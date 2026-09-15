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CDMX

El horario del Metro, Metrobús, Ecobici, Tren Ligero, Cablebús y más para el 16 de septiembre

Los usuarios deben tomar en cuenta que por ser día festivo hay modificaciones en los diversos servicios de la Red de Movilidad Integrada en la CDMX.
mar 15 septiembre 2026 08:11 AM
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Un tren de color naranja con vivos verdes con un letreo que dice Tláhuac, una persona en el anden.jpg
Se realizaron trabajos de mantenimiento en la Línea 12 del Metro, por lo que el servicio de este servicio de transporte público se ofrece en toda la red. (Foto: Facebook Metrocdmx)

Las personas que por distintos motivos necesiten trasladarse el 16 de septiembre y utilizar alguno de los transportes públicos que hay en la Ciudad de México (CDMX), deben contemplar que se modificaron los horarios debido a que es un día festivo.

El Sistema de Transporte Público (STC) Metro informó que concluyeron los trabajos de mantenimiento en la Línea 12, por lo que toda la red funciona; sin embargo, la estación Zócalo-Tenochtitlán permanece cerrada hasta nuevo aviso por los festejos previstos en la plaza frente a Palacio Nacional.

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Horario del Metro para el 16 de septiembre

  • De las 07:00 a las 00:00 horas.

Horario del Metrobús

Este servicio tiene siete rutas y el horario será a partir de las 05:00 a las 00:00 horas. Sin embargo, habrá extensión de horario hasta la 01:00 en las líneas 1,2 y 5.

En las Líneas 3 y 7, las últimas salidas serán en las estaciones Pueblo Santa Cruz Atoyac, dirección Tenayuca y La Diana, dirección Indios Verdes.

Además, habrá servicio intermitente en las Líneas 1, 3, 4 y 7 en un horario de las 09:00 a 14:00 horas debido al desfile militar.

RTP

  • De las 06:00 a las 00:00 horas.

Horario del Tren Ligero

De las 07:00 a 23:30 horas.

Horario del Cablebús

De las 07:00 a 23:30 horas.

Horario del Trolebús

Líneas 1,10,11,13 y 0 de las 05:00 a 00:00 horas.

Líneas 2,3,4,5,6,7, 9 y 14 de las 06:00 a las 23:30 horas.

Línea 12 de las 05:30 a las 23:30 horas.

Biciestacionamientos

  • De las 07:00 a 00:00 horas.

Ecobici

  • De las 05:00 a las 00:30 horas

Los siguientes servicios no operarán este miércoles 16 de septiembre:

Módulos de control vehicular y Ecoparq

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¿Puedo viajar con mi bicicleta?

La Secretaría de Movilidad de la CDMX detalla que los usuarios que deseen ingresar con su bicicleta, sí podrán hacerlo en los siguientes servicios:

Metro

Cablebús

Tren Ligero

En las estaciones del Metrobús, Trolebús y RTP el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacio dentro de las unidades.

Leer más:

Interior de la estación Periférico Oriente de la Línea 12, con tren del Metro al fondo.
CDMX

Línea 12 del Metro reanuda servicio de Mixcoac a Tláhuac tras finalizar trabajos de mantenimiento

¿Ya sirve la Línea 12 del Metro?

Ya, después de que se aceleraron los trabajos de mantenimiento en la Línea Dorada, el servicio ya se encuentra completo desde la estación Mixcoac a Tláhuac y viceversa.

Aunque en un principio se tenía contemplado reabrir hasta el 17 de septiembre, el STC informó que los usuarios ya podrían acceder desde la tarde del 14 de septiembre a alguna de las 20 estaciones que conforman esta línea.

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Metro Ciudad de México

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