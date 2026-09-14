CDMX cerrará varias calles el 15 y 16 de septiembre por el grito y el desfile: ¿cuáles son?

Los festejos por la independencia traerán cambios importantes para quienes necesiten circular por CDMX durante el 15 y 16 de septiembre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prepara operativos especiales para el Grito y el Desfile Militar, con restricciones de acceso y modificaciones a la circulación.
Saber qué calles estarán cerradas y cuáles son las alternativas viales para evitar contratiempos.
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¿Qué calles estarán cerradas el 15 de septiembre y cuáles son las alternativas viales?
Durante el Grito de Independencia, las principales restricciones se concentrarán alrededor del Zócalo y el Centro Histórico. La SSC establecerá tres perímetros de seguridad para controlar el acceso vehicular y facilitar el desplazamiento de los peatones.
Primer perímetro:
- Eje 1 Norte Ignacio López Rayón
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- José María Izazaga
- Eje 1 Oriente Anillo Circunvalación
Segundo perímetro:
- República de El Salvador
- Isabel La Católica
- Donceles
- Justo Sierra
- Jesús María
Tercer perímetro:
- Venustiano Carranza
- Palma
- Correo Mayor
- Tacuba
Alternativas viales
- Norte: Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel La Católica.
- Sur: avenida Circunvalación y Bolívar.
- Oriente: República de Perú y Fray Servando Teresa de Mier.
- Poniente: República de Uruguay e Izazaga.
Quienes acudan a la Plancha del Zócalo tendrán accesos peatonales por:
- 20 de Noviembre
- Pino Suárez
- Tacuba
- 5 de Mayo
- 5 de Febrero
- Monte de Piedad
- Moneda
- Seminario
Para este operativo, la SSC desplegará 3,500 elementos y 91 unidades en la zona.
Calles cerradas el 16 de septiembre por el Desfile Militar
La circulación cambiará nuevamente el 16 de septiembre debido al Desfile Militar, que partirá del Zócalo de la Ciudad de México, avanzará por Paseo de la Reforma y concluirá en Campo Marte. Las principales alternativas viales son:
Norte
- Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso
- Circuito Bicentenario
- Anillo Periférico
- Chivatito-Arquímedes
Sur
- Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso
- Circuito Bicentenario
- Anillo Periférico
- Eje 1 Oriente Circunvalación-La Viga
Oriente
- Puente de Alvarado-Ribera de San Cosme
- Río de la Loza-Chapultepec
- Fray Servando
- Eje 1 Norte-Rayón
Poniente
- Izazaga-Chapultepec-Constituyentes
- Ribera de San Cosme-México Tacuba
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- Presidente Masaryk
- Eje 3 Sur Morelos-Baja California
Para controlar el tránsito durante el recorrido, 900 elementos de Control de Tránsito realizarán los cortes y desvíos necesarios.