Marcha del IMSS hoy martes 13 de octubre en vivo: ruta de los manifestantes y calles cerradas en CDMX
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¿A qué hora es la marcha de trabajadores del IMSS?
La marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está convocada para este martes 13 de octubre a las 15:00 horas. La movilización partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, y avanzará hacia las oficinas centrales del instituto.
La protesta ocurre un día antes de la consulta en la que los trabajadores podrán aceptar o rechazar la propuesta de aumento salarial.
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¿Qué calles serán afectadas por la marcha del IMSS?
El contingente prevé concluir su recorrido en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez. Durante la movilización, estas vialidades podrían registrar afectaciones:
- Insurgentes Sur.
- Avenida Chapultepec.
- Avenida Oaxaca.
- Paseo de la Reforma, particularmente en las inmediaciones de las oficinas del IMSS.
Como alternativas para los automovilistas, se encuentran Eje 5 Sur (San Antonio), Eje 6 Sur, Río Churubusco, Periférico, avenida Oceanía y Eje Central. Las afectaciones dependerán del avance de los manifestantes y de los cortes viales que implementen las autoridades.
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Marcha de trabajadores del IMSS provoca cierre vial
La circulación de Eje 1 Poniente con dirección al norte permanece cerrada a la altura de Eje 3 Sur debido a la presencia de manifestantes, en el marco de la marcha anunciada por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
15:24 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación del cruce de Eje 1 Poniente Av. Cuauhtémoc y Eje 3 Sur, por manifestantes. #AlternativaVial Dr. José María Vértiz y Casa del Obrero Mundial. https://t.co/g8tMi3sQpS
— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 13, 2026
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Línea 3 del Metrobús tiene afectaciones; estas son las alternativas
El servicio de la Línea 3 del Metrobús presenta afectaciones por la presencia de manifestantes en Mina y Obrero Mundial.
Por lo que solo hay servicio de Tenayuca a Buenavista y de Etiopía a Pueblo Santa Cruz Atoyac, mientras que la ruta Indios Verdes se encuentra sin servicio.
Como alternativa, se encuentra la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad.
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Ruta de la marcha del IMSS en CDMX y sus alternativas viales
Los trabajadores y pensionados del IMSS partirán aproximadamente a las 16:00 horas del Centro Médico Siglo XXI con dirección a las oficinas centrales de la institución ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, a tan solo unos metros la puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.
Por lo cual, las zonas que presentarían dificultades para el paso de vehículos serán:
- Insurgentes Sur.
- Avenida Chapultepec
- Avenida Oaxaca.
- Paseo de la Reforma, particularmente en las inmediaciones de las oficinas del Seguro Social.
Se recomienda tomar vías alternas como:
- Eje 5 Sur (San Antonio)
- Eje 6 Sur
- Río Churubusco
- Periférico
- Av. Oceanía
- Eje Central
Además, algunas líneas del Metrobús podrían presentar afectaciones como la Línea 7 que recorre de Campo Marte a Indios Verdes y la Línea 3 que inicia en Pueblo Santa Cruz Atoyac a Tenayuca.
Entre las alternativas en transporte público están la Línea 3 y 1 del Metro de la Ciudad de México.
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Arranca marcha de trabajadores y pensionados del IMSS
De acuerdo al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los trabajadores y pensionados inician su avance sobre Eje 3 Sur próximos a llegar a Tonalá.
La alternativa vial es la Casa de Obrero Mundial.
#PrecauciónVial | Continúa marcha sobre Eje 3 Sur próximos a Tonalá. #AlternativaVial Casa del Obrero Mundial. https://t.co/tzOmlQc760
— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 13, 2026
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¿Qué exigen los trabajadores del IMSS que marchan en CDMX?
Los trabajadores activos y jubilados del IMSS se manifiestan para exigir mejoras salariales y laborales. Entre sus principales demandas están:
- Aumento salarial de 10%, frente al incremento de 2.9% al salario tabular aprobado por la dirigencia sindical.
- Abasto de medicamentos e insumos médicos para garantizar la atención a los pacientes.
- Contratación de más personal de salud y cobertura de plazas vacantes para reducir las cargas de trabajo.
- Renovación de la dirigencia sindical y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Las protestas buscan que las autoridades y la dirigencia sindical atiendan sus demandas, ya que el 14 de octubre está prevista una consulta entre los trabajadores sobre el incremento salarial aprobado.