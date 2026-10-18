El huracán Trudy mantiene en alerta a estos estados por lluvias y olas de seis metros

El huracán Trudy continúa como categoría 2, por lo que provocará lluvias muy fuertes en distintos estados del país este domingo 18 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El fenómeno también generará rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta seis metros en las costas de Jalisco y Colima, condiciones que disminuirán durante el día.
Trudy se localiza aproximadamente a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula y a 185 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, ambas localidades de Jalisco.