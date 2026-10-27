Checo Pérez vuelve a México con Cadillac: fechas y horarios del GP 2026

Metro
La Línea 9 del Metro, de color café, conecta con tres estaciones cercanas al circuito:
- Velódromo.
- Ciudad Deportiva.
- Puebla.
La estación más conveniente dependerá de la zona y la puerta indicadas en el boleto. Es recomendable consultar el mapa oficial para elegir el trayecto que requiera menos desplazamientos a pie.
Recuerda que el viaje cuesta 5 pesos y el horario es de 5:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche, a excepción del domingo, cuando la apertura es a las 6.
Metrobús
Otra opción es la Línea 2 del Metrobús, de color morado. Entre las estaciones para llegar al recinto se encuentran UPIICSA y El Rodeo.
La ruta puede ser útil para quienes se desplacen desde otros puntos de la ciudad, aunque es importante revisar los avisos de movilidad para conocer posibles ajustes al servicio durante el fin de semana.
Esta opción también es bastante útil, la tarifa por viaje es de 6 pesos y el horario es muy similar al del metro, aunque viernes y sábados se extiende un poco más allá de la media noche.
Auto y transporte especial
Quienes prefieran trasladarse en automóvil deben considerar que no habrá estacionamiento para el público en el Autódromo. Por ello, una alternativa es dejar el vehículo en otro punto y continuar en transporte público o contratar un traslado autorizado.
El servicio Ticket2Ride ofrece viajes redondos desde distintos puntos de la Ciudad de México, entre ellos Condesa, Santa Fe, Interlomas, Galerías Coapa, Perisur, Plaza Lindavista y Parque de los Venados.
El precio publicado para el servicio es de 350 pesos por viaje redondo por persona. Las salidas están programadas a las 8:00 horas y el regreso, 30 minutos después de que termina el evento.
Además, también hay camiones especiales sin costo alguno que recorren por un carril confinado el Autódromo Hermanos Rodríguez por el exterior, estos sólo sirven para trasladarte más fácil de una puerta a otra, y se te pedirá el boleto para acceder.
Cada parada cuenta con una letra especial, y los puedes identificar por su cartel azul en el parabrisas. Ellos operan en un horario de 7 am a 8 pm.