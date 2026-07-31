Hoy No Circula 31 de julio: vehículos que descansan este viernes en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este viernes 31 de julio

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, estos son los autos que tienen prohibido circular entre 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Estado de México este viernes 31 de julio:

- Autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0.

- Holograma de verificación 1 y 2.

Si tu auto cumple con estas características, evita multas y busca otras alternativas, como transporte público o taxis por aplicación.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Autos que sí circulan este 30 de julio

- Todos los autos con holograma de verificación 0 y 00, sin importar el color del engomado o la terminación de placas.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Vehículos de emergencia.

- Autos con placas vigentes de persona con discapacidad.