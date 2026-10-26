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CDMX

Hoy No Circula lunes 26 de octubre 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula aplica de las 5:00 a 22:00 horas. Evita multas y revisa qué autos no podrán circular en la CDMX y el Edomex.
lun 26 octubre 2026 05:03 AM
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Hoy No Circula en CDMX: ¿Qué autos nos salen hoy, lunes 29 de septiembre de 2025?
El Hoy No Circula es un programa que busca la reducción de contaminantes atmosféricos al restringir la circulación de ciertos autos. (abalcazar/Getty Images)

Inicia tu semana de la manera correcta y sin multas de tránsito, este es el Hoy No Circula del lunes 26 de octubre de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.

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¿Qué autos no circulan hoy?


Los autos que no pueden salir son:

Engomado amarillo;
Holograma 1 y 2;
Terminación de placas 5 y 6.

Los hologramas 0 y 00 están exentos de restricciones, así como:

- Taxistas.
- Motocicletas.
- Transporte público.
- Transporte de carga.
- Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

Estas restricciones fueron establecidas en los calendarios de la Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema) de la CDMX, así como el de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa aplican de las 05:00 a las 22:00 horas para las 16 alcaldías de la CDMX, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Chicoloapan
  • Ecatepec
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

Río Bravo en un tramo del bulevar Cuatro Siglos, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En plena "sequía extrema", México cumple con la entrega anual de agua a Estados Unidos por Tratado de 1944 El cierre del primer año del ciclo 37 se concretó en un contexto de sequía extrema en la cuenca del Río Bravo. El Gobierno de México informó que cumplió el volumen mínimo anual previsto.


Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • Rayón
  • San Antonio la Isla
  • San Mateo Atenco
  • Temoaya
  • Tenganfo del Valle de Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
  • Xalatlaco
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Multa por no cumplir el Hoy No Circula

En el caso de la CDMX y la ZMVM, la multa por no cumplir con las restricciones vehiculares va e 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,262.8 a 3,394.2 pesos. Los agentes de tránsito de la capital, así como policías municipales y personal de la Secretaría de Seguridad del Edomex pueden sancionar.

César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, en las oficinas de la FGR centrales de la FGR en Ciudad de México el 27 de mayo pasado.
César Jáuregui seguirá en el Altiplano tras ser vinculado a proceso por traición a la patria El caso contra César Jáuregui avanza en tribunales por la presunta participación irregular de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

Así verificas que día circula tu carro con anticipación

La Sedema tiene una herramienta para conocer los días en los que un vehículo no puede circular durante los próximos seis meses. Para saber esta información, debes:

1. Acceder a https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

2. Selecciona el holograma de tu vehículo y el último dígito de la placa en las casillas

3. Da clic en ‘Consultar’.

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La Sedema establecerá qué días tendrás restricciones de circulación entre semana y el sábado. Puedes agregar las fechas a tu calendario y recibir la información por mensaje SMS a través de la Llave CDMX o con el número de celular.

Tags

Ciudad de México Automóviles Contaminación ambiental

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