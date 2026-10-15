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CDMX

Trabajadores del IMSS preparan otra marcha en CDMX: esta es la fecha de cierres y bloqueos

La próxima protesta se suma a las marchas y bloqueos de los últimos días. Entre las demandas están la contratación de personal, el suministro de insumos médicos y cambios en la dirigencia sindical.
jue 15 octubre 2026 05:57 PM
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Trabajadores del IMSS salen a marchar en CDMX.
Los inconformes exigen un aumento salarial directo de 10% para el periodo 2026-2027. (Margarito Pérez/Cuartoscuro)

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) preparan una nueva movilización en la Ciudad de México para el miércoles 21 de octubre, luego de las marchas y bloqueos realizados durante los últimos días para exigir mejores salarios, abasto de medicamentos y cambios en la dirigencia sindical.

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¿Cuál es la ruta y horario para la marcha del IMSS?

En entrevistas con medios, trabajadores del instituto adelantaron que volverán a las calles la próxima semana. La convocatoria ocurre después de que el personal inconforme rechazó la propuesta de incremento salarial para el periodo 2026-2027.

Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la Conferencia del Pueblo en tema del programa Sembrando Vida en Palacio Nacional.
Sheinbaum anuncia plan para atender demandas de trabajadores del IMSS y desabasto de medicamentos La presidenta informó que instruyó a Zoé Robledo, director del IMSS, presentar esta semana un plan para atender demandas laborales, faltantes de medicamentos y necesidades de personal en el IMSS.


Hasta el momento, la fecha anunciada es el miércoles 21 de octubre. Los detalles sobre el horario, el punto de concentración y la ruta de la movilización están pendientes de confirmación.

¿Por qué marcharán nuevamente los trabajadores del IMSS?

Entre las principales exigencias de los trabajadores están un aumento salarial directo de 10%, mejores condiciones laborales, contratación de personal y el suministro suficiente de medicamentos, materiales y equipo para las unidades médicas.

También piden revisar las condiciones de jubilación y pensiones, además de la actuación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos Hernández.

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El pliego de demandas también se amplió a temas relacionados con el financiamiento del sector salud. Durante las protestas, los inconformes plantearon que el presupuesto destinado a salud represente al menos 7% del producto interno bruto (PIB), además de solicitar modificaciones a la Ley del Seguro Social.

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Trabajadores rechazan el aumento salarial de 6.8%

La propuesta de incremento salarial para el periodo 2026-2027, contemplaba un aumento global de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

Sin embargo, los trabajadores consideran insuficiente el incremento y mantienen su exigencia de un aumento directo de 10% al salario.

Ante esto, el miércoles 14 de octubre se realizó una consulta sindical para decidir si se aceptaba o rechazaba la propuesta. La mayoría de los participantes votó en contra, por lo que el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que buscaría construir una propuesta salarial mejorada y abrir una mesa de trabajo con la representación sindical.

El exembajador Ken Salazar de perfil
Ken Salazar: “Dijimos a Sheinbaum que los criminales muy malos de México los queríamos en EU" El exembajador de Estados Unidos en México señala que para tener seguridad compartida se tiene que trabajar como socios, pero hoy no hay confianza entre los países.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al tema y sostuvo que se buscarían alternativas dentro de las posibilidades presupuestales.

¿Qué puede pasar antes de la marcha del 21 de octubre?

La próxima semana será clave para conocer si el diálogo entre las autoridades, la dirigencia sindical y los trabajadores inconformes logra avances antes de la nueva movilización.

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Además del aumento salarial, el movimiento mantiene sus reclamos por la falta de personal e insumos en hospitales y clínicas.

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