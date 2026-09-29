Hoy No Circula 29 de septiembre: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes

¿Qué autos no circulan este martes 29 de septiembre?

Los vehículos que no podrán circular durante el horario establecido son:

Engomado rosa.

Placas con terminación 7 y 8 .

. Holograma de verificación 1 y 2.

Vehículos con placas foráneas que no cuenten con holograma de verificación reconocido, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)





¿Qué autos sí pueden circular?

Este jueves sí podrán circular sin restricciones:

-Vehículos con holograma 0 o 00

-Autos eléctricos o híbridos

-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2

Antes de salir, conviene revisar tres datos clave: engomado, holograma y último dígito de la placa. Con eso puedes confirmar si tu auto puede transitar o debe quedarse estacionado.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por el momento, no hay contingencia ambiental activa, por lo que solo aplica el esquema habitual del programa.

En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declare contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día.