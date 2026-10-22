¡Evita multas! Estos son los autos que entran en el Hoy No Circula este jueves 22 de octubre

El Hoy no Circula se mantiene vigente en el Valle de México. Si estás planeando usar tu auto, es importante tomar en cuenta este programa. A continuación te decimos que engomados descansan este jueves 22 de octubre.
La medida restrictiva aplica para los vehículos con terminación de placas 1 o 2, y hologramas 1 y 2 (engomado color verde). El estatuto entra en vigor en la Ciudad de México y el Estado de México desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.
Además, Toluca y Santiago Tianguistenco aplican el programa de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las multas comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya se sanciona a los conductores que incumplen la restricción.
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¿Qué vehículos están exentos del programa Hoy No Circula?
Taxistas.
Motocicletas.
Transporte público.
Transporte de carga.
Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado).
¿De cuánto es la multa?
La multa por no respetar el Programa Hoy No Circula asciende entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización). Tomando en cuenta que cada UMA está establecida en un costo de 103.74, la multa podría ir de los 2,074.80 hasta los 3,112.20 pesos.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Por ahora, no se ha activado ninguna contingencia ambiental, por lo que solo aplica la restricción habitual.
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Si las autoridades llegaran a declarar contingencia por mala calidad del aire, las medidas del Doble Hoy No Circula entrarían en vigor hasta el día siguiente del anuncio, no el mismo día.