Días de descanso en septiembre

Para este mes solo está establecido como día de descanso oficial el siguiente:

Miércoles 16 de septiembre, por la celebración de la Independencia de México

Las fechas conmemorativas que restan en el año son los siguientes:

Lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del inicio de la Revolución (20 de noviembre)

Viernes 25 de diciembre, por Navidad

El mismo artículo señala que las leyes federales y locales pueden establecer más días de descanso oficial cuando haya elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Cómo paga el día de descanso obligatorio?

De acuerdo con el artículo 75 de la LFT, los empleadores y trabajadores deberán acordar quienes deban prestar sus servicios durante los días de descanso obligatorio. En tal caso, los trabajadores tienen derecho a que se les pague, “independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Es decir, un salario triple en ese día.

Además, si el día de descanso obligatorio cae en domingo, la persona empleadora deberá agregar el pago de la prima dominical de 25% adicional, conforme está señalado en el artículo 71 de la LFT, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

En este 2026 no aplica, ya que ele 16 de septiembre cae en miércoles.