¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias en CDMX?
La dependencia informó que la alerta naranja por lluvias se activó en las 16 alcaldías de la capital del país.
Además, advirtió a la población que existe riesgo de encharcamientos, inundaciones y de corrientes de agua sobre calles y avenidas.
Alcaldías con alertas por frío
El gobierno de la Ciudad de México también activó la alerta naranja por frío en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa y Tlalpan.
Se espera que estas alcaldías registren temperaturas bajas, de entre 1 y 3 grados centígrados, además de heladas.
También se activó la alerta amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas, de 4 a 6 grados centígrados, en las alcaldías Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco.
Ante la presencia de lluvias, el Metro exhortó a las personas usuarias a prever sus tiempos de traslado y proteger sus pertenencias.