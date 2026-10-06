La vacante que ofrece un sueldo de 32,000 pesos al mes y no pide experiencia previa

Uno de los requisitos establece que los aspirantes no deben pertenecer ni haber pertenecido a instituciones policiales, de procuración de justicia o de las Fuerzas Armadas.

¿Qué carrera necesitas para postularte?

La SSPC solicita como escolaridad mínima una licenciatura concluida. Entre las áreas aceptadas están:

Derecho

Criminalística

Criminología

Psicología

Seguridad Pública o Ciudadana

Ciencias Forenses

Economía

Informática

Ingeniería en Sistemas

Contaduría

Actuaría

Estadística

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Los aspirantes deben tener entre 23 y 35 años y cumplir con otros requisitos físicos, médicos y de antecedentes.

Durante los nueve meses de formación, los aspirantes recibirán una ayuda económica de 5,000 pesos al mes, además de uniforme, alimentación, alojamiento y material didáctico. (SSPC)



También deberán aprobar evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y de control de confianza, además de completar satisfactoriamente el programa de formación inicial.

¿Cuáles son los requisitos?

Entre las condiciones establecidas por la institución están ser ciudadano mexicano, tener entre 23 y 35 años, contar con la licenciatura y/o cédula profesional requerida y, en el caso de los hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.

También se solicita una estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres, así como cumplir con los parámetros establecidos de salud, agudeza visual e índice de masa corporal.

Los candidatos deberán presentar documentación como acta de nacimiento, título o cédula profesional, comprobante de domicilio, CURP biométrica, constancias de no antecedentes penales y certificado de no deudor alimentario, entre otros documentos.

Además, deberán tener disponibilidad para rotar turnos, trabajar fines de semana y cambiar de adscripción o residencia dentro de la República Mexicana.