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CDMX

Línea 12 del Metro reanuda servicio de Mixcoac a Tláhuac tras finalizar trabajos de mantenimiento

La "Línea Dorada" reanuda operaciones después de 72 horas de trabajos de mantenimiento continuos en la zona del tramo elevado.
lun 14 septiembre 2026 04:23 PM
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Interior de la estación Periférico Oriente de la Línea 12, con tren del Metro al fondo.
Se reanuda el servicio completo en la Línea 12 del Metro. (Graciela López Herrera)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que alrededor de las 15:30 horas de la tarde de este 14 de septiembre, se reanudó el servicio completo en la Línea 12, que va de Mixcoac a Tláhuac y viceversa.

A través de un comunicado, el Metro destacó que la reapertura completa de la llamada “Línea Dorada” se logró en “tiempo récord” después de 72 horas de trabajo ininterrumpido desde la primera hora del pasado sábado 12 de septiembre.

La reapertura del tramo en reparación estaba prevista originalmente para el próximo jueves 17 de septiembre.

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¿Cuáles fueron las obras que se realizaron en la Línea 12 del Metro?

En el comunicado, el Metro precisó que se realizó la sustitución del aparato 13-23 en el tramo Periférico Oriente-Calle 11, que era necesario para que la línea se mantuviera su óptima funcionalidad.

Adicionalmente, se realizó el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como 300 metros cúbicos de balasto; 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, así como verificación de aparatos de dilatación y de la geometría de vía.

Los trabajos de mantenimiento comenzaron durante los primeros minutos del pasado sábado 12 de septiembre, y originalmente, autoridades capitalinas y del Metro señalaron que concluirían durante la madrugada del 16 de septiembre.

El STC destacó la experiencia de sus trabajadores para la realización de esta tarea, pues gracias a ellos se logró que las obras terminaran antes de lo previsto. Desde las 14:35 de este lunes se comenzaron a realizar pruebas operativas con trenes para verificar y garantizar su correcto avance sobre los elementos cambiados.

Al verificar el correcto funcionamiento de los elementos, se determinó reanudar operaciones en las estaciones Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac de la Línea 12.

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Línea 12 reabrirá tras caos en jornada matutina

La reapertura de las estaciones cerradas en la Línea 12 representa un gran alivio para los habitantes de la zona oriente de la capital, sobre todo después de la jornada caótica que se vivió en la mañana en la zona de avenida Tláhuac.

Usuarios reportaron largas filas para poder acceder a la estación San Andrés Tomatlán, terminal provisional por los trabajos de mantenimiento anunciados desde la semana pasada.

metro
Toma precauciones: cerrarán parte del tramo elevado de la Línea 12 del Metro El Metro informó que se realizará un cambio de vía en el tramo Periférico Oriente-Calle 11.

Aunque se informó que habría servicio de apoyo con autobuses de RTP (Red de Transporte de Pasajeros), los usuarios se vieron afectados no solo por el tráfico habitual de la zona, pues además se registró un bloqueo sobre avenida Tláhuac, entre las estaciones Tezonco y Periférico Oriente, lo que dificultó el traslado de las personas.

En total, permanecieron cerradas nueve de las 20 estaciones que conforman la llamada “Línea Dorada”. Mientras que el tramo Lomas Estrella-Tláhuac permaneció cerrado, siguieron operando con normalidad las estaciones San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Atlalilco, Mexicaltzingo, Ermita, Eje Central, Parque de los Venados, Zapata, Hospital 20 de Noviembre, Insurgentes Sur y Mixcoac.

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Las obras de mantenimiento se realizaron solo unos días después que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , informó que se contempla terminar la ampliación de la Línea 12 durante su mandato.

Como parte de estas obras, se planea la construcción de dos estaciones nuevas: Valentín Campa y Álvaro Obregón para llegar a la terminal Observatorio y conectar con la Línea 1 del Metro, así como con el Tren “El Insurgente”, que llega a la ciudad de Toluca, en el Estado de México.

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