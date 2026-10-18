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México

El huracán Trudy mantiene en alerta a estos estados por lluvias y olas de seis metros

Las lluvias asociadas al huracán pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, causar desbordamientos y generar inundaciones en zonas bajas.
dom 18 octubre 2026 12:03 PM
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Mapa de México donde se observan los fenómenos metereológicos.
Las lluvias del huracán podrían provocar inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos y deslaves en zonas vulnerables. (Conagua/SMN)

El huracán Trudy continúa como categoría 2, por lo que provocará lluvias muy fuertes en distintos estados del país este domingo 18 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno también generará rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta seis metros en las costas de Jalisco y Colima, condiciones que disminuirán durante el día.

Trudy se localiza aproximadamente a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula y a 185 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, ambas localidades de Jalisco.

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Además, presentaba vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de 205 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Trudy?

De acuerdo con el reporte del SMN, las precipitaciones y condiciones de viento variarán según la entidad:

  • Jalisco

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa y el sur del estado. Se prevén vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, además de oleaje de cuatro a seis metros.

  • Colima

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, y vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora. El oleaje también alcanzará entre cuatro y seis metros.

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  • Nayarit

Lluvias fuertes en el sur, de 25 a 50 milímetros, con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Se esperan olas de dos a tres metros en la costa sur.

  • Michoacán

Se prevé oleaje de dos a tres metros en las zonas costeras.

El SMN advirtió que las condiciones de viento y oleaje en Jalisco y Colima disminuirán durante el día.

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¿Dónde está el huracán Trudy y hacia dónde se desplaza?

El huracán se encontraba en el océano Pacífico, al oeste-suroeste de la costa de Jalisco, con desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

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Ante sus efectos, el SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos establecieron una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

¿Qué riesgos provocan las lluvias de Trudy?

Las precipitaciones asociadas al huracán podrían provocar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas de las entidades bajo influencia del sistema.

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales del SMN y la Conagua, así como a seguir las indicaciones de Protección Civil.

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También es importante extremar precauciones en zonas costeras ante el oleaje elevado y las fuertes rachas de viento.

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Florence Lluvias

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