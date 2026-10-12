Marcha del IMSS 13 de octubre: a qué hora inicia y qué calles se verán afectadas en CDMX

Este lunes, el director general del IMSS, Zoé Robledo, ofreció una conferencia de prensa junto con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, en la que anunció nuevas medidas de diálogo con el personal y defendió el incremento salarial que se someterá a consulta.

¿A qué hora y dónde inicia la marcha del IMSS el 13 de octubre?

La movilización está convocada para este martes 13 de octubre, un día antes de la consulta para conocer si la base trabajadora acepta o rechaza la propuesta.

El punto de partida es el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.



En entrevista para Radio Fórmula, Mery Barragán, líder del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, la concentración iniciará a las 15:00 horas.

La hora de salida podría variar según la organización del contingente, por eso, quienes tengan previsto estar por las inmediaciones del hospital deben mantenerse atentos a los avisos de movilidad de la Ciudad de México.

La ruta oficial para la marcha del IMSS

El contingente confirmó que el punto en donde finalizará la manifestaciónserán a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez.

El abasto de medicamentos, la cobertura de personal y las condiciones laborales forman parte de las demandas del personal del Seguro Social. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)



Por lo cual, las zonas que presentarían dificultades para el paso de vehículos serán: