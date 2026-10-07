Las vacantes en la CDMX que ofrecen hasta 38,000 pesos mensuales de sueldo

¿Cuáles son los sueldos más altos del periódico de empleo de la CDMX?

En esta edición quincenal, el ingreso más elevado registrado corresponde a la plaza de Gerente de Auditoría de Estados Financieros, ofertada por la firma Resa y Asociados en la alcaldía Coyoacán, con un sueldo de 38,000 pesos mensuales para profesionales con licenciatura y ocho años de experiencia.

Asimismo, el catálogo oficial reúne otras vacantes con remuneraciones mensuales sobresalientes en distintas demarcaciones de la CDMX:

Gerente comercial: Oferta en la alcaldía Venustiano Carranza por Involve RH, con un sueldo de 35,000 pesos mensuales para egresados de licenciatura con 1 a 2 años de experiencia.

Ingeniería en sistemas: Vacante en Milpa Alta por AVIV Seguridad Privada, con un ingreso de 30,000 pesos mensuales con experiencia de 1 a 2 años.

Especialista contable y administrativo: Ofertado en Venustiano Carranza por la empresa Involve RH, con un salario mensual de 30,000 pesos.

Jefe de mecánicos: Puesto disponible en la alcaldía Benito Juárez con Corredor Revolución Grupo Cisa, ofreciendo 30,000 pesos mensuales para perfiles con más de 5 años de experiencia.

Policía de proximidad (analista táctico e investigador): Puesto de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México en la alcaldía Coyoacán, con percepción de 26,571 pesos mensuales.

Gerencia de Desarrollo de Negocios: Puesto en Iztacalco gestionado por Adecco, con salario de 25,000 pesos mensuales.

¿A dónde tengo que ir para una oferta de empleo en la CDMX?

El periódico capitalino detalla en cada oferta de trabajo el nivel de escolaridad requerido, desde personas que cuenten con licenciatura, carrera técnica, bachillerato, secundaria y primaria, hasta ofertas para personas que únicamente saben leer y escribir.

A quienes les interese, pueden acudir a alguno de los 16 módulos de atención ciudadana ubicados en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.