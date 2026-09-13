¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes 14 de septiembre? Estos autos descansan en CDMX y Edomex

Después de un fin de semana con restricciones adicionales para los automovilistas, el panorama cambia para quienes tienen previsto utilizar su vehículo este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió este domingo 13 de septiembre la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que las medidas extraordinarias asociadas a ella quedaron sin efecto a partir de las 15:00 horas.

Con ello, el lunes 14 de septiembre el Programa Hoy No Circula aplicará de manera normal, confirmó la CAMe.