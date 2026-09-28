Sanborns, Sigma, Cometra y Subway ofrecen vacantes de hasta 13,000 pesos en las ferias de empleo en la CDMX

¿En dónde hay ferias de empleo en la CDMX?

Este lunes se llevará a cabo una en la alcaldía Iztapalapa en donde la empresa Cometra ofrece las siguientes vacantes:

-Cajero a bordo

-Custodio

-Chofer custodio

-Auxiliar de cajero

-Guardia de seguridad

-Auxiliar de mecánico

-Mecánico

Se recomienda a los postulantes acudir con el currículum vitae actualizado, identificación oficial y CURP.

La cita es este lunes 28 de septiembre de 10:00 a 14 horas en el Módulo de Atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en calle Ayuntamiento y Aldama s/n, Barrio San Lucas (a una cuadra de la estación del Metro Iztapalapa).

En la misma alcaldía, la empresa Secusafe ofrece recibir CV para postularse a algunas de las vacantes que ofrece y son las siguientes:

-Reclutador

-Auxiliar administrativo

-Guardia de seguridad

-Jefe de turno

La cita es el miércoles 30 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas en el Módulo de Atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en calle Ayuntamiento y Aldama s/n, Barrio San Lucas (a 1 cuadra de la estación del Metro Iztapalapa).