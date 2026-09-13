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CDMX

¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes 14 de septiembre? Estos autos descansan en CDMX y Edomex

Después de la contingencia ambiental, las restricciones para circular en CDMX y Edomex regresan a su esquema habitual este lunes.
dom 13 septiembre 2026 04:04 PM
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Hoy No Circula
El Hoy No Circula busca reducir la contaminación en CDMX y Edomex al limitar la circulación vehicular los sábados. (Expansión)

Después de un fin de semana con restricciones adicionales para los automovilistas, el panorama cambia para quienes tienen previsto utilizar su vehículo este lunes en la Ciudad de México y el Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió este domingo 13 de septiembre la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que las medidas extraordinarias asociadas a ella quedaron sin efecto a partir de las 15:00 horas.

Con ello, el lunes 14 de septiembre el Programa Hoy No Circula aplicará de manera normal, confirmó la CAMe.

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¿Qué autos no circulan el lunes 14 de septiembre?

Al no mantenerse la contingencia ambiental, este lunes no se aplicarán las restricciones adicionales del Doble Hoy No Circula.

El programa habitual establece que no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y placas con terminación 5 o 6.

Hoy No Circula Lunes
Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)


Esta restricción aplica en las zonas de la Ciudad de México y el Estado de México donde opera el Programa Hoy No Circula.

¿Qué autos sí circulan el lunes?

Con el regreso del esquema habitual, los vehículos que no se encuentren dentro de la restricción correspondiente al lunes podrán circular.

Entre ellos están los automóviles con holograma 0 y 00, así como los vehículos con holograma 1 y 2 cuyas placas no terminen en 5 o 6, siempre que cumplan con las demás disposiciones del programa.


También podrán circular los vehículos que se encuentren dentro de las categorías exentas del Hoy No Circula.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula el lunes 14?

La suspensión de la contingencia ambiental significa que las medidas extraordinarias dejan de aplicarse, por lo que este lunes no habrá Doble Hoy No Circula.

Durante la contingencia se contemplaban restricciones adicionales para ampliar el número de vehículos que debían dejar de circular. Sin embargo, esas medidas quedaron canceladas con el levantamiento de la contingencia.

Por ello, los automovilistas deberán tomar como referencia el calendario habitual del Hoy No Circula para este lunes.

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¿Por qué se levantó la contingencia ambiental?

La CAMe informó que las condiciones meteorológicas ayudaron a mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

De acuerdo con la CAMe, las condiciones de ventilación y nubosidad permitían estimar que las concentraciones de ozono no aumentarían durante las siguientes horas.

Por esta razón, la Comisión determinó suspender la contingencia ambiental atmosférica por ozono y las medidas asociadas a ella a partir de las 15:00 horas de este domingo.

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El Programa Hoy No Circula no se limita a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. También aplica en municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

En el Estado de México, el programa contempla municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de disposiciones para las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si un automovilista circula en un día y horario en el que tiene restricción, puede recibir una sanción económica.

El incumplir el Hoy No Circula puede representar una multa de 20 a 30 UMA. Con la UMA vigente de 2026, de 117.31 pesos, esto equivale a entre 2,346.20 y 3,519.30 pesos.

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