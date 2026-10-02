Hoy No Circula 2 de octubre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

¿Qué autos no pueden circular este viernes?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula , no podrán circular los vehículos que cumplan todas estas características:

-Engomado azul

-Terminación de placa 9 o 0

-Holograma 1 o 2

Si tu automóvil coincide con estas condiciones, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas de movilidad como el transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.

La restricción aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 o 0 y holograma 1 o 2. (Gobierno de México)





Vehículos que sí pueden circular

Hay algunos casos en los que sí puedes usar tu automóvil con normalidad este viernes. Entre ellos están:

-Autos con holograma 0 o 00

-Vehículos eléctricos o híbridos

-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0

Si tu coche entra en alguno de estos supuestos, podrás circular sin restricciones dentro del horario habitual del programa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora no hay contingencia ambiental, por lo que este viernes solo aplica la restricción normal del programa.

En caso de que las autoridades activaran Fase 1 de contingencia ambiental, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula comenzarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.