Daño a cable de fibra óptica causa caos en Línea 12; Metro presenta denuncia por la interrupción

Intento de robo en el Metro desató caos en la Línea 12

Alrededor de las 10:30 de la mañana de ayer, usuarios comenzaron a reportar retrasos en el servicio de la llamada Línea Dorada, que va de Mixcoac a Tláhuac. Las afectaciones continuaron a lo largo del día y hasta el cierre de operaciones, causando afectaciones a millones de personas que se trasladan del poniente al oriente de la capital y viceversa.

Esto fue causado por el corte del cable de fibra óptica, que afectó el mando centralizado de los trenes de la línea, por lo que se estableció marcha lenta en la circulación de los trenes, “priorizando la seguridad de los desplazamientos”.

De acuerdo con el testimonio de usuarios en redes sociales, la falla derivó en que sus traslados cotidianos de una hora se duplicaran, pues los tiempos de espera en cada estación iban de 10 a 20 minutos.