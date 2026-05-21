Gobierno CDMX da 30 días a anfitriones y plataformas como Airbnb para registrarse

El límite para el registro será el próximo 20 de junio, en medio de la realización del Mundial de Futbol en la capital que será sede de cinco partidos, entre el 11 de junio y el 5 de julio, periodo en el que se espera la llegada de 1.1 millones de turistas, de acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

Esto pese a que en la reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México establece que una vez habilitada la plataforma las personas anfitrionas tendrían un plazo de 90 días, mientras para las plataformas de hospedaje turístico sí se establecía un término de 30 días.

“A partir de la fecha de creación del sistema electrónico para el registro de Anfitriones, éstos tendrán un plazo de noventa días naturales para registrarse e incorporar sus inmuebles a dicho Padrón, así como para registrar su constancia y folio dentro de las Plataformas en las que se encuentren ofreciendo sus inmuebles”, indica reforma a la Ley de Turismo publicada en abril de 2024.

Brugada señaló que se estima hay 30,000 viviendas destinadas al alojamiento temporal que se concentran en especial en las alcaldías en el centro de la capital.

“Queremos ser claros, promovemos un turismo responsable con el entorno urbano, un turismo que contribuya a la prosperidad compartida y al arraigo comunitario, un turismo que no sea sinónimo de desplazamiento ni de expulsión de vecinas, de vecinos, de personas”, sostuvo la mandataria capitalina.