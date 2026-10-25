Mario García Puga: el legado del promotor cultural de Tepito que murió en una persecución en CDMX

“Mario fue mucho más que un promotor cultural: fue un defensor de su comunidad, de sus raíces y de la fuerza transformadora de la cultura”, son las palabras de despedida que le dedicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

¿Cómo falleció el promotor cultural de Tepito?

Mario García Puga viajaba en una motocicleta eléctrica roja cuando fue embestido por un Audi con placas MAL-747-C este sábado 24 de octubre.

El choque se dio cuando tres integrantes de una presunta banda dedicada al robo de relojes intentaban huir de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, tras asaltar a comensales de un restaurante.

Policías pidieron al conductor detenerse, sin embargo el conductor aceleró, por lo cual una patrulla le cerró el paso al auto en el cruce de las calles Tapicería y Herreros.



El conductor del Audi trató de evadir al vehículo oficial con una maniobra, pero en ese intento golpeó a García Puga, quien solo pasaba por el sitio y no tenía vínculo con la célula delictiva.

Tras el incidente, dos mujeres y un hombre fueron detenidos. Se les relaciona con al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo cometidos entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, indicó la SSC.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron a auxiliar a la víctima, no obstante confirmaron que ya no presentaba signos vitales.