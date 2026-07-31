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CDMX

El PAN llama a ampliar el sistema Ecobici con 30,000 bicicletas en la CDMX

Si bien Ecobici se consolida como uno de los principales sistemas de bicis compartidas en América Latina, es necesario expandir el servicio en la ciudad, considera la diputada Claudia Pérez.
vie 31 julio 2026 12:02 PM
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Ecobici cuenta con alrededor de 9,300 bicicletas y 687 estaciones en la Ciudad de México actualmente. (Foto: Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro.com)

El PAN CDMX hizo un llamado al gobierno capitalino para ampliar con 30,000 bicicletas y al menos 30 estaciones la nueva red de Ecobici, el sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México.

“Después de una década de operación se ha logrado consolidar como uno de los sistemas de bicicletas más importantes, incluso referente en América Latina”, dice la diputada local Claudia Pérez.

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Ecobici está en seis alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

Sin embargo, la legisladora señala que las estaciones se concentran en la zona céntrica de la Ciudad de México.

Claudia Pérez considera que hay potencial para crecer la red de bicicletas públicas, en especial hacia el oriente y el sur de la capital. En contraste, zonas del poniente requerirían de un análisis para evaluar su viabilidad.

“Su cobertura hoy se concentra en las zonas centrales de la ciudad, mientras que en alcaldías con características territoriales más complejas al poniente, como Cuajimalpa y gran parte de Álvaro Obregón, no se reúnen las mismas –ni de densidad poblacional o de conectividad– con otros sistemas de transporte o la misma topografía”, detalla la diputada.

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De 2018 a 2024 los viajes en bicicleta aumentaron 71% en la ciudad , de acuerdo con el Conteo Ciclista realizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), pero el gobierno capitalino no ha expandido Ecobici a un ritmo similar para dar respuesta a la demanda.

Actualmente hay alrededor de 9,300 bicicletas con 687 estaciones de Ecobici en la ciudad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en junio de 2025 el Plan Ciclista 2025-2030, con metas para impulsar la movilidad no motorizada.

Uno de los compromisos fue sumar 15,000 nuevas bicicletas de Ecobici antes del Mundial de Futbol –del 11 de junio al 19 de julio– y llegar a las 20,000 bicicletas nuevas durante esta administración.

No obstante, las autoridades capitalinas no informan aún sobre el avance de la ampliación de Ecobici.

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Uno de los puntos donde integrantes del PAN proponen instalar estaciones y bicicletas de Ecobici es la ciclovía Gran Tenochtitlán, sobre Calzada de Tlalpan. Con una extensión de 34 kilómetros, considerando ambos sentidos, esta vía conecta el Centro Histórico con el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en Coyoacán, y fue inaugurada en abril.

La diputada del PAN considera que se requiere una inversión importante, tanto para ampliar el número de estaciones y bicicletas como para crear más ciclovías –cuya meta es 300 kilómetros nuevos para este sexenio– para facilitar que las y los ciclistas rueden en infraestructura segura.

“Ya acabó el Mundial y seguimos teniendo este retraso. La falta de transparencia acerca de cómo van los avances creo que debería cambiar.

“Hay que aprovechar las áreas de oportunidad cuando los usuarios señalan que la cobertura es insuficiente, que en algunos puntos el número de bicicletas sigue siendo insuficiente por la alta demanda que hoy tienen”, sostiene Pérez.

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Claudia Pérez, diputada del PAN en el Congreso CDMX

Durante 2025 se realizaron 20 millones 134,900 viajes en Ecobici y de enero al 24 de julio de este año ya que acumulan 10 millones 530,278 viajes, según estadísticas del sistema.

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Tags

Ciudad de México ECOBICI, HSBC, movilidad sostenible, comunidad ciclista, estilo de vida urbano

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