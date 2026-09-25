Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula 25 de septiembre: estos autos tienen restricciones en CDMX y Edomex

Si vas a utilizar el automóvil este viernes, estos son los datos que debes revisar para evitar una multa por incumplir el Hoy No Circula.
vie 25 septiembre 2026 06:02 AM
Añadir Expansión Política en Google
Hoy No Circula
Debido al Hoy No Circula, los ciudadanos deben planear sus traslados y revisar la calidad del aire antes de salir. (Cuartoscuro)

Si vas a utilizar el automóvil este viernes 25 de septiembre, revisa antes el calendario del Hoy No Circula, pues algunos vehículos no podrán circular en la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Publicidad

¿Qué autos no circulan este viernes 25 de septiembre?

Los vehículos que deberán descansar durante el viernes son los que cumplen con estas características:

  • Engomado: azul.
  • Terminación de placa: 9 y 0.
  • Holograma: 1 y 2.
  • Horario: de 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)


La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses contemplados por el programa.

Publicidad

¿Qué autos sí pueden circular?

En condiciones normales, los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del Hoy No Circula, al igual que los automóviles eléctricos e híbridos que cumplen con las condiciones correspondientes.

También existen otras excepciones para determinados vehículos de emergencia, transporte público y unidades con permisos específicos.

Las motocicletas también se encuentran entre los vehículos que pueden circular bajo el esquema regular.

¿En qué municipios del Edomex aplica?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Hoy No Circula se aplica en los municipios del Estado de México contemplados por el programa.

Un hombre intenta pagar la gasolina en efectivo; sin embargo, la gasolinera solo acepta pagos con tarjeta o a través de CoDi, como parte de la aplicación gradual de la Ley de Economía Digital, cuya prueba comenzó en gasolineras y casetas.
Pagar sin efectivo no es para todos en México: ¿cuántos mexicanos pueden vivir solo con tarjeta? Mientras México avanza hacia más pagos electrónicos, millones de personas todavía enfrentan barreras para dejar atrás el efectivo.

Entre ellos están:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

El programa también tiene aplicación en Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco, de acuerdo con la ampliación de la zona de aplicación vigente.

¿Hay Doble Hoy No Circula este viernes?

Hasta el último reporte disponible, no está activo el Doble Hoy No Circula para el viernes 25 de septiembre.

La activación de una contingencia ambiental por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede modificar las restricciones del programa y sumar vehículos que normalmente tienen permitido circular.

Publicidad

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular durante el horario restringido, puede generar una multa y la remisión del automóvil al depósito vehicular.

Esto implica una sanción de 20 a 30 UMA por incumplir la restricción. Equivalente a 2,346 pesos o 3,519 pesos.

Tags

Ciudad de México Contaminación ambiental automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad