Xangá Ndá Ge.
  • Aforo: 35 personas

Comisión de Búsqueda de Personas

  • Hora: 13:30
  • Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Norte Jaime Nunó No. 155, Col. Chalma de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero
  • Demanda: Exigen justicia para víctima de desaparición forzada y que el presunto responsable sea vinculado a proceso conforme a la ley
  • Aforo: 20 personas

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Puerta de los Leones Av. Paseo de la Reforma y Lieja, Col. Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo
  • Demanda: Mitin “Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”, en solidaridad con el pueblo cubano y en rechazo al recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, el cual ha provocado severas secuelas humanitarias y un grave impacto socioeconómico
  • Aforo: 70 personas
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Para mantenerse al tanto de la situación vial en la CDMX, las autoridades recomiendan consultar las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana , donde constantemente se actualizan los reportes de movilizaciones, accidentes y tráfico.

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Manifestaciones Protesta automóviles, movilidad

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