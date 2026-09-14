Línea 12 del Metro reanuda servicio de Mixcoac a Tláhuac tras finalizar trabajos de mantenimiento

¿Cuáles fueron las obras que se realizaron en la Línea 12 del Metro?

En el comunicado, el Metro precisó que se realizó la sustitución del aparato 13-23 en el tramo Periférico Oriente-Calle 11, que era necesario para que la línea se mantuviera su óptima funcionalidad.

Adicionalmente, se realizó el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como 300 metros cúbicos de balasto; 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, así como verificación de aparatos de dilatación y de la geometría de vía.

Los trabajos de mantenimiento comenzaron durante los primeros minutos del pasado sábado 12 de septiembre, y originalmente, autoridades capitalinas y del Metro señalaron que concluirían durante la madrugada del 16 de septiembre.

El STC destacó la experiencia de sus trabajadores para la realización de esta tarea, pues gracias a ellos se logró que las obras terminaran antes de lo previsto. Desde las 14:35 de este lunes se comenzaron a realizar pruebas operativas con trenes para verificar y garantizar su correcto avance sobre los elementos cambiados.

Al verificar el correcto funcionamiento de los elementos, se determinó reanudar operaciones en las estaciones Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac de la Línea 12.