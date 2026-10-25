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CDMX

Mario García Puga: el legado del promotor cultural de Tepito que murió en una persecución en CDMX

Mario García Puga fundó el Espacio Cultural Tepito y enseñó fotografía a niños y niñas del 'Barrio Bravo' para alejarlos de la violencia.
dom 25 octubre 2026 05:03 PM
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Mario García Puga, promotor cultural de Tepito, junto a Javier Hidalgo, secretario del Deporte de la CDMX y una mujer.
Mario García Puga, fotógrafo y promotor cultural de Tepito, murió el 24 de octubre al ser impactado por un auto en el que huían de la Policía de la CDMX integrantes de una presunta banda dedicada al robo de relojes. (Foto: @Javier_Hidalgo en X)

Mario García Puga, fotógrafo y promotor cultural del barrio de Tepito durante más de 40 años, murió luego de ser atropellado durante una persecución policial por un robo en la que él no estaba involucrado.

“Con profunda tristeza y dolor despedimos a nuestro querido compañero Mario Puga, un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular, a las causas justas y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito.

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“Mario fue mucho más que un promotor cultural: fue un defensor de su comunidad, de sus raíces y de la fuerza transformadora de la cultura”, son las palabras de despedida que le dedicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

¿Cómo falleció el promotor cultural de Tepito?

Mario García Puga viajaba en una motocicleta eléctrica roja cuando fue embestido por un Audi con placas MAL-747-C este sábado 24 de octubre.

El choque se dio cuando tres integrantes de una presunta banda dedicada al robo de relojes intentaban huir de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, tras asaltar a comensales de un restaurante.

Policías pidieron al conductor detenerse, sin embargo el conductor aceleró, por lo cual una patrulla le cerró el paso al auto en el cruce de las calles Tapicería y Herreros.

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El conductor del Audi trató de evadir al vehículo oficial con una maniobra, pero en ese intento golpeó a García Puga, quien solo pasaba por el sitio y no tenía vínculo con la célula delictiva.

Tras el incidente, dos mujeres y un hombre fueron detenidos. Se les relaciona con al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo cometidos entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, indicó la SSC.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron a auxiliar a la víctima, no obstante confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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¿Quién fue Mario García Puga?

Dedicó su vida a impulsar proyectos culturales en el barrio de Tepito, considerado uno de los más inseguros en la Ciudad de México.

García Puga fundó el Espacio Cultural Tepito en 1982, como un centro comunitario y cultural con actividades como danza, cine, presentaciones de libros, bazares, cursos de verano para niños y el Festival Calaveras del Montón que se realiza cada año por la celebración del Día de Muertos .

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Creó el proyecto ‘Fotografitos de Tepito’, que desde 2010 enseña a niños y niñas –muchos hijos e hijas de comerciantes Tepito- a expresarse por medio de la fotografía, con el fin de mostrarles una alternativa a la violencia.

“La fotografía es una herramienta para el cambio de mentalidad, de la forma de pensar, de observar la naturaleza y el entorno social”, dijo García Puga en una entrevista con el periódico La Jornada en 2022.

Además, fue director de PILARES Morelos, desde donde desarrolló talleres educativos, deportivos y artísticos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

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