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CDMX

¡Evita multas! Estos son los autos que entran en el Hoy No Circula este jueves 22 de octubre

De acuerdo con el programa Hoy no circula, estos son los engomados que descansan mañana. Ojo, para que no seas acreedor a alguna multa.
jue 22 octubre 2026 05:03 AM
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Hoy No Circula 12 de junio 2025: qué vehículos no salen este jueves
Te decimos si tu auto circula este jueves. (Foto: iStock)

El Hoy no Circula se mantiene vigente en el Valle de México. Si estás planeando usar tu auto, es importante tomar en cuenta este programa. A continuación te decimos que engomados descansan este jueves 22 de octubre.

La medida restrictiva aplica para los vehículos con terminación de placas 1 o 2, y hologramas 1 y 2 (engomado color verde). El estatuto entra en vigor en la Ciudad de México y el Estado de México desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.

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¿Qué autos no pueden circular este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula , este jueves deben suspender su circulación los vehículos que cumplan alguna de estas condiciones:

-Engomado verde

-Placas con terminación 1 o 2

-Holograma 1 o 2

Si tu vehículo entra en alguno de estos supuestos, lo más recomendable es considerar otras opciones de movilidad: transporte público, bicicleta, caminar en trayectos cortos o compartir automóvil.

Hoy No Circula jueves
Restringen la circulación de vehículos con engomado verde o terminación de placa 1 y 2 con holograma 1 y 2. (Came)


¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

La megalópolis se ubica en la región central del país y está integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Municipios del Estado de México que entran en este Hoy No Circula

  • Atizapán de Zaragoza.
  • Coacalco.
  • Cuautitlán.
  • Cuautitlán Izcalli.
  • Chalco.
  • Chicoloapan.
  • Chimalhuacán.
  • Ecatepec de Morelos.
  • Huixquilucan.
  • Ixtapaluca.
  • La Paz.
  • Naucalpan de Juárez.
  • Nezahualcóyotl.
  • Nicolás Romero.
  • Tecámac.
  • Tlalnepantla de Baz.
  • Tultitlán.
  • Valle de Chalco.
Congestión vehicular en una carretera entre zonas boscosas, con automóviles y camiones detenidos en varios carriles mientras el sentido contrario presenta circulación fluida.
Vivir sin tráfico en México sí es posible: las ciudades donde casi no pierdes tiempo en el auto Según el informe Costo del tráfico 2026, Culiacán registra la menor pérdida anual por habitante, con 55 horas.


Además, Toluca y Santiago Tianguistenco aplican el programa de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya se sanciona a los conductores que incumplen la restricción.

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¿Qué vehículos están exentos del programa Hoy No Circula?

  • Taxistas.
  • Motocicletas.
  • Transporte público.
  • Transporte de carga.
  • Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).

¿De cuánto es la multa?

La multa por no respetar el Programa Hoy No Circula asciende entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Tomando en cuenta que cada UMA está establecida en un costo de 103.74, la multa podría ir de los 2,074.80 hasta los 3,112.20 pesos.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora, no se ha activado ninguna contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.

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Si las autoridades llegaran a declarar contingencia por mala calidad del aire, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día siguiente del anuncio, no el mismo día.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad Contaminación ambiental

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