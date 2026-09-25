Hoy No Circula 25 de septiembre: estos autos tienen restricciones en CDMX y Edomex

¿Qué autos sí pueden circular?

En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del Hoy No Circula, al igual que los automóviles eléctricos e híbridos que cumplen con las condiciones correspondientes.

También existen otras excepciones para determinados vehículos de emergencia, transporte público y unidades con permisos específicos.

Las motocicletas también se encuentran entre los vehículos que pueden circular bajo el esquema regular.

¿En qué municipios del Edomex aplica?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Hoy No Circula se aplica en los municipios del Estado de México contemplados por el programa.

Entre ellos están:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

El programa también tiene aplicación en Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco, de acuerdo con la ampliación de la zona de aplicación vigente.

¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes?

Hasta el último reporte disponible, no está activo el Doble Hoy No Circula para el viernes 25 de septiembre.

La activación de una contingencia ambiental por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede modificar las restricciones del programa y sumar vehículos que normalmente tienen permitido circular.