Línea 12 del Metro reanuda servicio de Mixcoac a Tláhuac tras finalizar trabajos de mantenimiento

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que alrededor de las 15:30 horas de la tarde de este 14 de septiembre, se reanudó el servicio completo en la Línea 12, que va de Mixcoac a Tláhuac y viceversa.
A través de un comunicado, el Metro destacó que la reapertura completa de la llamada “Línea Dorada” se logró en “tiempo récord” después de 72 horas de trabajo ininterrumpido desde la primera hora del pasado sábado 12 de septiembre.
La reapertura del tramo en reparación estaba prevista originalmente para el próximo jueves 17 de septiembre.
El Metro informa: Se restablece el servicio en su totalidad en la Línea 12, de Mixcoac a Tláhuac pic.twitter.com/poLQEgVxTK
— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 14, 2026