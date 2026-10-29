Marcha contra la represión colapsará Insurgentes y Chapultepec este 29 de octubre: horarios y zonas afectadas

Este 29 de octubre la zona centro de la Ciudad de México se verá afectada por una manifestación masiva, la cual se llevará a cabo en dos de las principales avenidas de la capital, esto de acuerdo a la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además, al sur de la CDMX, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM también llevarán a cabo una manifestación que podría afectar la movilización y las actividades académicas al interior del circuito universitario.

Ante esta situación, la recomendación es anticipar los tiempos de traslado y mantenerse al tanto de la situación vial a través de los canales oficiales de comunicación de la SSC.