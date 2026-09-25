Si vas a utilizar el automóvil este viernes 25 de septiembre, revisa antes el calendario del Hoy No Circula, pues algunos vehículos no podrán circular en la Ciudad de México y municipios del Estado de México.
Hoy No Circula 25 de septiembre: estos autos tienen restricciones en CDMX y Edomex
¿Qué autos no circulan este viernes 25 de septiembre?
Los vehículos que deberán descansar durante el viernes son los que cumplen con estas características:
- Engomado: azul.
- Terminación de placa: 9 y 0.
- Holograma: 1 y 2.
- Horario: de 5:00 a 22:00 horas.
La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses contemplados por el programa.
¿Qué autos sí pueden circular?
En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del Hoy No Circula, al igual que los automóviles eléctricos e híbridos que cumplen con las condiciones correspondientes.
También existen otras excepciones para determinados vehículos de emergencia, transporte público y unidades con permisos específicos.
Las motocicletas también se encuentran entre los vehículos que pueden circular bajo el esquema regular.
¿En qué municipios del Edomex aplica?
Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Hoy No Circula se aplica en los municipios del Estado de México contemplados por el programa.
Entre ellos están:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
El programa también tiene aplicación en Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco, de acuerdo con la ampliación de la zona de aplicación vigente.
¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes?
Hasta el último reporte disponible, no está activo el Doble Hoy No Circula para el viernes 25 de septiembre.
La activación de una contingencia ambiental por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede modificar las restricciones del programa y sumar vehículos que normalmente tienen permitido circular.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?
Circular durante el horario restringido, puede generar una multa y la remisión del automóvil al depósito vehicular.
Esto implica una sanción de 20 a 30 UMA por incumplir la restricción. Equivalente a 2,346 pesos o 3,519 pesos.