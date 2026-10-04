Hoy No Circula 5 de octubre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

Si planeas salir en automóvil este lunes 5 de octubre en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene revisar antes el programa Hoy No Circula. Incumplir las restricciones puede generar una multa de hasta 3,519 pesos y también provocar que el vehículo sea llevado al corralón.

Este lunes el programa operará de manera habitual, de 5:00 a 22:00 horas. Las restricciones aplican de acuerdo con el holograma, el color del engomado y la terminación de las placas.

Además de evitar sanciones, respetar el programa busca reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México, una de las zonas urbanas del país con mayor concentración de vehículos y problemas de calidad del aire.