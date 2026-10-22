¿Hoy marcharán los del IMSS en la CDMX? Estas son las movilizaciones previstas

¿Qué marchas habrá hoy en la CDMX?

A lo largo de este jueves se prevé una concentración sobre el Viaducto Río de la Piedad número 144, colonia Granjas México.

En la alcaldía Cuauhtémoc se prevén las siguientes movilizaciones:

A las 10:00 horas se prevé una concentración para después iniciar una marcha sobre avenida Paseo de la Reforma número 10, colonia Tabacalera rumbo a la avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, aunque la ruta sigue sin definirse.

A la misma hora se prevé una concentración en la explanada del Zócalo de la CDMX.

A las 11:30 horas habrá una concentración sobre la calle James Sullivan número 119, colonia San Rafael.

Además, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó a través de sus canales oficiales otras movilizaciones que ya se están llevando a cabo y otras que se prevén por la tarde.

Desde las 16:00 horas se considera concentración de manifestantes sobre Avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Se espera arribo de manifestantes a partir de las 12:00 horas en Doctor Lavista y Digna Ochoa y Plácido, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día se considera arribo de manifestantes en Paseo de las Jacarandas y Calzada Vallejo, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco.

Durante el día se espera concentración de manifestantes en Avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

