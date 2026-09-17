Hoy No Circula 17 de septiembre: ¿habrá restricciones este jueves en CDMX y Edomex?

Si tienes planeado trasladarte en automóvil este jueves 17 de septiembre, el programa Hoy No Circula opera en su horario y modalidad normal, debido a que no hay contingencia ambiental.
En caso de que tu vehículo no circule por las restricciones normales, recuerda que puedes usar alguna otra alternativa de movilidad como el sistema de bicicletas públicas Ecobici.
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Autos que no circulan este jueves 17 de septiembre
De acuerdo con el calendario oficial del programa, los autos con restricciones de circulación son los siguientes:
- Autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2.
- Holograma de verificación 1 y 2.
- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.
Recuerda que autos con terminación de placas 1 y 2 , pero con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular sin ninguna restricción. Los vehículos eléctricos e híbridos quedan exentos como incentivo al uso de tecnologías alternativas.
Multas por no respetar el programa Hoy No Circula
Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:
- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.
- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.
Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.
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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?
Las restricciones del programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.
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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 17 de septiembre?
De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este jueves no hay restricciones adicionales para circular.
La contingencia se trata de una medida extraordinaria que únicamente entra en vigor cuando se declara la activación de contaminación, con la finalidad de reducir las emisiones en el Valle de México.