Hoy No Circula 2 de octubre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Si este viernes 2 de octubre planeas salir en automóvil en la Ciudad de México o en el Estado de México, no solo deberás tomar en cuenta las marchas , pues el programa Hoy No Circula se mantiene vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México y de no respetarlo podrías ser acreedor a una multa de más de 3,000 pesos.
La restricción estará activa de las 5:00 a las 22:00 horas. Te decimos qué autos no salen.
Si tu automóvil coincide con estas condiciones, lo más recomendable es dejarlo en casa y considerar alternativas de movilidad como el transporte público, bicicleta, motocicleta eléctrica o servicios de viaje compartido.
Vehículos que sí pueden circular
Hay algunos casos en los que sí puedes usar tu automóvil con normalidad este viernes. Entre ellos están:
-Autos con holograma 0 o 00
-Vehículos eléctricos o híbridos
-Automóviles con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación de placa 9 o 0
Si tu coche entra en alguno de estos supuestos, podrás circular sin restricciones dentro del horario habitual del programa.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Por ahora no hay contingencia ambiental, por lo que este viernes solo aplica la restricción normal del programa.
En caso de que las autoridades activaran Fase 1 de contingencia ambiental, medidas extraordinarias como el Doble Hoy No Circula comenzarían a aplicarse hasta el sábado, no el mismo viernes.
Además, Toluca y Santiago Tianguistenco también aplican el programa. En estas ciudades la medida funciona de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2 desde el 1 de julio, y las multas comenzaron a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por incumplir?
Ignorar el Hoy No Circula puede salir caro. Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas quedan de la siguiente manera:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Además del pago de la sanción, los conductores también pueden enfrentar retrasos y complicaciones si su vehículo es detenido por las autoridades.
Si planeas usar tu automóvil este viernes, toma en cuenta algunas recomendaciones básicas:
-Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula
-Revisa el reporte más reciente de calidad del aire
-Planea tus trayectos con anticipación
-Verifica engomado, holograma y terminación de placa de tu vehículo
Cumplir con el programa no solo te ayuda a evitar multas, también contribuye a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Antes de salir de casa, una revisión rápida puede ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza.