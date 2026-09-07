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CDMX

15 de septiembre en CDMX: ¿qué alcaldías tendrán a Intocable, Alex Syntek, Los Ángeles Azules y más?

El Grupo Intocable se presentará en el Zócalo de la CDMX para el festejo del grito de Independencia que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
lun 07 septiembre 2026 12:14 PM
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Plancha del Zócalo de la CDMX de noche con la bandera de México y personas en el festejo patrio.jpg
Los festejos patrios en las alcaldías de la CDMX y en la plancha del Zócalo en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum entonará el grito de Independencia. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Septiembre es uno de los meses en donde la algarabía de los mexicanos se enaltece por los festejos tradicionales del 15 y 16 de septiembre, día del inicio de la Independencia, uno de los eventos históricos más relevantes del país, por lo que en las diversas alcaldías de la CDMX ya se alistan los festejos con banderas, adornos de los colores patrios y el anuncio de la presentación de grupos musicales

Este 2026, será el segundo grito que entonará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante los asistentes a la plancha, en donde también se anunció la presentación del grupo Intocable a partir de las 19:00 horas.

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Álvaro Obregón

Los festejos iniciarán a partir de las 12:00 horas del martes 15 de septiembre con la presentación de grupos famosos en los 90´s, entre quienes se encuentran JNS, Kabah, Caló, Mercurio, Erick Rubín.

Y para quienes gusten del baile, se presentará la Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez.

La cita es en el Salón de Usos Múltiples de la alcaldía, ubicado en Calle 10, esquina Canario , colonia Tolteca.

Azcapotzalco

En esta alcaldía el llamado es a participar en el tradicional desfile que se tiene previsto desde las 10:00 horas sobre avenida Azcapotzalco. La convocatoria está abierta hasta el viernes 11 de septiembre para las escuelas, organizaciones públicas y privadas, empresas, deportistas y la comunidad chintolola en general.

Benito Juárez

Se presentará Alex Syntek a partir de las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre avenida División del Norte 1611, esquina con avenida Municipio Libre (Eje 7 Sur), colonia Santa Cruz Atoyac.

Coyoacán

En la Alameda Sur se prevé la presentación de Los Ángeles Azules y el Grito de Independencia se llevará a cabo en las inmediaciones del centro de Coyoacán.

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Cuauhtémoc

La alcaldía informó en un comunicado que tendrá como invitados a Luis Ángel “El Flaco”, Matute y Los Chicos N5, además de feria, música, sorpresas y actividades para disfrutar en familia en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre la calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezará la ceremonia del Grito de Independencia en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero

Hasta la publicación de esta nota, no ha informado sobre qué grupos amenizarán las fiestas patrias del 15 de septiembre, sin embargo, informó que desde las 12:00 horas habrá talleres, conciertos musicales entre otras actividades.

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Tlalpan

Los festejos iniciarán a las 17:00 horas con la presentación del grupo Los Cojolites, Víctor García, Alberto Barros, Regina Orozco, Mexazon y DJ Erich.

También se prevé un concierto de la Camerata de Tlalpan a las 17:30 horas.

Una camerata es un pequeño conjunto musical generalmente formado por un grupo reducido de músicos, principalmente de instrumentos de cuerda (como violines, violas y violonchelos), aunque también puede incluir vientos o teclados.

Iztacalco

Los festejos se llevarán a cabo en la explanada de la alcaldía que se ubica sobre la avenida Río Churubusco y Calle Té S/N, colonia Gabriel Ramos Millán. Se presentará Edwin Luna, Adolescentes Orquesta y grupos regionales.

El grito de Independencia se prevé que lo realice la alcaldesa Lourdes Paz a las 23:00 horas.

Venustiano Carranza

Anunció a Moderatto, Caló, El Mimoso, Adán Romero, Los Yaguarú, entre otros, como parte de su programa para la noche del 15 de septiembre en punto de las 18:00 horas.

La presentación de los grupos se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía ubicada en Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso) número 219, colonia Jardín Balbuena.

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Debido a que en las plazas públicas acuden muchas personas se recomienda tener precauciones con los niños y adultas mayores, ya que por los tumultos pueden derivar en accidentes. Además, de seguir los avisos de Protección Civil y autoridades organizadoras de los eventos.

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