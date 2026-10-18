El huracán Trudy mantiene en alerta a estos estados por lluvias y olas de seis metros

Además, presentaba vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Trudy?

De acuerdo con el reporte del SMN, las precipitaciones y condiciones de viento variarán según la entidad:

Jalisco

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa y el sur del estado. Se prevén vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, además de oleaje de cuatro a seis metros.

Colima

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, y vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora. El oleaje también alcanzará entre cuatro y seis metros.





Nayarit

Lluvias fuertes en el sur, de 25 a 50 milímetros, con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Se esperan olas de dos a tres metros en la costa sur.

Michoacán

Se prevé oleaje de dos a tres metros en las zonas costeras.

El SMN advirtió que las condiciones de viento y oleaje en Jalisco y Colima disminuirán durante el día.