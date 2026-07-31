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CDMX

Hoy No Circula 31 de julio: vehículos que descansan este viernes en CDMX y Edomex

Aún en época vacacional, el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad, por lo que se recomienda tomar precauciones.
vie 31 julio 2026 06:05 AM
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Hoy No Circula 7 de marzo
El Hoy No Circula es implementado en la Ciudad de México y el Estado de México para reducir la contaminación del aire. (abalcazar/Getty Images)

Se acerca el fin de semana, y aunque hay vacaciones para muchas personas, el programa Hoy No Circula se sigue implementando con normalidad.

Por esta razón, vale la pena revisar el calendario y evitar posibles multas que podrían superar los 2,000 pesos. Recuerda que este programa se aplica de lunes a sábado, pero las restricciones cambian cada día, dependiendo del holograma de verificación, color del engomado y terminación de placas.

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Autos que no circulan este viernes 31 de julio

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, estos son los autos que tienen prohibido circular entre 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Estado de México este viernes 31 de julio:

- Autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0.

- Holograma de verificación 1 y 2.

Si tu auto cumple con estas características, evita multas y busca otras alternativas, como transporte público o taxis por aplicación.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Autos que sí circulan este 30 de julio

- Todos los autos con holograma de verificación 0 y 00, sin importar el color del engomado o la terminación de placas.

- Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

- Vehículos de emergencia.

- Autos con placas vigentes de persona con discapacidad.

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Localidades donde aplica el programa Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios de la zona conurbada del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

El Hoy No Circula también opera en los municipios de Toluca y Santiago Tianguistenco, donde se aplica de lunes a sábado para vehículos con holograma de verificación 1 y 2 desde el pasado 1 de julio. Las multas por no respetar este programa comenzaron a aplicarse desde el pasado mes de enero.

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Multas por incumplir con el Hoy No Circula

El Reglamento de Tránsito capitalino establece que estas son las sanciones aplicables a quienes incumplan con el programa:

- 2,346 pesos, equivalente a 20 UMAs.

- 3,519 pesos, equivalente a 30 UMAs.

Recuerda que en caso de que el vehículo sea remitido al corralón, también se incluyen cargos por el arrastre y el almacenamiento.

Tags

Ciudad de México Multas automóviles, movilidad

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