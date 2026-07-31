El PAN llama a ampliar el sistema Ecobici con 30,000 bicicletas en la CDMX

Ecobici está en seis alcaldías: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

Sin embargo, la legisladora señala que las estaciones se concentran en la zona céntrica de la Ciudad de México.

Claudia Pérez considera que hay potencial para crecer la red de bicicletas públicas, en especial hacia el oriente y el sur de la capital. En contraste, zonas del poniente requerirían de un análisis para evaluar su viabilidad.

“Su cobertura hoy se concentra en las zonas centrales de la ciudad, mientras que en alcaldías con características territoriales más complejas al poniente, como Cuajimalpa y gran parte de Álvaro Obregón, no se reúnen las mismas –ni de densidad poblacional o de conectividad– con otros sistemas de transporte o la misma topografía”, detalla la diputada.

De 2018 a 2024 los viajes en bicicleta aumentaron 71% en la ciudad , de acuerdo con el Conteo Ciclista realizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), pero el gobierno capitalino no ha expandido Ecobici a un ritmo similar para dar respuesta a la demanda.

Actualmente hay alrededor de 9,300 bicicletas con 687 estaciones de Ecobici en la ciudad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en junio de 2025 el Plan Ciclista 2025-2030, con metas para impulsar la movilidad no motorizada.

Uno de los compromisos fue sumar 15,000 nuevas bicicletas de Ecobici antes del Mundial de Futbol –del 11 de junio al 19 de julio– y llegar a las 20,000 bicicletas nuevas durante esta administración.

No obstante, las autoridades capitalinas no informan aún sobre el avance de la ampliación de Ecobici.