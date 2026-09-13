¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes 14 de septiembre? Estos autos descansan en CDMX y Edomex

¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes 14?
La suspensión de la contingencia ambiental significa que las medidas extraordinarias dejan de aplicarse, por lo que este lunes no habrá Doble Hoy No Circula.
Durante la contingencia se contemplaban restricciones adicionales para ampliar el número de vehículos que debían dejar de circular. Sin embargo, esas medidas quedaron canceladas con el levantamiento de la contingencia.
Por ello, los automovilistas deberán tomar como referencia el calendario habitual del Hoy No Circula para este lunes.
¿Por qué se levantó la contingencia ambiental?
La CAMe informó que las condiciones meteorológicas ayudaron a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.
De acuerdo con la CAMe, las condiciones de ventilación y nubosidad permitían estimar que las concentraciones de ozono no aumentarían durante las siguientes horas.
Por esta razón, la Comisión determinó suspender la contingencia ambiental atmosférica por ozono y las medidas asociadas a ella a partir de las 15:00 horas de este domingo.
¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?
El Programa Hoy No Circula no se limita a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. También aplica en municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
En el Estado de México, el programa contempla municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de disposiciones para las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.