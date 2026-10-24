Paseo Nocturno de Día de Muertos: luces, creatividad e ingenio se imponen al recorte de la ruta

“Se me hace irresponsable que tengamos que irnos por otro lado, si se supone que el paseo es para bicis", reprochó, aunque a los pocos segundos lo reconsideró y dijo que está dispuesto a darle otra oportunidad. "Está bonito, sí regresaría, pero les hace falta más organización”, aseguró.

La ruta se vio interrumpida a la altura de la Glorieta del Ahuehuete, también conocida como la Glorieta de los Desaparecidos, por la alta afluencia de personas caminando. (Foto: Gabriela Esquivel/Expansión )



El evento, uno de los más esperados del año, rebasó las expectativas de asistencia y los ciclistas se quedaron con ganas de rodar libremente hacia el Bosque de Chapultepec, porque la gente de a pie se congregó en la Glorieta del Ángel de la Independencia y ya no permitió que el recorrido continuara hacia la Fuente de Petróleos.

“Siga bajo su propio riesgo”, era la instrucción que sonaba en los altavoces y que desincentivaba a los ciclistas que esperaban rodar en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

La Secretaría de Movilidad se vio obligada a cerrar ese tramo para evitar riesgos ante la saturación de personas caminando sobre los carriles centrales.

A las 18:00 horas, cuando inició formalmente la rodada, todavía había poca gente en puntos como el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ahuehuete y El Caballito. Pero con el paso de las horas la afluencia aumentó con la llegada de familias, grupos de amigos y visitantes de toda el área metropolitana.

Los ciclistas fueron llegando poco a poco para participar en el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026. (Foto: Gabriela Esquivel/Expansión )



A pesar del recorte de ruta, no se reportaron incidentes mayores. La circulación de bicicletas, patines y peatones se mantuvo de manera compartida y el ambiente general fue de celebración, con música, ofrendas y bicicletas luminosas.

Las autoridades capitalinas habían previsto un operativo de seguridad y cierre vial desde las 18:00 horas, pero la cantidad de asistentes terminó por rebasar la logística.

En el primer tramo del paseo, del zócalo capitalino al Caballito, el flujo fue más continuo para las bicicletas.