Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

¿Hoy marcharán los del IMSS en la CDMX? Estas son las movilizaciones previstas

Se recomienda a los automovilistas a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno de la CDMX. Los trabajadores del IMSS han realizado diversas protestas.
jue 22 octubre 2026 08:51 AM
Añadir Expansión Política en Google
Dos carros circulan sobre una avenida de la CDMX. Hay semáforos y en la esquina del lado izquierdo hay una pizzeria.jpg
En los recientes días los trabajadores del IMSS se han manifestado por diversas avenidas de la CDMX. (Foto: @OVIALCDMX )

Tras una jornada de marchas y movilizaciones por parte de trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), surge la duda entre automovilistas y demás personas que circulan por las calles de la CDMX si de nuevo se manifestarán este jueves 22 de octubre.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC) de la Ciudad de México, para este día sí se prevén algunas marchas y concentraciones, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Publicidad

¿Qué marchas habrá hoy en la CDMX?

A lo largo de este jueves se prevé una concentración sobre el Viaducto Río de la Piedad número 144, colonia Granjas México.

En la alcaldía Cuauhtémoc se prevén las siguientes movilizaciones:

A las 10:00 horas se prevé una concentración para después iniciar una marcha sobre avenida Paseo de la Reforma número 10, colonia Tabacalera rumbo a la avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, aunque la ruta sigue sin definirse.

A la misma hora se prevé una concentración en la explanada del Zócalo de la CDMX.

A las 11:30 horas habrá una concentración sobre la calle James Sullivan número 119, colonia San Rafael.

Además, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó a través de sus canales oficiales otras movilizaciones que ya se están llevando a cabo y otras que se prevén por la tarde.

Desde las 16:00 horas se considera concentración de manifestantes sobre Avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Se espera arribo de manifestantes a partir de las 12:00 horas en Doctor Lavista y Digna Ochoa y Plácido, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día se considera arribo de manifestantes en Paseo de las Jacarandas y Calzada Vallejo, colonia La Raza, alcaldía Azcapotzalco.

Durante el día se espera concentración de manifestantes en Avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Publicidad

Durante el día se espera concentración de manifestantes en Avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

A las 17:00 en la alcaldía Cuauhtémoc, habrá una concentración en la Secretaría de Gobernación que se encuentra sobre Abraham González número 48, colonia Juárez.

Dicha concentración se realizará por parte de integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, y al que se sumarán organizaciones como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité Cerezo México, Organización de Lucha por la Emancipación Popular y Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.

Leer más:

Personal jubilado, trabajadores y derechohabientes del IMSS realizan una marcha sobre el bulevar Díaz Ordaz, en Tijuana.
México

Zoé Robledo anuncia aumento salarial de 8% para los trabajadores del IMSS; 4% será directo al sueldo tabular

Protestas por personas desaparecidas

A las 10:00 horas, familiares y amigos de un menor que desapareción el pasado 16 de octubre en la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero, se reunirán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicada sobre la Avenida Niños Héroes No. 102, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Publicidad

¿Cuándo volverán a marchar los del IMSS?

Los manifestantes que marcharon y se manifestaron el miércoles 21 de octubre, anunciaron otra Marcha Nacional para el 30 de octubre; bloqueos afuera de hospitales en los próximos días y una asamblea representativa el 31 de octubre.

Tags

Ciudad de México Instituto Mexicano del Seguro Social

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad