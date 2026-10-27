Checo Pérez vuelve a México con Cadillac: fechas y horarios del GP 2026

El evento tendrá lugar durante el fin de semana de Día de Muertos, por lo que también es importante considerar la movilidad en los alrededores del recinto.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

El GP de México se realizará durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre. Las actividades tendrán como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

Estas son las fechas principales para seguir la competencia:

- Viernes 30 de octubre: prácticas libres 1 y 2.

- Sábado 31 de octubre: práctica libre 3 y clasificación.

- Domingo 1 de noviembre: carrera del Gran Premio de México.

Además de la Fórmula 1, el programa incluye competencias de soporte, como GTM Super Copa, Masters Historic y Fórmula 4 NACAM.

Las puertas del recinto tienen prevista su apertura alrededor de las 8:00 horas durante las tres jornadas.

Horarios del GP de México 2026

Estos son los horarios de las principales sesiones de Fórmula 1, de acuerdo con el programa publicado para el evento.

Viernes 30 de octubre

- 12:30 a 13:30 horas: Entrenamientos libres 1

- 16:00 a 17:00 horas: Segunda práctica libre.

Sábado 31 de octubre

- 11:30 a 12:30 horas: Tercera sesión de entrenamientos libres

- 15:00 a 16:00 horas: Clasificación.

Domingo 1 de noviembre

- 14:00 horas: inicio de la carrera.

La competencia está programada a 71 vueltas, con una duración máxima prevista de dos horas.