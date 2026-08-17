Hoy No Circula 17 de agosto: así aplica la restricción en CDMX y Edomex este lunes

Con el inicio de semana, también es importante que antes de salir de casa al trabajo revisar la placa, porque algunos vehículos tendrán que quedarse sin usar por el Hoy No Circula de este 17 de agosto.
Los vehículos deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde aplica el programa.
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Revisa placa, holograma y engomado
Los vehículos con terminación 5 o 6 que tengan holograma 1 o 2 y engomado amarillo tienen restricción este lunes con el programa Hoy No Circula.
Si tu automóvil cumple con estos criterios, lo recomendable es buscar alternativas de movilidad para evitar sanciones. Entre las opciones disponibles están el transporte público, las aplicaciones de viaje compartido, la bicicleta o los vehículos eléctricos.
Los vehículos que pueden circular el lunes
En cambio, los que cuentan con holograma 0 o 00 están exentos de esta limitación ordinaria, aunque su placa termine en 5 o 6.
Los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios establecidos por las autoridades también pueden quedar fuera de la restricción.
Si tu vehículo no coincide con las características restringidas para este día, podrás desplazarte sin problema dentro del horario habitual.
¿A qué hora inicia la restricción?
Los automóviles que tengan que descansar deberán permanecer fuera de circulación durante todo el periodo establecido. El Hoy No Circula comienza a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas.
Por ello, si tienes que trasladarte temprano, revisa tu holograma y terminación de placa antes de salir.
¿Habrá Doble Hoy No Circula?
El calendario ordinario establece para este lunes la restricción de amarillo, placas 5 y 6 y hologramas 1 y 2.
Las autoridades ambientales pueden modificar estas condiciones si se presenta una contingencia ambiental y se determina la aplicación de medidas extraordinarias.
Por ahora, si tu vehículo tiene estas características, no circula de 5:00 a 22:00 horas este lunes 17 de agosto.
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¿En qué lugares aplica?
La restricción opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Estos son los lugares en donde aplicará la restricción:
A esta cobertura se sumaron desde el 1 de julio de 2025 dos municipios más:
-Toluca
-Santiago Tianguistenco
En ambos casos, las restricciones aplican de lunes a sábado para los vehículos con holograma 1 y 2. Además, las multas por incumplir la medida comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2026.
¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?
Con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2026, las sanciones económicas van de:
- 2,346 pesos como multa mínima
- 3,519 pesos como multa máxima
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A este gasto pueden sumarse otros costos derivados del traslado del automóvil al corralón, la estancia del vehículo y los trámites administrativos necesarios para recuperarlo.