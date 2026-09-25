La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrecerá un mensaje desde la plancha del Zócalo de la CDMX el domingo 27 de septiembre como parte de las giras que realizó por diversos estados tras presentar su segundo informe de Gobierno. Ante esta actividad se prevén afectaciones viales en los alrededor del primer cuadro del Centro Histórico, por lo que se recomienda tanto a los automovilistas, asistentes como a la ciudadanía a tomar precauciones.
Sheinbaum dará un mensaje en el Zócalo el domingo 27 de septiembre y habrá estas afectaciones
¿Cuándo y a qué hora es el mensaje de Sheinbaum en el Zócalo?
La presidenta aseguró que el evento del domingo no es una movilización nacional, sino una asamblea para informar lo que se ha trabajado en la Ciudad de México y que también será el cierre de la gira que hizo por los estados después de su Segundo Informe de Gobierno del 1 de septiembre.
Sheinbaum visitó Puebla el jueves 24 de septiembre, este viernes 25 acudió a Tabasco en donde también se llevó a cabo la Mañanera, y luego en Villahermosa, en la asamblea. La presidenta y parte de su equipo visitarán después Guerrero, Michoacán y Sonora.
“Y el domingo aquí en la Ciudad. Pero es el Informe de la Ciudad de México, que hemos hecho en la Ciudad de México, con eso cerraríamos las 32 entidades de la República. Es aquí en Zócalo a las 11:00 de la mañana, y es para la Ciudad de México; claro, está abierto a que venga quien lo desee, pero es el Informe de la Ciudad de México”, dijo la presidenta en la Mañanera del Pueblo.
¿Qué calles estarán cerradas por el evento de Sheinbaum en el Zócalo?
Regularmente, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX prevé los siguientes cortes viales cuando se llevan eventos de esta magnitud en el Zócalo, además de que en avenida de la Reforma se llevará a cabo el paseo dominical, por lo que la circulación por la zona será complicada.
- Calle 20 de Noviembre
- Calle 5 de Febrero
- Pino Suárez
- Calle de Moneda
- República de Brasil
Alternativas viales
- Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier).
- Circuito Interior.
- Avenida Paseo de la Reforma (tramos libres)
¿Qué estaciones del Metro estarán cerradas?
El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro regularmente también cierra la estación Zócalo-Tenochtitlán debido a la realización de este evento, aunque se recomienda a los usuarios estar atenta a los cales oficiales para conocer sobre algún cambio en esta estación de la Línea 2 que brinda servicio por ambas direcciones: Tasqueña - Cuatro Caminos.
La plancha del Zócalo capitalino ha sido sede en diversas ocasiones tanto de la actual presidenta como de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, tanto para realiza asambleas, mitines, festejos e informes a la población sobre el Gobierno autodenominado como la Cuarta Transformación.