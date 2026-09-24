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CDMX

Daño a cable de fibra óptica causa caos en Línea 12; Metro presenta denuncia por la interrupción

El STC presentó una denuncia por un intento de sustracción de cable que derivó en retrasos en el servicio de la Línea 12.
jue 24 septiembre 2026 06:33 PM
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Corte en el cable de fibra óptica del Metro
El corte en el cableado del Metro derivó en la jornada de caos.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que un corte registrado en un cable de fibra óptica desató la jornada caótica que se vivió el miércoles 23 en la Línea 12 .

El daño fue hallado en la interestación Tláhuac-Tlaltenco, y de acuerdo con el comunicado, parece que se trató de un intento de sustracción, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.

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Intento de robo en el Metro desató caos en la Línea 12

Alrededor de las 10:30 de la mañana de ayer, usuarios comenzaron a reportar retrasos en el servicio de la llamada Línea Dorada, que va de Mixcoac a Tláhuac. Las afectaciones continuaron a lo largo del día y hasta el cierre de operaciones, causando afectaciones a millones de personas que se trasladan del poniente al oriente de la capital y viceversa.

Esto fue causado por el corte del cable de fibra óptica, que afectó el mando centralizado de los trenes de la línea, por lo que se estableció marcha lenta en la circulación de los trenes, “priorizando la seguridad de los desplazamientos”.

De acuerdo con el testimonio de usuarios en redes sociales, la falla derivó en que sus traslados cotidianos de una hora se duplicaran, pues los tiempos de espera en cada estación iban de 10 a 20 minutos.

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Metro presentó denuncia por intento de robo instalaciones

El Metro informó que durante una inspección en zona de vías, personal halló el corte en el cable de fibra óptica en la interestación Tláhuac-Tlaltenco. El daño fue causado desde el exterior de las instalaciones, por lo que se señaló un “intento de sustracción”.

Por esta situación, el área jurídica del STC presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, por lo que se abrió la carpeta de investigación CI-FIAE/ATI-STCMPA/UI-1S/D/00120/09-2026. Autoridades ya trabajan para esclarecer esta situación.

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Metro repara falla y Línea 12 opera con normalidad

Personal técnico del Metro realizó la reparación del cable dañado durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre, por lo que la Línea 12 comenzó a operar en su horario habitual.

Con la reparación de esta falla, se pudo restablecer la circulación normal de los trenes con el correcto funcionamiento del sistema de comunicación del mando centralizado.

Hasta el momento, no se reportan más retrasos en la Línea Dorada.

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Metro Sistema de Transporte Colectivo Metro

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