El horario del Metro, Metrobús, Ecobici, Tren Ligero, Cablebús y más para el 16 de septiembre

Las personas que por distintos motivos necesiten trasladarse el 16 de septiembre y utilizar alguno de los transportes públicos que hay en la Ciudad de México (CDMX), deben contemplar que se modificaron los horarios debido a que es un día festivo.
El Sistema de Transporte Público (STC) Metro informó que concluyeron los trabajos de mantenimiento en la Línea 12, por lo que toda la red funciona; sin embargo, la estación Zócalo-Tenochtitlán permanece cerrada hasta nuevo aviso por los festejos previstos en la plaza frente a Palacio Nacional.