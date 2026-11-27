El tercer sábado de noviembre llega con restricciones para algunos automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México. Antes de salir de casa este 28 de noviembre, conviene revisar el calendario del Hoy No Circula Sabatino para evitar multas y contratiempos.
La medida ambiental establece qué vehículos deben suspender su circulación de acuerdo con el holograma de verificación y la terminación de sus placas. Su objetivo es reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Este sábado corresponde al tercer sábado del mes, por lo que las restricciones para los automóviles con holograma 1 aplican a aquellos cuyas placas terminan en número impar. También deben descansar los vehículos con holograma 2 y los que tienen placas foráneas, de acuerdo con las disposiciones aplicables.