Vivienda para el Bienestar abre convocatoria 2026: quiénes sí pueden solicitar una casa y con qué documentos

Requisitos para registrarme en el Programa de Vivienda para el Bienestar 2026
Las personas interesadas en participar en este programa deberán cumplir con los siguientes criterios para que sean considerados:
- No tener casa propia.
- No contar con créditos de vivienda como Infonavit, Fovissste y otros.
- Contar con ingresos mensuales menores a los 17,800 pesos.
Hasta el momento, Conavi no ha dado a conocer con precisión las fechas en que se instalarán los módulos para la recepción de documentos, ni tampoco se ha informado sobre los municipios en donde se recibirán los documentos.
Documentos necesarios para inscribirse en el programa
Las personas interesadas en este programa deberán presentar la siguiente documentación en el módulo que les corresponda:
- Identificación oficial con fotografía.
- CURP del titular y de sus dependientes económicos.
- Comprobante de domicilio.
- Comprobante de ingresos.