43 células delictivas desarticuladas y 1,295 líderes detenidos en CDMX

La estrategia de seguridad se ha enfocado en mejorar la investigación y el uso de inteligencia por parte de la Policía capitalina para detener a los principales generadores de violencia, apunta el informe.

Hasta el segundo año de esta administración, se suman 11,223 personas detenidas por su presunta participación en delitos de alto impacto de octubre de 2024 a junio de 2026. A la par, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha asegurado:

1,721 kilos de marihuana

226 kilos de cocaína

92.7 kilos de metanfetamina

15.2 kilos de cristal

3,063 armas de fuego

10,655 cartuchos y 247 cargadores

6,717 vehículos

Los delitos de alto impacto bajaron un 64% de enero a junio de este año, en comparación con el mismo periodo de 2019. Mientras en 2019 se registraban 144.9 delitos de alto impacto al día, este 2026 el promedio bajó a 51.5 delitos diarios.

En homicidio doloso, el gobierno encabezado por Brugada destaca una reducción del 50% al comparar el primer semestre de 2026 con los mismos meses de 2019.





Se instalarán al cierre de 2026 alrededor de 40,000 nuevas cámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano ( C5), alcanzando un total de 120,596 cámaras de videovigilancia en la capital, lo que representa un aumento del 48% respecto a las 81,142 cámaras con las que se contaba en octubre de 2024. Se avanzó en la instalación de unas 36,000 cámaras de septiembre de 2025 a agosto de 2026.