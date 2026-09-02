Hoy No Circula miércoles 2 de septiembre así aplica la restricción en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan el miércoles 2 de septiembre?

Este miércoles la restricción corresponde a los vehículos con:

- Engomado rojo

- Placas terminadas en 3 y 4

- Holograma de verificación 1 y 2

- El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)





¿En qué lugares aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa aplica en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, la restricción contempla municipios como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Qué autos sí pueden circular?

Los vehículos que cuentan con holograma 0 y 00 están exentos de las restricciones ordinarias del Hoy No Circula.





También existen excepciones para vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos correspondientes, así como para unidades de emergencia, transporte público y otros vehículos contemplados en las disposiciones del programa.