Hoy No Circula 15 de septiembre: ¿habrá restricciones este martes en CDMX y Edomex?

Autos que no circulan este martes 15 de septiembre

De acuerdo con el calendario oficial del programa, los autos con restricciones de circulación son los siguientes:

- Autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Recuerda que autos con terminación de placas 7 y 8, pero con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular sin ninguna restricción. Los vehículos eléctricos e híbridos quedan exentos como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)





Multas por no respetar el programa Hoy No Circula

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.