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México

Vivienda para el Bienestar 2026: quiénes pueden solicitar una casa y qué documentos necesitan

Este lunes 20 de julio se abrió una nueva convocatoria para personas que busquen adquirir una vivienda propia.
lun 20 julio 2026 04:02 PM
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Vivienda para el Bienestar abre convocatoria 2026: quiénes sí pueden solicitar una casa y con qué documentos
Este programa está disponible para personas que no cuentan con acceso a un crédito hipotecario. (Foto: wwing/Getty Images)

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió la convocatoria para el programa Vivienda para el Bienestar 2026, que arranca actividades el lunes 20 de julio.

Se trata de una oportunidad para que personas sin acceso a los créditos convencionales puedan adquirir una casa o departamento a precio accesible.

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¿Cuándo comienza el registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026?

La convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar 2026 quedó abierta desde este lunes 20 de julio y continuará así hasta el próximo 2 de agosto.

Es importante precisar que las inscripciones para el programa se llevarán a cabo exclusivamente de manera presencial en los módulos de Conavi instalados en diferentes puntos del país. Estos módulos únicamente se habilitarán en los municipios en los que se llevará a cabo construcción de viviendas.

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Para conocer los detalles de los municipios en los que se llevarán a cabo las acciones de construcción se puede visitar directamente el portal de Conavi , donde se brindarán las fechas en que se instalarán los módulos de registro.

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Requisitos para registrarme en el Programa de Vivienda para el Bienestar 2026

Las personas interesadas en participar en este programa deberán cumplir con los siguientes criterios para que sean considerados:

- No tener casa propia.

- No contar con créditos de vivienda como Infonavit, Fovissste y otros.

- Contar con ingresos mensuales menores a los 17,800 pesos.

Hasta el momento, Conavi no ha dado a conocer con precisión las fechas en que se instalarán los módulos para la recepción de documentos, ni tampoco se ha informado sobre los municipios en donde se recibirán los documentos.

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Documentos necesarios para inscribirse en el programa

Las personas interesadas en este programa deberán presentar la siguiente documentación en el módulo que les corresponda:

- Identificación oficial con fotografía.

- CURP del titular y de sus dependientes económicos.

- Comprobante de domicilio.

- Comprobante de ingresos.

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- En caso de matrimonio o concubinato, se deberán presentar los mismos documentos a la pareja.

- Si el titular, o algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, es necesario presentar un certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de Conavi para conocer las fechas y módulos para la recepción de documentos.

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