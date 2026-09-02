Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Hoy No Circula miércoles 2 de septiembre así aplica la restricción en CDMX y Edomex

Antes de salir, revisa tu placa, engomado y holograma para saber si puedes utilizar tu automóvil durante el miércoles 2 de septiembre.
mié 02 septiembre 2026 06:09 AM
Añadir Expansión Política en Google
Hoy No Circula
El programa Hoy No Circula restringe la circulación vehicular para reducir la contaminación. (Cuartoscuro)

Este miércoles 2 de septiembre las calles de la Ciudad de México y el Estado de México vuelven a recibir a miles de automovilistas que utilizan su vehículo para trasladarse a la escuela, el trabajo y otras actividades. Por eso es importante revisar las restricciones del Hoy No Circula.

El programa mantiene su calendario habitual para este día de la semana, por lo que algunos vehículos deberán dejar de circular durante varias horas.

Publicidad

¿Qué autos no circulan el miércoles 2 de septiembre?

Este miércoles la restricción corresponde a los vehículos con:

- Engomado rojo
- Placas terminadas en 3 y 4
- Holograma de verificación 1 y 2
- El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)


¿En qué lugares aplica el Hoy No Circula?

En la Ciudad de México, el programa aplica en las 16 alcaldías.

En el Estado de México, la restricción contempla municipios como Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Qué autos sí pueden circular?

Los vehículos que cuentan con holograma 0 y 00 están exentos de las restricciones ordinarias del Hoy No Circula.

Una cabina telefónica de Telmex en la calle mientras una mujer camina al lado de ella con un teléfono celular en la mano.
Telmex pierde líneas fijas mientras el internet gana terreno en su negocio Desde 2015, la empresa de América Móvil redujo 20.1% sus líneas telefónicas y elevó 37.9% sus conexiones de internet fijo, en medio del cambio en los hábitos de comunicación.


También existen excepciones para vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los requisitos correspondientes, así como para unidades de emergencia, transporte público y otros vehículos contemplados en las disposiciones del programa.

Publicidad

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Para este miércoles 2 de septiembre, el calendario previsto corresponde a la operación habitual del programa.

Sin embargo, las condiciones pueden cambiar si la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental. En ese escenario podrían establecerse restricciones adicionales y dejar de aplicarse temporalmente el calendario ordinario.

Pasaporte mexicano sobre bandera.
A partir de esta fecha, Tailandia solicitará visa a turistas mexicanos: requisitos, precio y cómo tramitarla Si tienes pensado visitar el país asiático en los próximos meses, sigue las instrucciones de autoridades.

Por eso, si vas a utilizar tu automóvil, es recomendable revisar los avisos de la CAMe antes de salir.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Los automovilistas que ignoren esta medida pueden ser acreedores a una multa con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, las sanciones económicas van de:

-2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs

-3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs

Publicidad

Además de la multa, las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, lo que implica pérdida de tiempo y más gastos para recuperarlo.

Tags

Ciudad de México Contaminación ambiental

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad