Marcha del IMSS hoy martes 13 de octubre en vivo: ruta de los manifestantes y calles cerradas en CDMX

La marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está convocada para este martes 13 de octubre a las 15:00 horas. La movilización partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, y avanzará hacia las oficinas centrales del instituto.

La protesta ocurre un día antes de la consulta en la que los trabajadores podrán aceptar o rechazar la propuesta de aumento salarial.