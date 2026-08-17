Hoy No Circula 17 de agosto: así aplica la restricción en CDMX y Edomex este lunes

Revisa placa, holograma y engomado

Los vehículos con terminación 5 o 6 que tengan holograma 1 o 2 y engomado amarillo tienen restricción este lunes con el programa Hoy No Circula.

Este lunes no podrán circular autos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, con hologramas 1 y 2. (Comisión Ambiental de la Megalópolis)

Si tu automóvil cumple con estos criterios, lo recomendable es buscar alternativas de movilidad para evitar sanciones. Entre las opciones disponibles están el transporte público, las aplicaciones de viaje compartido, la bicicleta o los vehículos eléctricos.

Los vehículos que pueden circular el lunes

En cambio, los que cuentan con holograma 0 o 00 están exentos de esta limitación ordinaria, aunque su placa termine en 5 o 6.

Los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades también pueden quedar fuera de la restricción.

Si tu vehículo no coincide con las características restringidas para este día, podrás desplazarte sin problema dentro del horario habitual.

¿A qué hora inicia la restricción?

Los automóviles que tengan que descansar deberán permanecer fuera de circulación durante todo el periodo establecido. El Hoy No Circula comienza a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas.

Por ello, si tienes que trasladarte temprano, revisa tu holograma y terminación de placa antes de salir.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

El calendario ordinario establece para este lunes la restricción de amarillo, placas 5 y 6 y hologramas 1 y 2.

Las autoridades ambientales pueden modificar estas condiciones si se presenta una contingencia ambiental y se determina la aplicación de medidas extraordinarias.

Por ahora, si tu vehículo tiene estas características, no circula de 5:00 a 22:00 horas este lunes 17 de agosto.