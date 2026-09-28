Marcha del 2 de octubre en CDMX: calles cerradas, ruta y alternativas para evitar el caos vial

¿A qué hora empieza la marcha del 2 de octubre y cuál será su ruta?
Según la convocatoria proporcionada del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, la movilización comenzará el viernes 2 de octubre a las 16:00 horas, con punto de reunión en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco.
Desde ese lugar, el contingente avanzará hacia el Zócalo capitalino, por lo que se esperan afectaciones a la circulación en las vialidades que forman parte del recorrido.
La ruta prevista contempla los siguientes puntos:
- Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco
- Avenida Ricardo Flores Magón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida 5 de Mayo
- Zócalo de la Ciudad de México
Conviene considerar que las afectaciones podrían comenzar antes de la salida del contingente y prolongarse durante su avance. Por ello, quienes necesiten circular por el Centro Histórico o sus alrededores deberán contemplar posibles demoras.
¿Cuáles son las alternativas viales por la marcha del 2 de octubre en CDMX?
Para evitar congestionamientos, los automovilistas pueden considerar otras rutas, especialmente si necesitan llegar al Centro Histórico. Algunas calles de esta zona tendrán restricciones de circulación y podrían instalarse vallas metálicas con motivo de la movilización.
Entre las alternativas viales contempladas se encuentran:
- Avenida de los Insurgentes
- Circuito Interior
- Avenida Congreso de la Unión (Eje 2 Oriente)
- Eje 1 Oriente
- Avenida Chapultepec
- Avenida Doctor Río de la Loza
- Avenida José María Izazaga
- Avenida Fray Servando Teresa de Mier
Estas opciones dependerán del punto de partida y el destino de cada conductor. Aunque permiten evitar parte del recorrido, también podrían registrar tránsito intenso o restricciones temporales, por lo que conviene consultar las condiciones de circulación antes de salir.