Las personas que estén en búsqueda de empleo en alguna de las alcaldías de la CDMX tienen la oportunidad de acudir a algunas de las ferias que realiza la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo durante esta última semana de septiembre. Ante ello, se recomienda a las personas interesadas tomar en cuenta los requisitos, los lugares y horarios en donde se llevarán a cabo.
Sanborns, Sigma, Cometra y Subway ofrecen vacantes de hasta 13,000 pesos en las ferias de empleo en la CDMX
¿En dónde hay ferias de empleo en la CDMX?
Este lunes se llevará a cabo una en la alcaldía Iztapalapa en donde la empresa Cometra ofrece las siguientes vacantes:
-Cajero a bordo
-Custodio
-Chofer custodio
-Auxiliar de cajero
-Guardia de seguridad
-Auxiliar de mecánico
-Mecánico
Se recomienda a los postulantes acudir con el currículum vitae actualizado, identificación oficial y CURP.
La cita es este lunes 28 de septiembre de 10:00 a 14 horas en el Módulo de Atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en calle Ayuntamiento y Aldama s/n, Barrio San Lucas (a una cuadra de la estación del Metro Iztapalapa).
En la misma alcaldía, la empresa Secusafe ofrece recibir CV para postularse a algunas de las vacantes que ofrece y son las siguientes:
-Reclutador
-Auxiliar administrativo
-Guardia de seguridad
-Jefe de turno
La cita es el miércoles 30 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas en el Módulo de Atención de la alcaldía Iztapalapa, ubicado en calle Ayuntamiento y Aldama s/n, Barrio San Lucas (a 1 cuadra de la estación del Metro Iztapalapa).
Feria de empleo en la alcaldía Cuauhtémoc
Se llevará a cabo el martes 29 de septiembre de las 10:00 a las 14:00 horas, en la salida a calle Génova, frente al Laboratorio de Derechos y Memoria, colonia Juárez.
Entre las empresas y dependencias de gobierno con vacantes están las siguientes:
-Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
- Agente de investigación e inteligencia.
-Servicio de Protección Federal:
- Protector de la Nación.
Conexión Centro Aeropuerto
- Operador (a) de Metrobús
- Electromecánico
- Técnico carrocero a,b y c
- Despachador de energéticos
- Llantero
- Almacenista
- Auxiliar de intendencia y de servicios. inspector de lavado
- Elemento de seguridad.
-Sigma Seg
- Guardia de seguridad
- Valet parking
- Floot valet
Metlife
- Capturista
- Reclutador
- Ejecutivo de ventas
Sanborns
- Ayudante de cocina
- Parrillero
- Vendedor de tienda
- Operario de mantenimiento
Jornada de empleo en Pilares Amparo Ochoa
Se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre de 10:00 a 14 horas en avenida Chicoasén s/n, esquina Chemax, colonia Lomas de Padierna 14240, alcaldía Tlalpan. Los postulantes deben acudir con el currículum vitae actualizado, identificación oficial y CURP.
En las siguientes vacantes sí se detalla el sueldo que ofrecen las empresas:
Sushi Roll
- Sugerente: 13,000 pesos
- Técnico en mantenimiento: 12,000 pesos
- Auditor interno: 11,000 pesos
- Barman: 10,500 pesos
- Sushero: 11,000 pesos
- Cajero: 10,500 pesos
- Hostess: 10,500 pesos
- Cocinero: 10,500 pesos
Sanborns
- Supervisor de limpieza: 13,000 pesos
- Optometrista: 11,650 pesos
- Stockero de libros: 10,000 pesos
- Mesera: 10,500 pesos
- Vendedor: 10,000 pesos
- Vigilante: 10,000 pesos
Sears
- Asesor de ventas: 10,000 pesos
- Auxiliar de mantenimiento: 9,935 pesos
Walmart
- Picker: 10,300 pesos
- Multifuncional de piso de venta: 10,300 pesos
- Auxiliar de farmacia: 10,000 pesos
- Personal de protección de activos: 10,200 pesos
Farmacias Guadalajara
- Personal de caja multifuncional: 9,583 pesos
Feria de empleo en Cuajimalpa
La cita es el 30 de septiembre en avenida Juárez, esquina con avenida México s/n; la referencia del lugar es el edificio Vicente Guerrero, planta baja.
Los representantes de las siguientes empresas estarán de las 10:00 a las 14:00 horas
AVIV Seguridad
Sanborns
City Market Lilas
Servife
Asociación de condominios Vidalta
Administración Especializada Integral
Fresko Pabellón Bosques