El horario del Metro, Metrobús, Ecobici, Tren Ligero, Cablebús y más para el 16 de septiembre

Horario del Metro para el 16 de septiembre

De las 07:00 a las 00:00 horas.

Horario del Metrobús

Este servicio tiene siete rutas y el horario será a partir de las 05:00 a las 00:00 horas. Sin embargo, habrá extensión de horario hasta la 01:00 en las líneas 1,2 y 5.

En las Líneas 3 y 7, las últimas salidas serán en las estaciones Pueblo Santa Cruz Atoyac, dirección Tenayuca y La Diana, dirección Indios Verdes.



🌮🤠🇲🇽 ATENCIÓN 💚🤍❤️ El próximo martes 15 de septiembre, Metrobús extiende su horario hasta la 1:00 a.m. del 16 de septiembre. ‼️Toma en cuenta que en las Líneas 3 y 7, las últimas salidas serán en las estaciones Pueblo Santa Cruz Atoyac, dirección Tenayuca y La Diana,… pic.twitter.com/GZB7RroLkI — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 10, 2026

Además, habrá servicio intermitente en las Líneas 1, 3, 4 y 7 en un horario de las 09:00 a 14:00 horas debido al desfile militar.

RTP

De las 06:00 a las 00:00 horas.

Horario del Tren Ligero

De las 07:00 a 23:30 horas.

Horario del Cablebús

De las 07:00 a 23:30 horas.

Horario del Trolebús

Líneas 1,10,11,13 y 0 de las 05:00 a 00:00 horas.

Líneas 2,3,4,5,6,7, 9 y 14 de las 06:00 a las 23:30 horas.

Línea 12 de las 05:30 a las 23:30 horas.

Biciestacionamientos

De las 07:00 a 00:00 horas.

Ecobici

De las 05:00 a las 00:30 horas

Los siguientes servicios no operarán este miércoles 16 de septiembre:

Módulos de control vehicular y Ecoparq