Los casos de despojo en la CDMX suman casi 2,000 denuncias y alcanzan la casa del muralista Jorge González Camarena

Por su parte, el abogado Javier González recomienda para protegerse ante un posible intento de despojo tomar las siguientes medidas:

-Tener actualizada la situación jurídica del inmueble, verificando que la escritura esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad y que los datos sean correctos, como nombre del propietario(a), ubicación, superficie, medidas, colindancias y número oficial.

-Colocar circuitos cerrados de cámaras para poder detectar y documentar si alguien entra por la fuerza o de manera furtiva a la propiedad.

-Se puede solicitar el servicio de Alerta Inmobiliaria que ofrece el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, para recibir avisos por correo electrónico o vía telefónica cuando hay una consulta o movimiento del inmueble.

El abogado resalta la importancia de cuidar que la propiedad del inmueble esté bien asentada de manera legal, pues muchas personas se confían y quedan vulnerables ante un despojo.

“Es muy común que todavía la gente crea o tenga la idea de que la palabra vale, es decir, mucha gente se acerca nuestro despacho para decir ‘mi abuela me heredó de forma verbal este inmueble’ o ‘le dio a mi mamá el uso del inmueble’, cuando legalmente 'papelito habla', es decir, que haya una escritura debidamente registrada”, dice el litigante González.

Ciudadanos piden a las autoridades actuar frente a los despojos. (Foto: Shelma Navarrete)

El titular de la Notaría 59 explica que si bien la escritura acredita la propiedad, el documento es un testimonio y una copia fiel del original es resguardada en la notaría donde se realizó el trámite o en el Archivo General de Notarías, por lo que en caso de perder este documento no equivale a perder el inmueble.

“Muchas veces se piensa que el que nos extraigan la escritura, nos la roben, se nos pierdan las escrituras en algún lado va a implicar perder la propiedad. Esto es completamente falso. Si perdemos nuestras escrituras no estamos perdiendo la propiedad, hay un original matriz que sigue existiendo”, indica.

Sin embargo es importante que documentos como la escritura de una casa, departamento o inmueble sean resguardados en un lugar seguro para evitar que sean utilizados para falsificaciones o trámites fraudulentos. También se recomienda tener precaución con los sitios en donde se presenta una escritura, por ejemplo, si se pide al contratar un servicio de internet o telefonía.