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CDMX

¿Te multaron por no traer seguro en CDMX? Así cancelas la infracción sin pagar un solo peso

El Reglamento de Tránsito permite solicitar la cancelación total de esta sanción, pero existe un plazo y documentos que debes presentar.
lun 05 octubre 2026 07:39 PM
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Policía de tránsito de la Ciudad de México conversa con un automovilista durante una revisión en una calle de la capital.
En la Ciudad de México, los vehículos deben contar con una póliza de responsabilidad civil vigente que cubra al menos los daños a terceros. (Expansión|Gemini)

Una revisión de tránsito en la Ciudad de México puede terminar en una multa si al conducir no cuentas con la póliza de seguro que exige el reglamento. Sin embargo, recibir la infracción no significa necesariamente que tengas que pagarla.

El Reglamento de Tránsito establece una vía para solicitar su cancelación. ¿Por qué pueden sancionarte, cuánto representa la multa, qué plazo tienes y qué documentos necesitas para realizar el trámite?

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¿Por qué te pueden multar por no traer el seguro y de cuánto es la sanción?

Circular en la Ciudad de México obliga a contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, de acuerdo con el artículo 46 del Reglamento de Tránsito. Esta debe ser expedida por una institución autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y cubrir, al menos, los daños que puedan ocasionarse a terceros tanto en sus bienes como en su persona.

Si durante una revisión no portas la póliza vigente, el mismo artículo contempla una sanción de 20, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En 2026, la multa puede ir de 2,346.20 hasta 4,692.40 pesos.

La obligación, por tanto, no se limita a contratar cualquier protección para el automóvil. Para cumplir con el reglamento, la cobertura debe encontrarse vigente y cumplir con el mínimo de responsabilidad civil establecido para circular en la capital.

Hombre instalando una nueva pantalla en la parte frontal del carro. Estas pantallas suelen funcionar para controlar el infoentretenimiento.
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Cuidado si le instalaste una pantalla nueva a tu carro, en CDMX esto no solo amerita multa

¿Cómo puedes cancelar la multa por no portar la póliza?

Aquí aparece la posibilidad que puede evitar que el conductor termine pagando la infracción. El quinto párrafo del artículo 46 permite solicitar la cancelación completa de la multa al presentar una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El beneficio tiene un plazo específico: cuentas con 45 días naturales para realizar el trámite. Un detalle importante es desde cuándo empieza a correr ese periodo, porque el reglamento no lo toma a partir del momento en que el agente realiza la infracción.

Los 45 días comienzan desde la publicación de la boleta de sanción en los estrados electrónicos del Gobierno de la Ciudad de México. Por ello, después de recibir la multa conviene revisar su publicación en estrados.cdmx.gob.mx para identificar el momento desde el cual empieza el plazo.

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¿Qué documentos debes presentar para cancelar la infracción sin pagar?

Para hacer válida esta oportunidad debes presentar los siguientes documentos ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

Debes reunir:

- Solicitud por escrito: ingresada mediante el formato oficial autorizado.

- Identificación oficial vigente: puede ser Credencial para Votar del INE, pasaporte, cédula profesional o Cartilla Militar.

- Tarjeta de circulación vigente: correspondiente al automóvil relacionado con la infracción.

- Póliza de seguro: debe tratarse de una póliza de responsabilidad civil vigente.

Cuando el trámite corresponde a una persona moral, también deberán presentarse los documentos que acrediten jurídicamente a la empresa, como el acta constitutiva, poder notarial e identificación oficial del representante legal.

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Existe un requisito adicional cuando quien realiza el procedimiento no es la persona que aparece como titular del vehículo. En ese caso se necesita una carta poder, acompañada por copias de las identificaciones de quien otorga y recibe el poder, además de las correspondientes a dos testigos. Como alternativa, puede presentarse la factura endosada a favor de quien realiza el trámite.

Tags

Automóviles automóviles, movilidad

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