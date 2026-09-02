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CDMX

43 células delictivas desarticuladas y 1,295 líderes detenidos en CDMX

Los delitos de alto impacto bajaron un 64% en comparación con 2019, destaca el Segundo Informe de Gobierno de la mandataria capitalina, Clara Brugada.
mié 02 septiembre 2026 04:30 PM
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Entrega de Patrullas Brugada
La jefa de gobierno, Clara Brugada, reportó una disminución del 64% en los delitos de alto impacto registrados en la Ciudad de México durante la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con su Segundo Informe de Gobierno 2025-2026. (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com)

Un total de 43 células delictivas se desarticularon y 1,295 de sus líderes fueron detenidos en la Ciudad de México hasta 2026, indica el informe del segundo año de la administración de Clara Brugada, jefa de Gobierno.

Estas células se dedicaban en especial a la venta de drogas, extorsión, robo de vehículos y robo a casa habitación. De los líderes capturados, se considera a 78 como objetivos prioritarios por ser identificados como generadores de violencia, destaca el Segundo Informe de Gobierno 2025-2026 .

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La estrategia de seguridad se ha enfocado en mejorar la investigación y el uso de inteligencia por parte de la Policía capitalina para detener a los principales generadores de violencia, apunta el informe.

Hasta el segundo año de esta administración, se suman 11,223 personas detenidas por su presunta participación en delitos de alto impacto de octubre de 2024 a junio de 2026. A la par, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha asegurado:

  • 1,721 kilos de marihuana
  • 226 kilos de cocaína
  • 92.7 kilos de metanfetamina
  • 15.2 kilos de cristal
  • 3,063 armas de fuego
  • 10,655 cartuchos y 247 cargadores
  • 6,717 vehículos

Los delitos de alto impacto bajaron un 64% de enero a junio de este año, en comparación con el mismo periodo de 2019. Mientras en 2019 se registraban 144.9 delitos de alto impacto al día, este 2026 el promedio bajó a 51.5 delitos diarios.

En homicidio doloso, el gobierno encabezado por Brugada destaca una reducción del 50% al comparar el primer semestre de 2026 con los mismos meses de 2019.

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Se instalarán al cierre de 2026 alrededor de 40,000 nuevas cámaras conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano ( C5), alcanzando un total de 120,596 cámaras de videovigilancia en la capital, lo que representa un aumento del 48% respecto a las 81,142 cámaras con las que se contaba en octubre de 2024. Se avanzó en la instalación de unas 36,000 cámaras de septiembre de 2025 a agosto de 2026.

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Seguridad CDMX Crimen organizado Clara Brugada

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