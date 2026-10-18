Más de 10,000 pesos para personas desempleadas en CDMX; este es el único día para solicitarlo y los requisitos

¿Cuánto dinero da el Seguro de Desempleo de CDMX?

El programa contempla un apoyo de 3,566.22 pesos mensuales durante un máximo de tres meses. En caso de recibir los tres pagos, el monto alcanza los 10,698.66 pesos.

El recurso busca ayudar a cubrir algunos gastos durante la búsqueda de empleo. Sin embargo, el registro no garantiza la entrega del apoyo, ya que las solicitudes deben cumplir los requisitos y pasar por el proceso de revisión de las autoridades.



El Seguro de Desempleo es un programa social de la Ciudad de México que también busca facilitar el regreso de las personas beneficiarias al mercado laboral formal, mediante acciones de capacitación y vinculación con bolsas de trabajo.

¿Quiénes pueden solicitar el Seguro de Desempleo?

La convocatoria está dirigida a personas que viven en la Ciudad de México y que perdieron involuntariamente su empleo formal. Entre las condiciones generales para solicitar el apoyo están las siguientes:

Tener entre 18 años y 64 años con nueve meses cumplidos al momento de presentar la solicitud.

Residir en la Ciudad de México.

Haber trabajado en un empleo formal durante al menos seis meses para una persona física o moral con domicilio fiscal en la capital.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a su voluntad.

Ser una persona demandante activa de empleo.

Cumplir con los requisitos documentales y las demás condiciones establecidas en la convocatoria.

El programa contempla restricciones para quienes reciben otros apoyos sociales del Gobierno capitalino, por lo que es importante revisar las reglas aplicables antes de iniciar el trámite.

El programa busca respaldar temporalmente a quienes perdieron su empleo y facilitar su reincorporación al mercado laboral formal. (iStock by Getty Images)





Además, las personas desempleadas pueden recibir este apoyo únicamente en dos ocasiones a lo largo de su vida laboral.