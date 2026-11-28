¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias en CDMX?

La dependencia informó que la alerta naranja por lluvias se activó en las 16 alcaldías de la capital del país.

Además, advirtió a la población que existe riesgo de encharcamientos, inundaciones y de corrientes de agua sobre calles y avenidas.

🟠 | Se activa #AlertaNaranja en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes. Para más información consulta las redes de @SGIRPC_CDMX. Mantente al tanto de las últimas actualizaciones, ante una emergencia recuerda que puedes llamar al #911. ☎️ — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 28, 2026





Alcaldías con alertas por frío

El gobierno de la Ciudad de México también activó la alerta naranja por frío en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa y Tlalpan.

Se espera que estas alcaldías registren temperaturas bajas, de entre 1 y 3 grados centígrados, además de heladas.

También se activó la alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas, de 4 a 6 grados centígrados, en las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #TemperaturasBajas para la noche del sábado 28/11/2026 y la madrugada y mañana del domingo 29/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. Asimismo, se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la noche del sábado 28/11/2026 y la madrugada y mañana del domingo 29/11/2026, en las demarcaciones: @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 28, 2026

Ante la presencia de lluvias, el Metro exhortó a las personas usuarias a prever sus tiempos de traslado y proteger sus pertenencias.