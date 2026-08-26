¿Cómo sacar placas para personas con discapacidad en CDMX? Documentos y requisitos para evitar que se retrase el trámite

Con la intención de mejorar la calidad de vida y la movilidad de ciertos sectores de la población, en la Ciudad de México (CDMX) es posible realizar el trámite para obtener placas para personas con discapacidad, las cuales brindan una serie de beneficios para mejorar su movilidad en estacionamientos públicos, la exención del programa Hoy No Circula, entre otras necesidades para este sector de la población.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda, llevado a cabo por el INEGI en el año 2020, reveló que en la CDMX había un millón 703,827 de personas con algún tipo de discapacidad. De esta cifra, el 20.7% se encuentra en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital.

En caso de algunas de estas personas requieran este tipo de placas , estos son los pasos que debes seguir para realizar el trámite.