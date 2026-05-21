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CDMX

Gobierno CDMX da 30 días a anfitriones y plataformas como Airbnb para registrarse

El límite para que anfitriones registren sus inmuebles para hospedaje turístico así como para las plataformas vence el próximo 30 de junio, en medio del Mundial de Fútbol.
jue 21 mayo 2026 09:10 PM
candados a intermediarios de plataformas de hospedaje
De acuerdo con Inside Airbnb , un sitio que analiza datos de la plataforma de hospedaje, en la Ciudad de México existen 26,067 inmuebles o habitaciones en Airbnb. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Anfitriones y plataformas de hospedaje temporal como Airbnb tendrán solo 30 días para darse de alta en el padrón del Gobierno de la Ciudad de México, a través del sitio estanciaeventual.cdmx.gob.mx .

“Las plataformas y los anfitriones contarán con 30 días para realizar el registro. Los sistemas de registro digital que hoy se presentan, son sencillos, ágiles y transparentes; este sistema brinda garantías, protege derechos y ofrece seguridad jurídica tanto a huéspedes como anfitriones”, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este jueves.

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El límite para el registro será el próximo 20 de junio, en medio de la realización del Mundial de Futbol en la capital que será sede de cinco partidos, entre el 11 de junio y el 5 de julio, periodo en el que se espera la llegada de 1.1 millones de turistas, de acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

Esto pese a que en la reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México establece que una vez habilitada la plataforma las personas anfitrionas tendrían un plazo de 90 días, mientras para las plataformas de hospedaje turístico sí se establecía un término de 30 días.

“A partir de la fecha de creación del sistema electrónico para el registro de Anfitriones, éstos tendrán un plazo de noventa días naturales para registrarse e incorporar sus inmuebles a dicho Padrón, así como para registrar su constancia y folio dentro de las Plataformas en las que se encuentren ofreciendo sus inmuebles”, indica reforma a la Ley de Turismo publicada en abril de 2024.

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Brugada señaló que se estima hay 30,000 viviendas destinadas al alojamiento temporal que se concentran en especial en las alcaldías en el centro de la capital.

“Queremos ser claros, promovemos un turismo responsable con el entorno urbano, un turismo que contribuya a la prosperidad compartida y al arraigo comunitario, un turismo que no sea sinónimo de desplazamiento ni de expulsión de vecinas, de vecinos, de personas”, sostuvo la mandataria capitalina.

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De Airbnb hay en la Ciudad de México 26,294 hospedajes turísticos actualmente, de los cuales 17,130 son viviendas completas (65.1%) y 8,822 son habitaciones privadas (33.6%), de acuerdo datos de la plataforma independiente Inside Airbnb.

Alcaldías con más espacios en Airbnb

  • Cuauhtémoc: 12,171 (45.0%)
  • Miguel Hidalgo: 4,421 (16.3%)
  • Benito Juárez: 2,994 (11.1%)

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La Secretaría de Turismo capitalina contará con un equipo de funcionarios que ayudarán a las personas anfitrionas a realizar el registro, darán atención en sus oficinas ubicadas en Avenida Nuevo León 56, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

La mandataria anunció que en la Consejería Jurídica se atenderá de forma ágil y especializada a ciudadanos que denuncien prácticas ilegales o irregulares sobre la vivienda turística. Los reportes se recibirán en sus instalaciones ubicadas en Xocongo 131, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. A la par habrá personal en campo, anunció la jefa de Gobierno

“Durante el Mundial estaremos desplegando inmediatamente un equipo jurídico de defendimiento y acompañamiento para prevenir y atender cualquier práctica de alojamiento temporal que vulnere derechos”, indicó.

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Brugada aseguró que se busca evitar que aumenten los precios de la vivienda de manera desproporcionada así como los alojamientos temporales durante el Mundial en la Ciudad de México.

“Para ello vamos también a implementar mecanismos de supervisión, por lo que estableceremos un acuerdo con la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) para vigilar esta situación y proteger a los denunciantes”, comentó.

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La jefa de Gobierno afirmó que estas acciones siguen una ruta tomada en otras ciudades del mundo como Barcelona, Amsterdam, Nueva York y París donde se regulan los alojamientos temporales.

“Entienden que el turismo no puede crecer a costa del derecho a la vivienda, ni del desplazamiento de personas, vecinos o comunidades”, apuntó.

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Ciudad de México Airbnb Vivienda

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