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CDMX

Hoy No Circula 5 de octubre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este lunes

La medida busca reducir la contaminación ambiental, por lo que las autoridades recomiendan verificar antes de salir si el automóvil cumple con las restricciones vigentes.
dom 04 octubre 2026 07:59 PM
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Incumplir el programa Hoy No Circula puede derivar en multas de hasta 3,519 pesos. (ChepeNicoli/Getty Images)

Si planeas salir en automóvil este lunes 5 de octubre en la Ciudad de México o en la zona conurbada del Estado de México, conviene revisar antes el programa Hoy No Circula. Incumplir las restricciones puede generar una multa de hasta 3,519 pesos y también provocar que el vehículo sea llevado al corralón.

Este lunes el programa operará de manera habitual, de 5:00 a 22:00 horas. Las restricciones aplican de acuerdo con el holograma, el color del engomado y la terminación de las placas.

Además de evitar sanciones, respetar el programa busca reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México, una de las zonas urbanas del país con mayor concentración de vehículos y problemas de calidad del aire.

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¿Qué autos no circulan este lunes 5 de octubre?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula , este lunes tienen restringida la circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado amarillo.

Placas con terminación 5 o 6.

Holograma 1 o 2.

Si tu automóvil reúne estas condiciones, no podrá circular entre las 5:00 y las 22:00 horas dentro de las zonas donde opera el programa.

Antes de salir, una opción es recurrir al transporte público, bicicleta, auto compartido o, cuando sea posible, vehículos eléctricos.

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¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles tienen restricciones este lunes. Podrán circular normalmente:

Vehículos con holograma 0 o 00.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado amarillo ni placas terminadas en 5 o 6.

En términos prácticos, si tu automóvil no coincide con las características restringidas para este lunes, podrás circular durante el horario habitual del programa.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este lunes?

Por ahora, no hay Doble Hoy No Circula. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene activada una contingencia ambiental, por lo que este lunes se mantiene el esquema habitual.

Sin embargo, las condiciones ambientales pueden cambiar durante el día. Por ello, las autoridades recomiendan consultar los reportes de calidad del aire y mantenerse atentos a posibles anuncios.

En caso de que se determine la aplicación de medidas extraordinarias, estas entrarían en vigor hasta el martes y no modificarían las restricciones ordinarias de este lunes.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre los municipios mexiquenses donde aplica se encuentran:

-Atizapán de Zaragoza

-Coacalco

-Cuautitlán

-Cuautitlán Izcalli

-Chalco

-Chimalhuacán

-Chicoloapan

-Ecatepec

-Huixquilucan

-Ixtapaluca

-La Paz

-Naucalpan

-Nezahualcóyotl

-Nicolás Romero

-Tecámac

-Tlalnepantla

-Tultitlán

-Valle de Chalco

Además, el programa funciona en Toluca y Santiago Tianguistenco. En estas dos ciudades del Estado de México, el Hoy No Circula opera de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2.

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¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones puede representar un gasto importante para los conductores.

Con base en el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2026, las multas van de:

2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs.

3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs.

La sanción económica no es la única consecuencia. Las autoridades también pueden remitir el automóvil al corralón, lo que genera gastos adicionales para el propietario o conductor por conceptos como arrastre y resguardo del vehículo.

¿Cómo evitar una multa este lunes?

Antes de salir en automóvil, puedes hacer una revisión rápida de estos puntos:

Consulta el calendario del Hoy No Circula.

Revisa el reporte de calidad del aire.

Verifica el holograma y el color del engomado.

Confirma la terminación de tus placas.

Planea tu recorrido con anticipación si tu vehículo tiene alguna restricción.

Revisar estos datos antes de arrancar puede evitar una multa, el traslado del automóvil al corralón y gastos adicionales. Al mismo tiempo, cumplir con el programa contribuye a reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México.

Tags

Ciudad de México Mantenimiento de autos automóviles, movilidad

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