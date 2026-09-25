Sheinbaum dará un mensaje en el Zócalo el domingo 27 de septiembre y habrá estas afectaciones

¿Cuándo y a qué hora es el mensaje de Sheinbaum en el Zócalo?

La presidenta aseguró que el evento del domingo no es una movilización nacional, sino una asamblea para informar lo que se ha trabajado en la Ciudad de México y que también será el cierre de la gira que hizo por los estados después de su Segundo Informe de Gobierno del 1 de septiembre.

Sheinbaum visitó Puebla el jueves 24 de septiembre, este viernes 25 acudió a Tabasco en donde también se llevó a cabo la Mañanera, y luego en Villahermosa, en la asamblea. La presidenta y parte de su equipo visitarán después Guerrero, Michoacán y Sonora.

“Y el domingo aquí en la Ciudad. Pero es el Informe de la Ciudad de México, que hemos hecho en la Ciudad de México, con eso cerraríamos las 32 entidades de la República. Es aquí en Zócalo a las 11:00 de la mañana, y es para la Ciudad de México; claro, está abierto a que venga quien lo desee, pero es el Informe de la Ciudad de México”, dijo la presidenta en la Mañanera del Pueblo.

