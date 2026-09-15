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CDMX

Hoy No Circula 15 de septiembre: ¿habrá restricciones este martes en CDMX y Edomex?

Si tienes previsto utilizar tu automóvil, considera que se aplicarán restricciones a ciertos vehículos en CDMX y Estado de México.
mar 15 septiembre 2026 06:02 AM
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MEXICO-TRANSPORT-TRAFFIC
Toma precauciones, se prevé la aplicación del programa con normalidad. (YURI CORTEZ/AFP)

Aunque el 15 de septiembre se asemeja a un día festivo, muchas personas realizarán sus actividades habituales y no solo ello, sino que el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad.

Si tienes planeado trasladarte en automóvil este martes, toma precauciones, ya que se mantendrán restricciones para ciertos vehículos de 5:00 a 23:00 horas.

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Autos que no circulan este martes 15 de septiembre

De acuerdo con el calendario oficial del programa, los autos con restricciones de circulación son los siguientes:

- Autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Recuerda que autos con terminación de placas 7 y 8, pero con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular sin ninguna restricción. Los vehículos eléctricos e híbridos quedan exentos como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)


Multas por no respetar el programa Hoy No Circula

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

Hombre conduce un auto.
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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Las restricciones del programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 15 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene prevista la implementación del Doble Hoy No Circula para este martes 15 de septiembre.

Recuerda que se trata de una medida extraordinaria que únicamente entra en vigor cuando se declara la activación de contingencia ambiental, con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México.

Tags

Multas automóviles, movilidad automotriz, autos, autos eléctricos

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