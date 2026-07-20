Vivienda para el Bienestar abre convocatoria 2026: quiénes sí pueden solicitar una casa y con qué documentos

¿Cuándo comienza el registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026?

La convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar 2026 quedó abierta desde este lunes 20 de julio y continuará así hasta el próximo 2 de agosto.

Es importante precisar que las inscripciones para el programa se llevarán a cabo exclusivamente de manera presencial en los módulos de Conavi instalados en diferentes puntos del país. Estos módulos únicamente se habilitarán en los municipios en los que se llevará a cabo construcción de viviendas.

Para conocer los detalles de los municipios en los que se llevarán a cabo las acciones de construcción se puede visitar directamente el portal de Conavi , donde se brindarán las fechas en que se instalarán los módulos de registro.