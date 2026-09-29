Si tienes planeado utilizar tu automóvil este martes 29 de septiembre, revisa antes de salir si tu vehículo tiene alguna restricción. El programa Hoy No Circula operará de manera habitual en la Ciudad de México y el Estado de México.
Hoy No Circula 29 de septiembre: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este martes
¿Qué autos no circulan este martes 29 de septiembre?
Los vehículos que no podrán circular durante el horario establecido son:
- Engomado rosa.
- Placas con terminación 7 y 8.
- Holograma de verificación 1 y 2.
- Vehículos con placas foráneas que no cuenten con holograma de verificación reconocido, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas.
¿Qué autos sí pueden circular?
Este jueves sí podrán circular sin restricciones:
-Vehículos con holograma 0 o 00
-Autos eléctricos o híbridos
-Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni placas terminadas en 1 o 2
Antes de salir, conviene revisar tres datos clave: engomado, holograma y último dígito de la placa. Con eso puedes confirmar si tu auto puede transitar o debe quedarse estacionado.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Por el momento, no hay contingencia ambiental activa, por lo que solo aplica el esquema habitual del programa.
En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declare contingencia por mala calidad del aire, el Doble Hoy No Circula entraría en vigor al día siguiente del anuncio, no el mismo día.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
En la Ciudad de México, la restricción se aplica en las 16 alcaldías.
En el Estado de México, el programa opera en los siguientes municipios:
-Atizapán de Zaragoza
-Coacalco de Berriozábal
-Cuautitlán
-Cuautitlán Izcalli
-Chalco
-Chimalhuacán
-Chicoloapan
-Ecatepec de Morelos
-Huixquilucan
-Ixtapaluca
-La Paz
-Naucalpan de Juárez
-Nezahualcóyotl
-Nicolás Romero
-Tecámac
-Tlalnepantla de Baz
-Tultitlán
-Valle de Chalco Solidaridad
Además, en Toluca y Santiago Tianguistenco el programa aplica de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. En estos municipios, las sanciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que ya se multan los incumplimientos.
Multas por no respetar el Hoy No Circula
Ignorar la restricción puede salir caro. Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las sanciones son:
Multa mínima (20 UMAs): 2,346 pesos
Multa máxima (30 UMAs): 3,519 pesos
Estas multas se aplican a quienes circulen en horario restringido sin autorización.