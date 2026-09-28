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CDMX

¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en CDMX? Estos son los montos en 2026

Usar el celular, exceder la velocidad o estacionarse en lugares prohibidos puede generar multas de hasta 7,038 pesos en la CDMX, según el número de UMAs.
lun 28 septiembre 2026 05:59 PM
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En la imagen se observa un auto transitando por calzada de Tlalpan en Ciudad de México.
Las multas pueden llegar hasta más de 7,000 pesos en la Ciudad de México. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Las multas de tránsito en la Ciudad de México se establecen con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2026, el valor diario de esta unidad es de 117.31 pesos, por lo que las sanciones pueden traducirse directamente a montos en dinero.

El Reglamento de Tránsito contempla distintos niveles de sanción económica. La multa puede ubicarse en un nivel mínimo, medio o máximo de acuerdo con el número de sanciones pendientes del infractor: con cero o una sanción pendiente corresponde el nivel mínimo; con dos o tres, el medio, y con cuatro o más, el máximo.

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También se aplica la sanción máxima cuando el vehículo tiene placas de otra entidad federativa o del extranjero, de acuerdo con los supuestos establecidos en el reglamento.

El monto final depende del nivel de sanción que corresponda al conductor. Por ejemplo, una infracción de 60 UMAs representa una multa de 7,038.60 pesos, mientras que una de 30 UMAs equivale a 3,519.30 pesos.

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¿Hay descuento por pagar la multa?

El esquema contempla un 50% de descuento cuando el pago se realiza dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación de la boleta. Así, una multa de 30 UMAs, equivalente a 3,519.30 pesos, podría quedar en 1,759.65 pesos con el descuento. Una sanción de 60 UMAs, de 7,038.60 pesos, bajaría a 3,519.30 pesos.

Este descuento tiene una excepción: las multas relacionadas con infracciones por parquímetros e inmovilizadores no cuentan con este beneficio.

Multas que también restan puntos

Las sanciones económicas no son la única consecuencia de algunas infracciones. Determinadas conductas también generan puntos de penalización en la licencia de conducir.

Por ejemplo, utilizar el celular al conducir contempla 3 puntos a la licencia y un punto a la matrícula. Invadir carriles exclusivos de transporte público implica 6 puntos a la licencia, además de la remisión del vehículo al depósito.

Estacionarse en un cajón destinado a personas con discapacidad también contempla 6 puntos a la licencia y remisión al depósito.

Si un conductor acumula 12 puntos de penalización, su licencia es cancelada por un periodo de tres años.

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Fotocívicas: multas y sanciones para las placas

Para los vehículos particulares de la Ciudad de México, las infracciones detectadas mediante sistemas tecnológicos operan mediante el esquema de Fotocívicas. Las placas comienzan cada ciclo con 10 puntos.

Cada infracción tecnológica resta un punto, salvo exceder el límite de velocidad por más de 40%, conducta que representa una penalización de 5 puntos.

Las sanciones pueden incluir amonestaciones, cursos en línea, talleres presenciales de sensibilización y trabajo en favor de la comunidad.

En cambio, para vehículos de personas morales, transporte público, transporte de carga, taxis o vehículos con placas foráneas, las infracciones detectadas por sistemas tecnológicos son de carácter monetario.

Alcohol al volante: no es solo una multa

Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de narcóticos contempla una sanción distinta a una multa económica.

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La medida señalada es un arresto administrativo inconmutable de entre 20 y 36 horas, además de 6 puntos a la licencia y la remisión inmediata del vehículo al depósito.

De esta forma, el costo de infringir el Reglamento de Tránsito en la CDMX no siempre se limita a una cantidad de dinero: dependiendo de la conducta, también puede implicar puntos en la licencia, pérdida de puntos en la matrícula, cursos, trabajo comunitario o incluso arresto administrativo.

Tags

Ciudad de México Multas nissan, automotriz, autos

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