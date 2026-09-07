15 de septiembre en CDMX: ¿qué alcaldías tendrán a Intocable, Alex Syntek, Los Ángeles Azules y más?

Álvaro Obregón

Los festejos iniciarán a partir de las 12:00 horas del martes 15 de septiembre con la presentación de grupos famosos en los 90´s, entre quienes se encuentran JNS, Kabah, Caló, Mercurio, Erick Rubín.

Y para quienes gusten del baile, se presentará la Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez.

La cita es en el Salón de Usos Múltiples de la alcaldía, ubicado en Calle 10, esquina Canario , colonia Tolteca.

Azcapotzalco

En esta alcaldía el llamado es a participar en el tradicional desfile que se tiene previsto desde las 10:00 horas sobre avenida Azcapotzalco. La convocatoria está abierta hasta el viernes 11 de septiembre para las escuelas, organizaciones públicas y privadas, empresas, deportistas y la comunidad chintolola en general.

Benito Juárez

Se presentará Alex Syntek a partir de las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre avenida División del Norte 1611, esquina con avenida Municipio Libre (Eje 7 Sur), colonia Santa Cruz Atoyac.

Coyoacán

En la Alameda Sur se prevé la presentación de Los Ángeles Azules y el Grito de Independencia se llevará a cabo en las inmediaciones del centro de Coyoacán.

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Cuauhtémoc

La alcaldía informó en un comunicado que tendrá como invitados a Luis Ángel “El Flaco”, Matute y Los Chicos N5, además de feria, música, sorpresas y actividades para disfrutar en familia en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre la calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezará la ceremonia del Grito de Independencia en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero

Hasta la publicación de esta nota, no ha informado sobre qué grupos amenizarán las fiestas patrias del 15 de septiembre, sin embargo, informó que desde las 12:00 horas habrá talleres, conciertos musicales entre otras actividades.