Hoy No Circula miércoles 2 de septiembre así aplica la restricción en CDMX y Edomex

Este miércoles 2 de septiembre las calles de la Ciudad de México y el Estado de México vuelven a recibir a miles de automovilistas que utilizan su vehículo para trasladarse a la escuela, el trabajo y otras actividades. Por eso es importante revisar las restricciones del Hoy No Circula.
El programa mantiene su calendario habitual para este día de la semana, por lo que algunos vehículos deberán dejar de circular durante varias horas.
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¿Qué autos no circulan el miércoles 2 de septiembre?
Este miércoles la restricción corresponde a los vehículos con:
- Engomado rojo - Placas terminadas en 3 y 4 - Holograma de verificación 1 y 2 - El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.
¿En qué lugares aplica el Hoy No Circula?
En la Ciudad de México, el programa aplica en las 16 alcaldías.
En el Estado de México, la restricción contempla municipios como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
¿Qué autos sí pueden circular?
Los vehículos que cuentan con holograma 0 y 00 están exentos de las restricciones ordinarias del Hoy No Circula.
También existen excepciones para vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos correspondientes, así como para unidades de emergencia, transporte público y otros vehículos contemplados en las disposiciones del programa.
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¿Habrá Doble Hoy No Circula?
Para este miércoles 2 de septiembre, el calendario previsto corresponde a la operación habitual del programa.
Sin embargo, las condiciones pueden cambiar si la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental. En ese escenario podrían establecerse restricciones adicionales y dejar de aplicarse temporalmente el calendario ordinario.