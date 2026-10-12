Marcha del IMSS 13 de octubre: a qué hora inicia y qué calles se verán afectadas en CDMX

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una marcha este martes 13 de octubre en la Ciudad de México para exigir un mayor aumento salarial, mejores condiciones laborales y el abasto de medicamentos e insumos médicos.
La movilización partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI y se realizará después de varios días de protestas de trabajadores activos, jubilados y pensionados del Seguro Social.
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Este lunes, el director general del IMSS, Zoé Robledo, ofreció una conferencia de prensa junto con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, en la que anunció nuevas medidas de diálogo con el personal y defendió el incremento salarial que se someterá a consulta.
¿A qué hora y dónde inicia la marcha del IMSS el 13 de octubre?
La movilización está convocada para este martes 13 de octubre, un día antes de la consulta para conocer si la base trabajadora acepta o rechaza la propuesta.
El punto de partida es el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
En entrevista para Radio Fórmula, Mery Barragán, líder del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, la concentración iniciará a las 15:00 horas.
La hora de salida podría variar según la organización del contingente, por eso, quienes tengan previsto estar por las inmediaciones del hospital deben mantenerse atentos a los avisos de movilidad de la Ciudad de México.
La ruta oficial para la marcha del IMSS
El contingente confirmó que el punto en donde finalizará la manifestaciónserán a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez.
Por lo cual, las zonas que presentarían dificultades para el paso de vehículos serán:
Insurgentes Sur.
Avenida Chapultepec
Avenida Oaxaca.
Paseo de la Reforma, particularmente en las inmediaciones de las oficinas del Seguro Social.
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¿Qué dijo Zoé Robledo sobre las protestas de trabajadores del IMSS?
Durante la conferencia de prensa de este lunes 12 de octubre, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció una estrategia de escucha activa en 277 hospitales de segundo y tercer nivel para conocer directamente las necesidades del personal.
El plan contempla que las representaciones estatales del instituto y directores de unidades médicas acudan a los hospitales para dialogar con las y los trabajadores sobre las condiciones en que realizan sus actividades.
Zoé Robledo señaló que el diálogo abordará ocho temas prioritarios, entre ellos el abasto de insumos y material de curación, el surtimiento de recetas, la cobertura de personal, las condiciones laborales y el estado de las instalaciones y equipos médicos.
El funcionario también defendió el aumento salarial global de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La propuesta se compone de 2.9% directo al salario tabular y 3.9% en prestaciones.
El incremento es rechazado por grupos de trabajadores inconformes, que demandan un aumento directo de 10%.
En la misma conferencia, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, señaló que la revisión salarial forma parte de un procedimiento sindical en el que los trabajadores deben poder expresar libremente su decisión.
Sobre el abasto de medicamentos, el funcionario informó que el instituto surte recetas a alrededor de 765,000 personas al día, con un nivel promedio de surtimiento de 94%.
¿Por qué marchan los trabajadores del IMSS?
Las protestas comenzaron en días recientes y se han extendido a distintas entidades, en la Ciudad de México, también se instaló un plantón frente a las oficinas centrales del IMSS.
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Entre sus principales demandas están:
Un aumento salarial directo de 10%, superior al incremento tabular de 2.9% propuesto.
Abasto suficiente de medicamentos, material de curación e insumos médicos.
Contratación de personal y cobertura de plazas vacantes.
Mejores condiciones laborales y equipos adecuados para realizar sus actividades.
La destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS.
Cambios relacionados con el régimen de jubilaciones y pensiones, entre otras exigencias laborales.
¿Habrá afectaciones en los servicios médicos del IMSS?
El instituto informó que sus unidades médicas y hospitales continúan operando en todo el país. También señaló que están garantizados los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis.
El IMSS pidió a los manifestantes mantener libres los accesos a hospitales y clínicas, en particular para permitir el paso de ambulancias, pacientes con urgencias y personas que tengan citas o cirugías programadas.
Aunque la marcha puede provocar afectaciones viales en la capital, el instituto sostiene que la atención médica debe continuar. Para los derechohabientes que tengan una consulta o procedimiento programado, la recomendación es confirmar cualquier aviso de su unidad médica y anticipar sus traslados.