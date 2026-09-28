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CDMX

Sanborns, Sigma, Cometra y Subway ofrecen vacantes de hasta 13,000 pesos en las ferias de empleo en la CDMX

El gobierno capitalino promueve ferias de empleo en distintas alcaldías con el objetivo de que personas se integren a alguna de las vacantes que ofrecen empresas.
lun 28 septiembre 2026 11:28 AM
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Un pasillo largo al aire libre con mesas al lado y mujeres y hombres hablando, traen folletos en la mano .jpg
Las personas que estén en búsqueda de empleo pueden acudir a alguna de las Ferias que se realizan en distintas sedes. (Foto: Facebook Trabajo CDMX)

Las personas que estén en búsqueda de empleo en alguna de las alcaldías de la CDMX tienen la oportunidad de acudir a algunas de las ferias que realiza la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo durante esta última semana de septiembre. Ante ello, se recomienda a las personas interesadas tomar en cuenta los requisitos, los lugares y horarios en donde se llevarán a cabo.

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¿En dónde hay ferias de empleo en la CDMX?

Este lunes se llevará a cabo una en la alcaldía Iztapalapa en donde la empresa Cometra ofrece las siguientes vacantes:

-Cajero a bordo

-Custodio

-Chofer custodio

-Auxiliar de cajero

-Guardia de seguridad

-Auxiliar de mecánico

-Mecánico

Se recomienda a los postulantes acudir con el currículum vitae actualizado, identificación oficial y CURP.

La cita es este lunes 28 de septiembre de 10:00 a 14 horas en el Módulo de Atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en calle Ayuntamiento y Aldama s/n, Barrio San Lucas (a una cuadra de la estación del Metro Iztapalapa).

En la misma alcaldía, la empresa Secusafe ofrece recibir CV para postularse a algunas de las vacantes que ofrece y son las siguientes:

-Reclutador

-Auxiliar administrativo

-Guardia de seguridad

-Jefe de turno

La cita es el miércoles 30 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas en el Módulo de Atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en calle Ayuntamiento y Aldama s/n, Barrio San Lucas (a 1 cuadra de la estación del Metro Iztapalapa).

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Feria de empleo en la alcaldía Cuauhtémoc

Se llevará a cabo el martes 29 de septiembre de las 10:00 a las 14:00 horas, en la salida a calle Génova, frente al Laboratorio de Derechos y Memoria, colonia Juárez.

Entre las empresas y dependencias de gobierno con vacantes están las siguientes:

-Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

  • Agente de investigación e inteligencia.

-Servicio de Protección Federal:

  • Protector de la Nación.

Conexión Centro Aeropuerto

  • Operador (a) de Metrobús
  • Electromecánico
  • Técnico carrocero a,b y c
  • Despachador de energéticos
  • Llantero
  • Almacenista
  • Auxiliar de intendencia y de servicios. inspector de lavado
  • Elemento de seguridad.

-Sigma Seg

  • Guardia de seguridad
  • Valet parking
  • Floot valet

Metlife

  • Capturista
  • Reclutador
  • Ejecutivo de ventas

Sanborns

  • Ayudante de cocina
  • Parrillero
  • Vendedor de tienda
  • Operario de mantenimiento

Leer más:

Un total de nueve jóvenes en una mesa roja llenando ofertas de empleo, una persona está sentada y con un papel en mano.jpg
CDMX

Empleos de hasta 50,000 pesos al mes en estas alcaldías de CDMX que tienen vacantes disponibles

Jornada de empleo en Pilares Amparo Ochoa

Se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre de 10:00 a 14 horas en avenida Chicoasén s/n, esquina Chemax, colonia Lomas de Padierna 14240, alcaldía Tlalpan. Los postulantes deben acudir con el currículum vitae actualizado, identificación oficial y CURP.

En las siguientes vacantes sí se detalla el sueldo que ofrecen las empresas:

Sushi Roll

  • Sugerente: 13,000 pesos
  • Técnico en mantenimiento: 12,000 pesos
  • Auditor interno: 11,000 pesos
  • Barman: 10,500 pesos
  • Sushero: 11,000 pesos
  • Cajero: 10,500 pesos
  • Hostess: 10,500 pesos
  • Cocinero: 10,500 pesos

Sanborns

  • Supervisor de limpieza: 13,000 pesos
  • Optometrista: 11,650 pesos
  • Stockero de libros: 10,000 pesos
  • Mesera: 10,500 pesos
  • Vendedor: 10,000 pesos
  • Vigilante: 10,000 pesos

Sears

  • Asesor de ventas: 10,000 pesos
  • Auxiliar de mantenimiento: 9,935 pesos

Walmart

  • Picker: 10,300 pesos
  • Multifuncional de piso de venta: 10,300 pesos
  • Auxiliar de farmacia: 10,000 pesos
  • Personal de protección de activos: 10,200 pesos

Farmacias Guadalajara

  • Personal de caja multifuncional: 9,583 pesos
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Feria de empleo en Cuajimalpa

La cita es el 30 de septiembre en avenida Juárez, esquina con avenida México s/n; la referencia del lugar es el edificio Vicente Guerrero, planta baja.

Los representantes de las siguientes empresas estarán de las 10:00 a las 14:00 horas

AVIV Seguridad

Sanborns

City Market Lilas

Servife

Asociación de condominios Vidalta

Administración Especializada Integral

Fresko Pabellón Bosques

Tags

Ciudad de México Empleo

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