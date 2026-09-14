CDMX cerrará varias calles el 15 y 16 de septiembre por el grito y el desfile: ¿cuáles son?

¿Qué calles estarán cerradas el 15 de septiembre y cuáles son las alternativas viales?





(X: @OVIALCDMX)

Durante el Grito de Independencia, las principales restricciones se concentrarán alrededor del Zócalo y el Centro Histórico. La SSC establecerá tres perímetros de seguridad para controlar el acceso vehicular y facilitar el desplazamiento de los peatones.

Primer perímetro:

- Eje 1 Norte Ignacio López Rayón

- Eje Central Lázaro Cárdenas

- José María Izazaga

- Eje 1 Oriente Anillo Circunvalación

Segundo perímetro:

- República de El Salvador

- Isabel La Católica

- Donceles

- Justo Sierra

- Jesús María

Tercer perímetro:

- Venustiano Carranza

- Palma

- Correo Mayor

- Tacuba

Alternativas viales

- Norte: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel La Católica.

- Sur: avenida Circunvalación y Bolívar.

- Oriente: República de Perú y Fray Servando Teresa de Mier.

- Poniente: República de Uruguay e Izazaga.

Quienes acudan a la Plancha del Zócalo tendrán accesos peatonales por:

- 20 de Noviembre

- Pino Suárez

- Tacuba

- 5 de Mayo

- 5 de Febrero

- Monte de Piedad

- Moneda

- Seminario

Para este operativo, la SSC desplegará 3,500 elementos y 91 unidades en la zona.

Calles cerradas el 16 de septiembre por el Desfile Militar





(X:@OVIALCDMX

)

La circulación cambiará nuevamente el 16 de septiembre debido al Desfile Militar, que partirá del Zócalo de la Ciudad de México, avanzará por Paseo de la Reforma y concluirá en Campo Marte. Las principales alternativas viales son:

Norte

- Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso

- Circuito Bicentenario

- Anillo Periférico

- Chivatito-Arquímedes

Sur

- Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso

- Circuito Bicentenario

- Anillo Periférico

- Eje 1 Oriente Circunvalación-La Viga

Oriente

- Puente de Alvarado-Ribera de San Cosme

- Río de la Loza-Chapultepec

- Fray Servando

- Eje 1 Norte-Rayón

Poniente

- Izazaga-Chapultepec-Constituyentes

- Ribera de San Cosme-México Tacuba