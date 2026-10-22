¡Evita multas! Estos son los autos que entran en el Hoy No Circula este jueves 22 de octubre

El Hoy no Circula se mantiene vigente en el Valle de México. Si estás planeando usar tu auto, es importante tomar en cuenta este programa. A continuación te decimos que engomados descansan este jueves 22 de octubre.

La medida restrictiva aplica para los vehículos con terminación de placas 1 o 2, y hologramas 1 y 2 (engomado color verde). El estatuto entra en vigor en la Ciudad de México y el Estado de México desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.