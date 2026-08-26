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CDMX

¿Cómo sacar placas para personas con discapacidad en CDMX? Documentos y requisitos para evitar que se retrase el trámite

Este trámite tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas que viven con algún tipo de discapacidad y facilitar sus traslados.
mié 26 agosto 2026 02:19 PM
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En CDMX se puede realizar el trámite para obtener placas para conductores o tripulantes con alguna discapacidad.
El costo de este trámite es de 486 pesos, según Semovi. (Pixabay)

Con la intención de mejorar la calidad de vida y la movilidad de ciertos sectores de la población, en la Ciudad de México (CDMX) es posible realizar el trámite para obtener placas para personas con discapacidad, las cuales brindan una serie de beneficios para mejorar su movilidad en estacionamientos públicos, la exención del programa Hoy No Circula, entre otras necesidades para este sector de la población.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda, llevado a cabo por el INEGI en el año 2020, reveló que en la CDMX había un millón 703,827 de personas con algún tipo de discapacidad. De esta cifra, el 20.7% se encuentra en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital.

En caso de algunas de estas personas requieran este tipo de placas , estos son los pasos que debes seguir para realizar el trámite.

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¿Cómo obtener placas para personas con discapacidad en CDMX?

Antes de realizar el trámite, es importante señalar que se necesita tener una cuenta Llave CDMX para hacer la solicitud. En caso de no contar con una cuenta, es necesario darse de alta.

Estos son los requisitos para obtener las placas para personas con discapacidad :

- Constancia de discapacidad emitida por el DIF-CDMX.

- Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte).

- Comprobante de domicilio en CDMX no mayor a tres meses de antigüedad.

Además de los documentos de cada persona, también es necesario presentar la siguiente documentación del vehículo a emplacar.

- Factura original o carta factura vigente.

- En caso de que el auto sea usado, comprobante de pago de las últimas tres tenencias.

- Constancia de baja (en caso de haber sido emplacado previamente).

- Comprobante de inscripción en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

- Fotografía del titular.

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Pasos a seguir para obtener constancia de discapacidad en CDMX

- Ingresa a la página web discapacidad.cdmx.gob.mx con la cuenta Llave CDMX y presentar los documentos solicitados para la solicitud.

- El DIF analizará la solicitud y emitirá la constancia de discapacidad si lo considera pertinente.

- Al aprobarse la solicitud, se podrá realizar la solicitud de placas para persona con discapacidad ante la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi).

- Se generará la línea de captura para el pago de derechos. El costo del trámite en 2026 es de $486.00 MXN.

- Después de realizar el pago, hay que acudir a la cita con la documentación solicitada para recoger las nuevas placas.

CDMX puede entregar placas para personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad en CDMX enfrentan múltiples obstáculos. (Rogelio Morales Ponce)

Es importante precisar que el vehículo a emplacar debe estar a nombre de la persona con discapacidad. En caso de no ser así, se deberá realizar el trámite de cambio de propietario de manera simultánea.

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Estas placas son para uso exclusivo de la persona con discapacidad, ya sea para que conduzca la unidad o bien para que sea transportada en ella como pasajero.

Tags

automóviles, movilidad discapacidad Ciudad de México

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