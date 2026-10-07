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CDMX

Las vacantes en la CDMX que ofrecen hasta 38,000 pesos mensuales de sueldo

En el Periódico de Ofertas de Empleo que publica el Gobierno de la CDMX hay más de 3,000 vacantes en la primera quincena de octubre. Estas son las que ofrecen mayor sueldo.
mié 07 octubre 2026 09:27 AM
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Cuatros mujeres con blusas blancas y tres hombres con camisa alrededor de una mesa donde hay papeles .jpg
Hay módulos instalados en las alcaldías de la CDMX con el objetivo de que haya vinculación entre empresas y personas que buscan empleo. (Foto: Facebook Trabajo CDMX)

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México publicó las ofertas laborales correspondientes a la primera quincena de octubre de 2026 de su Periódico de Ofertas de Empleo, publicación oficial que concentra un total de 3,004 plazas vacantes distribuidas en las 16 alcaldías capitalinas y que resulta una buena opción para quienes están en búsqueda de trabajo.

En las ofertas hay diversas empresas que solicitan personas con diferentes niveles de escolaridad, desde secundaria, hasta puestos con alta especailización y con sueldos atractivos que se situan entre los 38,000 pesos mensuales.

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¿Cuáles son los sueldos más altos del periódico de empleo de la CDMX?

En esta edición quincenal, el ingreso más elevado registrado corresponde a la plaza de Gerente de Auditoría de Estados Financieros, ofertada por la firma Resa y Asociados en la alcaldía Coyoacán, con un sueldo de 38,000 pesos mensuales para profesionales con licenciatura y ocho años de experiencia.

Asimismo, el catálogo oficial reúne otras vacantes con remuneraciones mensuales sobresalientes en distintas demarcaciones de la CDMX:

  • Gerente comercial: Oferta en la alcaldía Venustiano Carranza por Involve RH, con un sueldo de 35,000 pesos mensuales para egresados de licenciatura con 1 a 2 años de experiencia.
  • Ingeniería en sistemas: Vacante en Milpa Alta por AVIV Seguridad Privada, con un ingreso de 30,000 pesos mensuales con experiencia de 1 a 2 años.
  • Especialista contable y administrativo: Ofertado en Venustiano Carranza por la empresa Involve RH, con un salario mensual de 30,000 pesos.
  • Jefe de mecánicos: Puesto disponible en la alcaldía Benito Juárez con Corredor Revolución Grupo Cisa, ofreciendo 30,000 pesos mensuales para perfiles con más de 5 años de experiencia.
  • Policía de proximidad (analista táctico e investigador): Puesto de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México en la alcaldía Coyoacán, con percepción de 26,571 pesos mensuales.
  • Gerencia de Desarrollo de Negocios: Puesto en Iztacalco gestionado por Adecco, con salario de 25,000 pesos mensuales.

¿A dónde tengo que ir para una oferta de empleo en la CDMX?

El periódico capitalino detalla en cada oferta de trabajo el nivel de escolaridad requerido, desde personas que cuenten con licenciatura, carrera técnica, bachillerato, secundaria y primaria, hasta ofertas para personas que únicamente saben leer y escribir.

A quienes les interese, pueden acudir a alguno de los 16 módulos de atención ciudadana ubicados en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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¿Cómo me postulo a las vacantes de empleo en la CDMX?

Para postularse, los aspirantes deben identificar el ID de la vacante, escanear el código QR o acceder al enlace del formulario digital para registrar sus datos personales y esperar el contacto de un consejero de empleo.

Para proteger a la población, las autoridades enfatizan que no debe realizarse ningún pago o depósito para ser contratado, y en caso de que esto ocurra, se debe denunciar de inmediato al Centro de Atención para el Bienestar (CABI) marcando al 079 (opción cuatro y dos), servicio disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Además, contempla la estrategia Abriendo Espacios, identificando vacantes reservadas exclusivamente para personas con alguna discapacidad que cumplan con los requisitos. En cumplimiento estricto con la norma de no discriminación, la Secretaría no publica el género de las plazas.

Leer más:

Policías de la CDMX sobre camionetas de la Secretaría de Seguridad
México

La vacante que ofrece un sueldo de 32,000 pesos al mes y no pide experiencia previa

¿Qué empresas ofrecen empleos en la CDMX?

La publicación incluye vacantes brindadas por diversas empresas e instituciones en las 16 alcaldías.

  • Alimentos y Restauración: Grupo Bimbo, Coca-Cola FEMSA, Restaurante San Ángel Inn, Sanborns Hermanos, Sigma Alimentos, Kabuki Sushi, María La Italiana, Alsea México, Chedraui, entre otros.
  • Servicios, Comercio y Transporte: Sodexo México, Efectivale, Involve RH, Smart Jobs, Autotransportes Estrella Roja del Sur, Mobility ADO] y Farmacias Guadalajara.
  • Seguridad, Educación y Sector Público: Ascolta Seguridad, CSI Servicios, UNIREM, Universidad de la Policía de la CDMX, la Secretaría de Obras y Servicios, entre otras.
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Todos los servicios de vinculación laboral brindados por el Gobierno capitalino son totalmente gratuitos.

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Trabajo Empleo

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