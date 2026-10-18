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CDMX

Más de 10,000 pesos para personas desempleadas en CDMX; este es el único día para solicitarlo y los requisitos

El trámite se realiza en línea y requiere identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y documentos que acrediten la pérdida del empleo, entre otros requisitos.
dom 18 octubre 2026 01:18 PM
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Hombre llenando una solicitud de empleo.
Las personas desempleadas podrán solicitar hasta 10,698.66 pesos si reciben los tres pagos del programa. (Carlos Canabal/Cuartoscuro)

Las personas que perdieron su empleo formal en la Ciudad de México podrán solicitar el Seguro de Desempleo el próximo martes 20 de octubre. En esta ocasión, el apoyo es de hasta más de 10,000 pesos.

El objetivo del programa es brindar un respaldo económico temporal a quienes se quedaron sin trabajo por causas ajenas a su voluntad, mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.

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¿Cuánto dinero da el Seguro de Desempleo de CDMX?

El programa contempla un apoyo de 3,566.22 pesos mensuales durante un máximo de tres meses. En caso de recibir los tres pagos, el monto alcanza los 10,698.66 pesos.

El recurso busca ayudar a cubrir algunos gastos durante la búsqueda de empleo. Sin embargo, el registro no garantiza la entrega del apoyo, ya que las solicitudes deben cumplir los requisitos y pasar por el proceso de revisión de las autoridades.

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El Seguro de Desempleo es un programa social de la Ciudad de México que también busca facilitar el regreso de las personas beneficiarias al mercado laboral formal, mediante acciones de capacitación y vinculación con bolsas de trabajo.

¿Quiénes pueden solicitar el Seguro de Desempleo?

La convocatoria está dirigida a personas que viven en la Ciudad de México y que perdieron involuntariamente su empleo formal. Entre las condiciones generales para solicitar el apoyo están las siguientes:

  • Tener entre 18 años y 64 años con nueve meses cumplidos al momento de presentar la solicitud.
  • Residir en la Ciudad de México.
  • Haber trabajado en un empleo formal durante al menos seis meses para una persona física o moral con domicilio fiscal en la capital.
  • Haber perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad.
  • Ser una persona demandante activa de empleo.
  • Cumplir con los requisitos documentales y las demás condiciones establecidas en la convocatoria.

El programa contempla restricciones para quienes reciben otros apoyos sociales del Gobierno capitalino, por lo que es importante revisar las reglas aplicables antes de iniciar el trámite.

CDMX
El programa busca respaldar temporalmente a quienes perdieron su empleo y facilitar su reincorporación al mercado laboral formal. (iStock by Getty Images)


Además, las personas desempleadas pueden recibir este apoyo únicamente en dos ocasiones a lo largo de su vida laboral.

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Los documentos que necesitas para solicitarlo

Antes de ingresar a la plataforma, las personas interesadas deben preparar sus documentos en formato digital, completos y legibles. Entre los documentos generales que solicita el programa están:

  • Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
  • Comprobante de domicilio en la Ciudad de México, con una antigüedad no mayor a tres meses.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Documentación que acredite la pérdida del empleo formal.
  • Carta compromiso.
  • Carta bajo protesta de decir verdad.

Para acreditar la relación laboral y la pérdida del empleo, pueden solicitarse documentos como la constancia de semanas cotizadas del IMSS, el expediente electrónico único del ISSSTE o una constancia laboral, según la situación de cada persona.

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¿Cómo registrarse al Seguro de Desempleo CDMX?

El trámite se realiza por internet y es gratuito. Para solicitar el apoyo, sigue estos pasos:

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  1. Entra a la plataforma oficial del Seguro de Desempleo de la CDMX.
  2. Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX. Si todavía no tienes una, debes crearla antes de comenzar el trámite.
  3. Completa la solicitud y los formularios correspondientes.
  4. Adjunta los documentos solicitados en los formatos admitidos por la plataforma.
  5. Revisa que la información esté completa y guarda el comprobante o folio de registro para consultar el estado de tu solicitud.

El único día en que podrás pedir el Seguro de Desempleo de la CDMX

El sistema estará habilitado únicamente el martes 20 de octubre, de las 00:00 a las 23:59 horas, según la convocatoria difundida por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

Por ello, conviene tener preparada la cuenta y digitalizados los documentos antes de que comience el registro.

¿Qué pasa después de solicitar el apoyo?

Una vez que la persona completa su solicitud, las autoridades revisan la información y los documentos para determinar si cumple con los criterios de acceso.

Quienes resulten beneficiarios también deben atender las condiciones del programa relacionadas con la búsqueda de empleo y las acciones de vinculación laboral.

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Desempleo Despidos

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