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México

Checo Pérez vuelve a México con Cadillac: fechas y horarios del GP 2026

El GP de México 2026 comenzará este 30 de octubre. Consulta aquí los horarios, el mapa, las rutas de transporte y todo lo qué debes saber antes de asistir a la carrera de Checo Pérez con Cadillac.
mar 27 octubre 2026 03:50 PM
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Auto de Fórmula 1 de Red Bull en una curva del Autódromo Hermanos Rodríguez, con el estadio y las gradas al fondo.
El GP de México se realizará durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre. (Foto: Archivo Cuartoscuro)

La Ciudad de México se alista para el Gran Premio de México 2026 y el regreso de Sergio “Checo” Pérez. La competencia de la Fórmula 1 se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Así que si asistirás al Gran Premio de México, aquí puedes consultar las fechas, los horarios de las prácticas, la clasificación y la carrera, así como el mapa del circuito, las zonas de acceso y las rutas para llegar en Metro o Metrobús.

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El evento tendrá lugar durante el fin de semana de Día de Muertos, por lo que también es importante considerar la movilidad en los alrededores del recinto.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

El GP de México se realizará durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre. Las actividades tendrán como sede el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

Estas son las fechas principales para seguir la competencia:

- Viernes 30 de octubre: prácticas libres 1 y 2.
- Sábado 31 de octubre: práctica libre 3 y clasificación.
- Domingo 1 de noviembre: carrera del Gran Premio de México.

Además de la Fórmula 1, el programa incluye competencias de soporte, como GTM Super Copa, Masters Historic y Fórmula 4 NACAM.

Las puertas del recinto tienen prevista su apertura alrededor de las 8:00 horas durante las tres jornadas.

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Horarios del GP de México 2026

Estos son los horarios de las principales sesiones de Fórmula 1, de acuerdo con el programa publicado para el evento.

Viernes 30 de octubre

- 12:30 a 13:30 horas: Entrenamientos libres 1
- 16:00 a 17:00 horas: Segunda práctica libre.

Sábado 31 de octubre

- 11:30 a 12:30 horas: Tercera sesión de entrenamientos libres
- 15:00 a 16:00 horas: Clasificación.

Domingo 1 de noviembre

- 14:00 horas: inicio de la carrera.

La competencia está programada a 71 vueltas, con una duración máxima prevista de dos horas.

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Mapa del GP de México 2026: zonas y accesos al Autódromo

El Autódromo Hermanos Rodríguez cuenta con distintas zonas y gradas. La puerta por la que debes ingresar depende de la ubicación indicada en tu boleto.

Para consultar las entradas y localizar tu sección, revisa el mapa oficial del circuito .

Imagen del mapa oficial del MexicoGP 2026.
Antes de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, dale un vistazo para que sepas exactamente dónde está tu grada, cómo acceder, dónde comer y qué activaciones no te puedes perder (Foto: Captura de pantalla)

Es recomendable identificar la puerta antes de salir de casa, ya que las distancias entre algunas zonas pueden ser considerables.

Rutas para llegar al GP de México 2026

El transporte público es una de las principales alternativas para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Debido a la concentración de asistentes y los cierres viales que pueden implementarse en la zona, conviene definir la ruta de ida y regreso antes del evento.

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Metro

La Línea 9 del Metro, de color café, conecta con tres estaciones cercanas al circuito:

- Velódromo.
- Ciudad Deportiva.
- Puebla.

La estación más conveniente dependerá de la zona y la puerta indicadas en el boleto. Es recomendable consultar el mapa oficial para elegir el trayecto que requiera menos desplazamientos a pie.

Recuerda que el viaje cuesta 5 pesos y el horario es de 5:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche, a excepción del domingo, cuando la apertura es a las 6.

Metrobús

Otra opción es la Línea 2 del Metrobús, de color morado. Entre las estaciones para llegar al recinto se encuentran UPIICSA y El Rodeo.

La ruta puede ser útil para quienes se desplacen desde otros puntos de la ciudad, aunque es importante revisar los avisos de movilidad para conocer posibles ajustes al servicio durante el fin de semana.

Esta opción también es bastante útil, la tarifa por viaje es de 6 pesos y el horario es muy similar al del metro, aunque viernes y sábados se extiende un poco más allá de la media noche.

Auto y transporte especial

Quienes prefieran trasladarse en automóvil deben considerar que no habrá estacionamiento para el público en el Autódromo. Por ello, una alternativa es dejar el vehículo en otro punto y continuar en transporte público o contratar un traslado autorizado.

El servicio Ticket2Ride ofrece viajes redondos desde distintos puntos de la Ciudad de México, entre ellos Condesa, Santa Fe, Interlomas, Galerías Coapa, Perisur, Plaza Lindavista y Parque de los Venados.

El precio publicado para el servicio es de 350 pesos por viaje redondo por persona. Las salidas están programadas a las 8:00 horas y el regreso, 30 minutos después de que termina el evento.

Además, también hay camiones especiales sin costo alguno que recorren por un carril confinado el Autódromo Hermanos Rodríguez por el exterior, estos sólo sirven para trasladarte más fácil de una puerta a otra, y se te pedirá el boleto para acceder.

Cada parada cuenta con una letra especial, y los puedes identificar por su cartel azul en el parabrisas. Ellos operan en un horario de 7 am a 8 pm.

¿Habrá estacionamiento en el GP de México 2026?

No. El organizador informó que el Autódromo Hermanos Rodríguez no contará con estacionamiento para los asistentes al Gran Premio de México 2026.

La recomendación es utilizar Metro, Metrobús, Trolebús o los servicios de transporte especial. La Ciudad Deportiva tampoco dispone actualmente de biciestacionamientos, por lo que quienes planeen llegar en bicicleta deberán considerar esa limitación.

¿Todavía hay boletos para el GP de México 2026?

Los boletos para el Gran Premio de México 2026 se reportaron agotados en noviembre de 2025, después de las etapas de preventa y venta general.

El organizador también recomienda a quienes ya cuentan con boletos mantenerse atentos a las publicaciones oficiales para conocer cambios en los accesos, el transporte y la operación del recinto.

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Gran Premio de México Ciudad de México Fórmula 1

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