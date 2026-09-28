¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en CDMX? Estos son los montos en 2026

También se aplica la sanción máxima cuando el vehículo tiene placas de otra entidad federativa o del extranjero, de acuerdo con los supuestos establecidos en el reglamento.

El monto final depende del nivel de sanción que corresponda al conductor. Por ejemplo, una infracción de 60 UMAs representa una multa de 7,038.60 pesos, mientras que una de 30 UMAs equivale a 3,519.30 pesos.





¿Hay descuento por pagar la multa?

El esquema contempla un 50% de descuento cuando el pago se realiza dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación de la boleta. Así, una multa de 30 UMAs, equivalente a 3,519.30 pesos, podría quedar en 1,759.65 pesos con el descuento. Una sanción de 60 UMAs, de 7,038.60 pesos, bajaría a 3,519.30 pesos.

Este descuento tiene una excepción: las multas relacionadas con infracciones por parquímetros e inmovilizadores no cuentan con este beneficio.

Multas que también restan puntos

Las sanciones económicas no son la única consecuencia de algunas infracciones. Determinadas conductas también generan puntos de penalización en la licencia de conducir.

Por ejemplo, utilizar el celular al conducir contempla 3 puntos a la licencia y un punto a la matrícula. Invadir carriles exclusivos de transporte público implica 6 puntos a la licencia, además de la remisión del vehículo al depósito.

Estacionarse en un cajón destinado a personas con discapacidad también contempla 6 puntos a la licencia y remisión al depósito.

Si un conductor acumula 12 puntos de penalización, su licencia es cancelada por un periodo de tres años.