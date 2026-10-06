La vacante que ofrece un sueldo de 32,000 pesos al mes y no pide experiencia previa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió una convocatoria para incorporar a 1,000 nuevos agentes, con un sueldo neto de 32,000 pesos, sin experiencia previa y con formación pagada por nueve meses.
La convocatoria contempla un proceso de formación de 1,200 horas, equivalente a aproximadamente nueve meses, en modalidad de internado en la Academia Nacional de Seguridad Pública.
Durante este periodo, las personas seleccionadas recibirán una apoyo económico de 5,000 pesos mensuales, además de uniforme, equipo, material didáctico, alimentación y alojamiento.
Publicidad
Uno de los requisitos establece que los aspirantes no deben pertenecer ni haber pertenecido a instituciones policiales, de procuración de justicia o de las Fuerzas Armadas.
¿Qué carrera necesitas para postularte?
La SSPC solicita como escolaridad mínima una licenciatura concluida. Entre las áreas aceptadas están:
Derecho
Criminalística
Criminología
Psicología
Seguridad Pública o Ciudadana
Ciencias Forenses
Economía
Informática
Ingeniería en Sistemas
Contaduría
Actuaría
Estadística
Otras carreras afines
Los aspirantes deben tener entre 23 y 35 años y cumplir con otros requisitos físicos, médicos y de antecedentes.
También deberán aprobar evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y de control de confianza, además de completar satisfactoriamente el programa de formación inicial.
¿Cuáles son los requisitos?
Entre las condiciones establecidas por la institución están ser ciudadano mexicano, tener entre 23 y 35 años, contar con la licenciatura y/o cédula profesional requerida y, en el caso de los hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.
También se solicita una estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres, así como cumplir con los parámetros establecidos de salud, agudeza visual e índice de masa corporal.
Los candidatos deberán presentar documentación como acta de nacimiento, título o cédula profesional, comprobante de domicilio, CURP biométrica, constancias de no antecedentes penales y certificado de no deudor alimentario, entre otros documentos.
Además, deberán tener disponibilidad para rotar turnos, trabajar fines de semana y cambiar de adscripción o residencia dentro de la República Mexicana.
Publicidad
¿Cuántas plazas hay y cómo se realiza el registro?
La convocatoria contempla 1,000 plazas y establece que la plataforma permanecerá abierta hasta que se cubran los lugares disponibles.
El registro y la carga de documentos se realizan en la plataforma oficial de reclutamiento de la instancia y será de forma gratuita.
Una vez revisada la documentación, los aspirantes que cumplan con los requisitos recibirán indicaciones para continuar con las evaluaciones correspondientes.
Es importante considerar que aprobar el proceso de selección no significa un ingreso laboral inmediato. Primero se debe acreditar la evaluación de control de confianza y concluir satisfactoriamente el programa de formación inicial. La incorporación formal a la SSPC ocurre únicamente después de cumplir con todas las etapas.